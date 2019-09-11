 Украинские строители начали ремонт разрушенного моста в Станице Луганской. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода.

После 9 дней отказов группировки "ЛНР" допустила украинских строителей под мост.

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