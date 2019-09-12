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Все про:ВР (23606) кнопкодавство (22) Слуга народа (295)

 Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО. ВИДЕО

Активисты движения "Честно" зафиксировали неперсональное голосование со стороны представительницы фракции партии "Слуга народа" Елены Копанчук.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт активистов.

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"Она кнопкодавила сегодня в 13:32 во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) за основу", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Отметим, что Елена Копанчук - победитель выборов на мажоритарном округе номер 189 в Хмельницкой области.

Напомним, 10 сентября активисты движения "Честно" зафиксировали факт неперсонального голосования со стороны внефракционного народного депутата-мажоритарщика Александра Ковалева.

Также читайте: Регламентный комитет ВР вызывает Ирину Геращенко на свое заседание за высказывание о "зеленых человечках". ДОКУМЕНТ

11 сентября председатель Верховной Рады и первый номер в избирательном списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков назвал действия коллеги "недопустимым".

В тот же день активисты сообщили о другом случае "кнопкодавства". Еще 3 сентября за своего коллегу голосовал член фракции партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко.

В начале сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины законопроект о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае доказанного судом "кнопкодавства" и отсутствии парламентария на определенном количестве заседаний Рады.

Источник: https://censor.net.ua/v3147912
 
   
 Топ комментарии
 
То есть ты ЗЕбил голосовал за своих зекловунов шоб они делали так же как и бппешники, а ты в оправдание своих кловунов до усрачки визжал бы про Петю??
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Апричё тут пэтя? Спалили кловуна. Не съезжайте с темы.
Кловунофилы-извращенцы...
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Совет форумчанПравила форума
 
таргариены - королевская династия в произведениях американского фантаста Джорджа Мартина. короче говоря вы там то чего то. потом вам как всегда дали по одному месту вы куда то там сбежали и горите желанием ..... ну весьма правдоподобно вам таки дали и у вас теперь что то там полыхает.
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жаль цензор уже удалил этого яркого представителя этой династии . не успел . цензору благодарность молодцы.
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А шо не так? Вони якісь особливі, що не будуть кнопкодавити?
Будуть кнопкодавити, будуть продаватися й пропихувати закони тих хто більше заплатить, будуть отримувати матеріальну допомоги стільки скільки дозволять, підвищать собі зарплати, другого шансу в ним же може не бути. Не завжди ж будуть люди настільки недалекими, щоб голосувати за колір, а не за конкретних людей, які до того як стали депутатами не "кнопкодавили" й після того як стали депутатами такого собі не дозволять.
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хіба не мона технічно неуможливити неперсональне голоСування?
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Не неуможливити, але значно ускладники можна і давно вже система Рада-3 готова, яка це робить - десь років із 10 вже чекає, коли нардепи її у експлуатацію введуть.
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а якшо вигнати журналістів з ради під час голосування?
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Нехай спробують - отримають Майдан.
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Міжнародний досвід та практика
Питання особистого голосування у країнах із сталими демократіями вирішується по-різному. Використовується голосування без кнопок - викриком, відокремленням, вставанням, опитуванням, підняттям рук. Проте питання особистого голосування є принциповим для всіх демократій. На зворотному боці картки для голосування шотландського депутата написано: «Незаконне володіння, використання, зберігання, знищення або передача іншій особі є кримінальними злочинами».У країнах з порівняно молодими демократіями - Польщі, Литві, Словаччині й багатьох інших країнах за неособисте голосування позбавляють представницького мандату. Понад десятиліття тому використання чужої картки в Польщі було прирівняне до шахрайства, за вчинення якого встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. В Ізраїлі обранець за кнопкодавство отримав 4 місяці громадських робіт і шість місяців умовного ув'язнення.
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ЗЕбіле а куди подівався самий буйний баригоборець, дитя гор і підкорювач дахів. На примусовому в наркодиспансері?
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Щонайменше 77 нардепів кнопкодавили 352 рази під час голосувань Верховної Ради у листопаді 2018 року.
Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".
За даними активістів, найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції "Блок Петра Порошенка" (163 рази), фракції "Народний фронт" (97 разів), групи "Відродження" (68 разів).
Зокрема, нардеп від БПП Андрій Шинькович за місяць порушив правило особистого голосування нібито 18 разів, Андрій Река від "НФ" - 17 разів, Олександр Бакуменко від БПП - 16 разів.
"У листопаді, зокрема, відбулося голосування за бюджет, під час якого нардепи часто кнопкодавили", - кажуть у "ЧЕСНО".https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/3/7200083/

