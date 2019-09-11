 Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
После 9 дней отказов группировки "ЛНР" допустила украинских строителей под мост.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.
После 9 дней отказов группировки "ЛНР" допустила украинских строителей под мост.
Пусть эти строители ещё бомбасцев в жопу поцелуют ...
Кругом одни обломы!
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения
https://news.finance.ua/ru/news/-/456161/v-nkreku-zayavili-o-neobhodimosti-povysheniya-tarifov-na-svet-dlya-naseleniya
это поправимо..
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SPDG2008.html
так что скоро по 8,сливайте баксы,поддержите маладые литца..
Видишь, сколько у тебя может быть поводов для радости.
Тому якщо внаслідок ремонту наші відіжмуть у луганди цю частину берега, то діло варте.