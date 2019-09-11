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Все про:оружие (3756) Нацполиция (10055) Донецкая область (4349) добровольцы (627)

 В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции 01

Смотрите: Схрон с "потерянным в боях" оружием нашли в заброшенной школе в зоне ООС. ФОТО

В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции 02
В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции 03

Также читайте: Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам-добровольцам, защищавшим территориальную целостность государства

Источник: https://censor.net.ua/v3147905
 
 
 Топ комментарии
 
поняли.., что пора уходить, а то Портнов по судам затаскает...
Да впрочем и смыслы потеряны.., если большинство населения за капитуляцию...
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Добровольцы добровольно разоружились.
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Меня пугает название батальона имени Шейха Мансура. Что это еще такое? В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции - Цензор.НЕТ 8054
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Шейх Мансур, Ушурма, шайх Учерман (чеч. Мансур; 1760-1794 гг.[9]) - исламский проповедник, первый Имам Северного Кавказа[1][2][3][4], руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа 1785-1791 годов[10].
Также известен как первый кавказский революционер[11]. Русню мочил.
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поняли.., что пора уходить, а то Портнов по судам затаскает...
Да впрочем и смыслы потеряны.., если большинство населения за капитуляцию...
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То есть своих разоружают...Однажды мы проснёмся уже в ссср
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размечтался
от сегодняшнего рабовладельческого строя до уровня жизни в СССР как от Киева до Иерусалима рачки
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Та ну нах... Лучше не лез бы суда перед сном...
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Стріляти вже заборонено, то нашо та зброя...
Докричались - Петя поганий. Ото вам і все. Програли кацапам.
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Проиграли украинскому Закону, по которому никаких вооруженных формирований, кроме государственных, быть не может.
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Украiнцi не хочуть боротися...Шо тут поробишь.Напевно, мiй Дiд Павло, вояк УПА, скоро стане в Украини предателем....Слава Зе....
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Велосипед это удел пацанов, солидные мужчины ездят на солидных автомобилях. Приедет он на велике, так его и уважать никто не будет.
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Зебили , добро пожаловать в губернию Российской Федерации. Вы это сделали вместе и своими руками
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не хотят воевать за зебланов наколенников что и не удивительно
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Книга которую якобы написал какой-то Зеленский,это должно быть смешно? Если та вписать например Ахметов, Порошенко тоже будет смешно?
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Порохосмерды возбудились на ночь,но ваше мычание ничтожно,Пеца вас сделал лузерами по жизни
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Боюсь представить, что завтра по телефону ***** ещё потребует от него...
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Добровольческие подразделения должны быть в официальных военизированных структурах ибо вооружение и БП должны быть легальными.
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Дмитро Корчинський

@DKorchynskyi

·2 ч

У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).

Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?
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Мавр сделал свое дело (Порошенко повержен и приход Зеленского), можно и уходить. Вот такие они добровольцы Авакова.
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Ничосе , танковые снаряды))) суровые у нас добровольцы)
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