к примеру. думаешь догонят будку?
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Володимир Олександрович ,тут вашому бізнес партнеру Коломойському держава надає знижку на електроенергію в сумі 350 млн грн.в міс,що робити? Сакращайтє субсідіі,і устанавливайтє касовиє апарати всєм ФОПам!!! А допоможе!!!??? Увєлічіть аблучєніє сватамі чєрєз Г+Г,пусть жрут.
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а все гадали чему их там в Трускавце учили ? да кнопки нажимать . за себя и за соседа Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3498
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То есть ты ЗЕбил голосовал за своих зекловунов шоб они делали так же как и бппешники, а ты в оправдание своих кловунов до усрачки визжал бы про Петю??
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У цього та іншіх зебілів це є відпрацьованим методом. По факту не відповідають, але завжди переводять стрілки.
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Відповідають на запитання, а не за наїзд, дебіля соєве. І ти чудово знаєш, що я не голосував ані за Зелю, ані за СН. І, звісно, що я ніколи після 2005го не голосував і не голосуватиму за жоден Петін проджект.
Це ви у сортах лайна розбиратися бажаєте, розказуючи байки, що лайно Петя нібито краще, ніж лайно Зеля.
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Апричё тут пэтя? Спалили кловуна. Не съезжайте с темы.
Кловунофилы-извращенцы...
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Палили всех. Наблюдаем, как СН теперь будет наказывать своих (и будет ли вообще) за то, что сами объявляли недопустимым. БПП своих никак не наказывали - кнопкодавили и даже не осуждали - это помним..
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Ох ладно. Осуждали, пальчиком грозили и всё такое. Законных средств наказания за это небыло. Да вроде и сейчас нету, или я ошибаюсь?
А тут группа мимов угрожала отрывом манды (или мандаты) за кнопкодавство.
Удобно усаживаемся в кресло, открываем пиво, распечатываем закуску (кому какая нравится) и наблюдаем реакцию зебилов. Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2723
Спорим кловунофилы скажут "'это пэтя виноватый!" Его, блин, тлетворное влияние и паскудное наследие Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 624
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э нет . с теми все понятно . они соевые гады . нехристи и все такое . а эти то совсем другие . они молодая команда . честные . хорошие . прям ангелы во плоти Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 771
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С хрена ли они честные и хорошие вдруг внезапно возникли? Кто тебе про ангелов рассказывал?
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ладно предположим про ангелов я конечно шучу а вот честные и хорошие это не мои слова . это эпитеты тех безмозглых которые за них голосовали
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Скоро не знайдемо тих, хто за них голосував. Виявиться, що усі були за Голос🤗
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Борцуны с кнопкодавством сами усиленно кнопкодавят. Ничего нового, кто громче всех кричит держи вора ??
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А технологія голосування без наявності законопроектів є теж кнопкодавством. Скоро почуємо про факти корупції, де фігурантами буде нова влада. Все продовжується, але з "новими обличчями".
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ЗЕбилики а как же:
-ЗА КНОПКОДАВСТВО БУДИМ ВИГАНЯТЬ ИЗ ПАРТИИ И ЛИШАТЬ МАНДАТА?
=))
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Так то ж для пересичного ЗЕбила сказано, а не для слуг УРода. ЗЕбилам роса на морду, а слугам УРода кнопкодавить и дальше
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И ГЛАВНОЕ, при новой раде, кроме ,,слуги урода" больше никто не кнопкодавит=))
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А как это должно оправдать слуг УРода по версии ЗЕбила? А может ты просто стрелочник??
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Да погоди. Может зебилы у неё образцво-показательно мандату отнимут.
Ну, типа, кловуны паражняк ни гонят! Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3463
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Хорошие новости: ШАМ. По данным сирийских источников, сегодня на юге #Идлиба близ Мадайя были уничтожены 2 #русских кафира и 1 тяжело ранен. Куффары подорвались на минах #сирия
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чувствуется трускавецкая школа вешания лапши
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Посю пардону у гражданина Дании, а чем кафиры отличаются от куфаров?
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рабовладение по вазелину
это они собираются протащить завтра

Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 9757
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при Порохе были плохие кнопкодавы, а теперь эти правильные у нас, все на благо страны делают Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 6488
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Да при Порохе много чего было плохого, а вот теперь при "зе-манде", все это вдруг стало хорошим... "Зеленый" цвет творит чудеса)
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СМИ закрыли доступ на заседания КабМина, теперь надо закрыть доступ в ВР... А то видишь ли, "устраивают шоу", не дают "слугам народа" работать.
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