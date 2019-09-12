 Депутат от "Слуги народа" Копанчук "кнопкодавила" в парламенте, - ЧЕСНО. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт активистов.
"Она кнопкодавила сегодня в 13:32 во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) за основу", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованному видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа - мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".
Отметим, что Елена Копанчук - победитель выборов на мажоритарном округе номер 189 в Хмельницкой области.
Напомним, 10 сентября активисты движения "Честно" зафиксировали факт неперсонального голосования со стороны внефракционного народного депутата-мажоритарщика Александра Ковалева.
11 сентября председатель Верховной Рады и первый номер в избирательном списке "Слуги народа" Дмитрий Разумков назвал действия коллеги "недопустимым".
В тот же день активисты сообщили о другом случае "кнопкодавства". Еще 3 сентября за своего коллегу голосовал член фракции партии "Слуга народа" Сергей Литвиненко.
В начале сентября Верховная Рада направила в Конституционный суд Украины законопроект о досрочном прекращении полномочий народного депутата в случае доказанного судом "кнопкодавства" и отсутствии парламентария на определенном количестве заседаний Рады.
Будуть кнопкодавити, будуть продаватися й пропихувати закони тих хто більше заплатить, будуть отримувати матеріальну допомоги стільки скільки дозволять, підвищать собі зарплати, другого шансу в ним же може не бути. Не завжди ж будуть люди настільки недалекими, щоб голосувати за колір, а не за конкретних людей, які до того як стали депутатами не "кнопкодавили" й після того як стали депутатами такого собі не дозволять.
Питання особистого голосування у країнах із сталими демократіями вирішується по-різному. Використовується голосування без кнопок - викриком, відокремленням, вставанням, опитуванням, підняттям рук. Проте питання особистого голосування є принциповим для всіх демократій. На зворотному боці картки для голосування шотландського депутата написано: «Незаконне володіння, використання, зберігання, знищення або передача іншій особі є кримінальними злочинами».У країнах з порівняно молодими демократіями - Польщі, Литві, Словаччині й багатьох інших країнах за неособисте голосування позбавляють представницького мандату. Понад десятиліття тому використання чужої картки в Польщі було прирівняне до шахрайства, за вчинення якого встановлено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. В Ізраїлі обранець за кнопкодавство отримав 4 місяці громадських робіт і шість місяців умовного ув'язнення.
Про це повідомляє громадський рух "ЧЕСНО".
За даними активістів, найчастіше на кнопкодавстві ловили представників фракції "Блок Петра Порошенка" (163 рази), фракції "Народний фронт" (97 разів), групи "Відродження" (68 разів).
Зокрема, нардеп від БПП Андрій Шинькович за місяць порушив правило особистого голосування нібито 18 разів, Андрій Река від "НФ" - 17 разів, Олександр Бакуменко від БПП - 16 разів.
"У листопаді, зокрема, відбулося голосування за бюджет, під час якого нардепи часто кнопкодавили", - кажуть у "ЧЕСНО".https://www.pravda.com.ua/news/2018/12/3/7200083/
к примеру. думаешь догонят будку?
Це ви у сортах лайна розбиратися бажаєте, розказуючи байки, що лайно Петя нібито краще, ніж лайно Зеля.
Кловунофилы-извращенцы...
А тут группа мимов угрожала отрывом манды (или мандаты) за кнопкодавство.
Удобно усаживаемся в кресло, открываем пиво, распечатываем закуску (кому какая нравится) и наблюдаем реакцию зебилов.
Спорим кловунофилы скажут "'это пэтя виноватый!" Его, блин, тлетворное влияние и паскудное наследие
-ЗА КНОПКОДАВСТВО БУДИМ ВИГАНЯТЬ ИЗ ПАРТИИ И ЛИШАТЬ МАНДАТА?
=))
Ну, типа, кловуны паражняк ни гонят!
ОНИ ЖЕ ПОШУТИЛИ=))
это они собираются протащить завтра