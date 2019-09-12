 Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт активистов.

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"Она кнопкодавила сегодня в 13:32 во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) за основу", - говорится в сообщении.

Судя по опубликованному видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Отметим, что Елена Копанчук - победитель выборов на мажоритарном округе номер 189 в Хмельницкой области.

Напомним, 10 сентября активисты движения "Честно" зафиксировали факт неперсонального голосования со стороны внефракционного народного депутата-мажоритарщика Александра Ковалева.

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11 сентября председатель Верховной Рады и первый номер в избирательном списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков назвал действия коллеги "недопустимым".

В тот же день активисты сообщили о другом случае "кнопкодавства". Еще 3 сентября за своего коллегу голосовал член фракции партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко.

В начале сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины законопроект о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае доказанного судом "кнопкодавства" и отсутствии парламентария на определенном количестве заседаний Рады.