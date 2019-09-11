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 "Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях. ВИДЕО

Террорист Александр Ходаковский заявил о том, что участники незаконных вооруженных формирований не будут придерживаться минских соглашений в части участия украинских партий на выборах на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на блогера Necro mancer, об этом он заявил в своем видеообращении.

Источник: https://censor.net.ua/v3147907
 
 
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Це ми не допустим виборів у відстійнику лайна ще як мінімум років десять. Хто б про це не заікався.
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Жарти від ЗЕбілів.Вони вважають себе патріотами.Багато ви бачили порохоботів з жартами про"Україна це Європа"?Особисто я,знаю,що це піг-дог жарт.
А потім люди дивуються,чому це ведется антиукр.політика,а наріт мовчить.Та наріт сам прагне вже з руснею скоріше в ясна лупитись

"Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях - Цензор.НЕТ 7940
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Перед выборами надо бы потребовать убрать не только флаги а и памятники "украинской агрессии".
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А это не важно Зеля уже подписался... Будет ядрёный Штанмайер!
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Вот это поворот, что на это ответит гидрант? Стрелять мы прекратили, что дальше?
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@Anakoyher

- Изя, а почему у Президента, премьера и руководителя ОП есть ручки и листики, а у Бени нет?
- Так Беня сразу же сказал им: «Берите ручки и записывайте!»

"Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях - Цензор.НЕТ 2241


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А пригадуєте,як недорогенькі медіаповії цілодобово чергували біля адміністрації Порошенка,щоб ***** зфоткати хоч когось хто допоможе зробити сенсацію і закинути це лайно на вентилятор в інтернет,а тут **** серед білого дня олігарх в гостях у ЗЕгідранта і всім пофуй,
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@Anakoyher

Оказывается, я запостила фейк. Вот оригинал фото.

"Мы этого не допустим", - террорист Ходаковский заявил, что они не будут выполнять минские соглашения в части выборов на оккупированных территориях - Цензор.НЕТ 9337


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А хіба не це вони добивалися? Зробили Україну разом
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Володья ЧЛЕНОГРАЙ и его делишки - -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY

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https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop

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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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.Неадекватный президент Владимир Зеленский с самой высокой трусостью всегда находящейся под тяжелыми наркотиками со многими коррумпированными дилетантами на разных уровнях из государственных структур с пророссийской коалицией и собственным правительством состоящим из российских агентов под глубоким прикрытием от украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего крупного казнокрада Виктора Януковича одернули спикера Министерства Иноземных Дел Марию Захарову с требованием полного выведения оккупационных администраций,беспредельных российских войск,частных военных компаний с различной привезенной военной техникой и морским флотом из оккупированного Донбасса и полуострова Крыма с полным отключением пропагандистских российских каналов для проведения выборов органов власти среди оставшихся разных слоёв ватного населения живущего за чертой бедности без возможности найти любые работы до неожиданной ранней смерти по украинскому и международному законодательству во многих избирательных участках под усиленным контролем миротворческих нейтральных сил ради передачи в состав независимой Украины с выплатами огромных репараций и контрибуций из государственного бюджета с уплаченных налогов от разных слоёв крепостного населения живущего за чертой бедности с различными работами до неожиданной ранней смерти на территории Российской Недоимперии в дальнейшем будущем с целью снятия мощных западных санкций из самого глубокого ада с введением торговли со многими цивилизованными развитыми странами в Европейском Союзе.
.

.
.Ось деякі коментарі європейських політичних аналітиків, з австрійської, німецької та швейцарської преси: .
- Президент Зеленський шукає шляхи припинення конфронтації з росією і зближення позицій. Європа не повинна втручатися і заважати цьому.
- Українська делегація билися як леви, але ми повинні розуміти, що це представники команди екс президента Порошенко. Нова команда зацікавлена в припиненні тиску на Росію і пошуках компромісу.
- Президент Зеленський не приїхавши на засідання і не підтримавши зусилля делегації своєї країни, чітко дав зрозуміти, що не зацікавлений в пролонгації дипломатичного тиску на Росію.
- Ми повинні поважати вибір українського народу і не втручатися в справи, які не до кінця розуміємо.......
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их вообще пожизненно нужно лишать права голоса, а то наголосуют кормильцы мама не горюй
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.НАРОД ВТОМИВСЯ ВІД ВІЙНИ!
Народ втомився від війни!
То хто ж втомився? Звідки втома?
Втомились ті, чиї сини,
Впродовж війни сиділи вдома!
Втомились, хто не хоронив
І не оплакував героїв,
Хто вже давно в душі загнив,
А мозок і язик роздвоїв.
Втомились ті, хто гарував,
На дискотеці, в ресторані,
Елітні клуби штурмував
І відчував себе в нірвані.
Втомились! Бо забули вже,
Що шостий рік війна триває!
В Криму мочити фаберже
За злочин, стерво, не вважає!
Під кожне свято ця орда
Все в супермаркетах змітає,
Машин елітних, от біда,
Припаркувати місць не має!
Усі розкуплені квитки
На лоукости на пів року.
Які відвідать пам'ятки
Лиш мають, втомлені, мороку.
Ніхто й копійки на АТО
З них не пожертвував ні разу.
Їм Україна шапіто
І з жиру бісяться до сказу.
Плюси запудрили мізки?.
Втомились с..и зубожіли,
Та вірять фейкам і в казки,
Обрали блазня нам зебіли.
Тепер - державність на кону!
Хто це збагнув - вже не сміється!
Коли програємо війну,
В крові країна захлинеться…
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