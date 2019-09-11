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 "Мы сделали все правильно", - освобожденный моряк Оприско на встрече с Порошенко. ВИДЕО (обновлено)

Пятый президент Украины Петр Порошенко провел встречу с освобожденными из российского плена украинскими моряками. Один из освобожденным моряков, Андрей Оприско заявил, что они все сделали правильно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Горжусь нашими моряками "Бердянска", "Никополя" и "Яны Капу", которые все как один решили продолжать военную службу на море. И будут бороться за деоккупацию Азовского моря и всех наших территорий.

Выдержку наших ребят, их мужество, их мудрость, их верность военной присяге видел весь мир. И даже в российской тюрьме на них смотрели как на героев. Ребята рассказали, что даже сами россияне удивлялись, что украинцы так борются за своих.

Никто не останется безнаказанным за издевательства над честью украинской военного. В принятый нами "Азовский пакет" санкций попали все, кто отдавал приказы, санкционировал, вел незаконные следственные действия, кто принимал судебные решения по аресту моряков. И мы должны защищать Азовское побережье Мариуполя, Бердянска, обеспечивать военное присутствие, подтверждать украинский статус Керченского пролива и деоккупации Азовского моря.

Сегодня лично пожал руку каждому. И даже получил приглашение на свадьбу к Андрею Эйдеру. Для всей Украины вы навсегда останетесь легендами и примером несгибаемого духа украинского воина".

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В свою очередь, один из моряков Андрей Оприско заявил, что все освобожденные моряки выразили желание продолжить склжбу в ВМС. "Мы все сделали правильно", - отметил Оприско, выразив надежду на победу Украины. 

Мы сделали все правильно, - освобожденный моряк Оприско на встрече с Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/v3147882
 
   
 Топ комментарии
 
вони солдати і виконували свій обов'язок по захисту території держави.
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За что ? За то , что украинские корабли шли мимо нашего Крыма в Азов ?
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барига мало б приповзти на колінах і просити пробачення в цих хлопців!
А воно піариться..........
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Чому, така сама, я про Просолову, Цемах то емоції.
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А кто этот поц, шо беседовал с Украинскими моряками
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ты ,поц,с нашими моряками не беседовал)
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только пеця ...последний кадр ...как кадр с папановым в фильме -холодное лето 1954 года
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Він їх використав і вони йому вдячні за це. Щоправда, того, що він планував, досягнути йому не вдалося, тому зараз він хоче таким способом компенсувати свої втрати.
Вони погодилися і в мавпячому екстазі разом з ним розчепірили пальці.
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І всі ж розуміють,що саме Порох послав моряків...Це - факт...Другий факт - після їх полону намагався ввести військовий стан...Третій факт - теперішня його зустріч,обійми,усмішки,вітання...Тепер зв"яжіть ці три факти воєдино і скажіть - ну не гавно воно кінчене?..Лицемірне,безпринципне,підле лайно...
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4 роки вата кричала "де військовий стан", коли ввели то почала вересканити навпаки.
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Прощения хоть попросил Порошенко, что послал моряков на убой ???
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Якби Зеленський не переміг на виборах, героїчна боротьба за їх визволення тривала б, мінімум, ще 5 років.
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Петя лицемерное лайно и постоянно и везде это подтверждает.
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Порохня.К ним петя приехал,для пиара,а не они к нему.Чуствуешть разницу или на косом научился перекручивать.
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Звільненні бранці Кремля проігнорували вимогу Офісу Володимира Зеленського і почали відкрито зустрічатися з Петром Порошенко

Тож вони мали бажання зустрітися з Президентом, а не з і.о.

https://twitter.com/Xfancy1488/status/1171794451662028802
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Сьогодні принаймні один Президент Вова не зможе заснути. Про Зелебобів вже промовчу, для них це розрив шаблону. А Порох красава. Думаю сьогодні Рябошапка і Портнов будуть на килимі у ІВ. Скільки пройшло часу, а Порох ще не токсичний)
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Малорос-ЗЕбилоид завезённый в Украину из московии, по проверенной информации, Порошенко на снятые в Правекс банке 340 кг денег не убежал, как все подумали, а тайно переоборудовал заводы Рошен и теперь производит картошку по 17 грн кг и помидоры по 38.
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Что ты песык верзешь, 340кг баксов он вывез за границу. Порошенко это подстилка *****. Одна торговля на крови что стоит.
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Сын бывшего гаранта Петра Порошенко Алексей очутился в центре скандала, который связан с его службой в зоне АТО. Источник из Генштаба рассказал, что ради конспирации сыну Порошенко изменили фамилию, на Донбассе к нему приставили 20 спецназовцев для охраны, и он не принимал участия ни в каких военных действиях.
Кроме того, под усиленной охраной сын бывшего гаранта пробыл на Донбассе всего пару месяцев. Источник отметил, что в военном билете была указана другая фамилия, и Алексей служил в Кировоградском сороковом батальоне.
«Конечно, ни в каких боевых операциях он не участвовал, еще этого нам не хватало! Он был мобилизован, а потом в сентябре ушел баллотироваться в депутаты, и когда стал депутатом - уволился. Вот и все», - заявил источник.
Также он рассказал, что сына Порошенко назначили командиром миномёта, он находился в батарее, которая находится в 200 метрах от штаба в Краматорске.
Сына бывшего президента поселили под одну крышу вместе с генералом, и их всегда охраняли спецназовцы. Более того, они жили в здании, в котором не было всех остальных солдат.
Известные блогеры и эксперты при этом уже прокомментировали это заявление, отметив, что семья Порошенко сволочи, и украинцы будут ее проклинать.
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Больше ста дней о*уевания от зеленого беспредела! Каждый день новый треш! Что будет дальше!? Самое обидное что оно к нам не с космоса свалилось, его выбрали! Уже и "спасибо жителям Донбасса" не скажешь, ибо вся страна массово потеряла мозги! Хоть в твиттер не заходи!
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Слава Украине!!!!! Боты ,тролли ,кацапы пошли на х*й!!!!
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