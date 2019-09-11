 В Донецкой области три добровольческие подразделения добровольно передали вооружение Национальной полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.
Также известен как первый кавказский революционер[11]. Русню мочил.
Да впрочем и смыслы потеряны.., если большинство населения за капитуляцию...
от сегодняшнего рабовладельческого строя до уровня жизни в СССР как от Киева до Иерусалима рачки
Докричались - Петя поганий. Ото вам і все. Програли кацапам.
Дмитро Корчинський
@DKorchynskyi
·2 ч
У зустрічі норманської четвіртки братимуть участь четверо керівників держав - двоє ворожих до інтересів України (путін, макрон) і двоє нейтральних (меркель, зеленський).
Як ви гадаєте, чи можуть за таких розкладів, результати зустрічі бути в інтересах України?