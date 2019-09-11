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Все про:мост (502) пункт пропуска (522) Станица Луганская (64)

 Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО

В Станице Луганской начался ремонт разрушенной части моста через реку Северский Донец.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

После 9 дней отказов группировки "ЛНР" допустила украинских строителей под мост.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3147856
 
 
 Топ комментарии
 
Почему только украинские строители ? Ху@ло насрал , а мы восстанавливаем ?
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Вот нахера ???
Пусть эти строители ещё бомбасцев в жопу поцелуют ...
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Ремонтуйте добре, щоб російські танки пройшли без проблем
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Вот нахера ???
Пусть эти строители ещё бомбасцев в жопу поцелуют ...
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Почему только украинские строители ? Ху@ло насрал , а мы восстанавливаем ?
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потому что украинцы и так хорошо живут, можно на мост потратить, там вам и пенсии и зарплаты
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Патамуша это Украина. На фото - Славянск. Надо было бросить?
Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 429
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Мост ремонтируют, моряков вернули, доллар дешевеет....
Кругом одни обломы! Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 8925
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Так порохоботы считают что Станица - это оккупированая территрия и мы не должны ремонтировать мосты оккупантам
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Крымский мост построили,из Украины своих выменяли,нефть дорожает,доллар дешевеет. Слава путену,не так ли?..."Ватники" кругом одинаковы.
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И тарифы!
В НКРЭКУ заявили о необходимости повышения тарифов на свет для населения

https://news.finance.ua/ru/news/-/456161/v-nkreku-zayavili-o-neobhodimosti-povysheniya-tarifov-na-svet-dlya-naseleniya
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за 1998 год тоже прикольно дешевел..
так что скоро по 8,сливайте баксы,поддержите маладые литца..
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дураков надо учить трижды,а выборцив новых облыч - постоянно..
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И моряков вернуть можно и мост подорвать после ремонта.
Видишь, сколько у тебя может быть поводов для радости.
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это вообще не нужно делать, так нет стараются прихвостни перевертни
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Жители Луганска надеются что после ремонта мост выдержит танки.
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надо строить с трамплинами, чтобы танки только в одну сторону могли проехать
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Я приветствую настойчивостьЗЕ к разведению войск .Украинским матерям ,жёнам и детям это будет до вподобы.Донбас и так в орду не попадёт.
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НЕ надо агитировать.Бандюков орда должна забрать себе и там утилизировать.Остальным амнистия.У них уже 6й год нет стажу ит д.Нехай требуют с орды.Местные выборы нехай проводят,а во ВРУ я лет на 20 запретил бы.
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Ремонтуйте добре, щоб російські танки пройшли без проблем
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Із новини ("допустили українських будівельників") та карти лінії фронту https://liveuamap.com/ видно, що пошкоджену частину мосту на начебто нашому березі річки контролюють лугандонці.
Тому якщо внаслідок ремонту наші відіжмуть у луганди цю частину берега, то діло варте.
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Я стиесняюсь спросить... Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской - Цензор.НЕТ 2168 А им тоже потом квартиры и по 100 тыщ выдадут?
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Очень символично. Особенно на фоне недавнего репортажа г+г в котором жирная донбасянка вопрошала ,почему мол "эти твари,биндеры,еще мост не восстановили,с..уки такие"... И вот биндеравцы от Зецаря, принялись выполнять волю дамбасянки с русскоязычной челюстью...
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