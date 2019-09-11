 "Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на блогера Necro mancer, об этом он заявил в своем видеообращении.

#Ходаковский: мы однозначно не собираемся выполнять минские соглашения, как минимум в пункте проведения местных выборов по законам Украины https://t.co/3tS5SgNhSv pic.twitter.com/wCoykarFnh — Necro Mancer (@666_mancer) September 11, 2019