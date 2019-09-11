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 Политика Украины, Общество
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Все про:Луганск (3001) оккупация (6845)

 "5 лет мы оторваны от дома. Сколько ещё ждать?", - три чиновника-переселенца собираются в оккупированный Луганск для празднования Дня города. ВИДЕО

Трое переселенцев собрались идти в оккупированный Луганск - отпраздновать день города.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом они заявили в видеообращении, вызвав бурю обсуждений в социальных сетях.

Дело в том, что в Луганск идти собрались Андрей Шаповалов, директор региональной дирекции телекомпании UA: ДОНБАС, Денис Денищенко, директор департамента Луганской областной военно-гражданской администрации, и начальник управления молодёжи и спорта Луганской ВГА Антон Волохов.

"5 лет мы оторваны от дома. Сколько ещё ждать?" – такими словами начинается видеоролик трёх бывших луганчан, которые решили пойти в родной город после пяти лет изгнания.

В своем видеобращении переселенцы говорят, что им каждый день снится их дом, поэтому больше ждать они не намерены: приняли решение идти на неподконтрольную территорию.

Под видео разгорелся спор о целесообразности такого хода. Люди скептично отнеслись к идее и пытались отговорить мужчин от этого поступка, призывая задуматься о безопасности. Однако, они непреклонны. Вот что рассказал Радио Донбасс.Реалии директор региональной дирекции телекомпании "UA:ДОНБАС" (часть "UA Суспільного") Андрей Шаповалов.

"Есть большое количество людей, которые пожелали к этой акции присоединиться. Мы не делали никаких призывов и с собой не звали, ведь это означает - брать на себя ответственность за других людей. После полученных комментариев мы думаем над каким-то механизмом, который будет предохранителем в этой акции. Мало ли, что может быть", - говорит Шаповалов.

На "Суспільному" отреагировали на инициативу Шаповалова следующим образом:

"Посещение Луганска - собственная инициатива Андрея Шаповалова. Общественный вещатель не организовывает таких акций и не призывает своих работников к участию в них. Телерадиокомпания не оказывает шагов, идущих вопреки политике государства на оккупированных территориях, и не поддерживает никакой связи с террористическими группировками, действующими на оккупированных территориях Луганской области", - говорится в заявлении общественного вещателя.

Шаповалов говорит, что это будет его выходной, и он имеет полное право провести это время так, как ему того хочется. Хотя пропуск на неподконтрольную территорию он не оформлял.

"Нет пропуска - нет проблем! Я считаю Луганск Украиной, и никакие пропуска, чтобы пройти по территории Украины, мне не нужны. Нет же пропуска в Макеевку или Горловку. Пропуск от СБУ я не получал, и это моя гражданская позиция. Я считаю это неконституционным. Эта норма ущемляет меня и мои гражданские права. Что даёт этот пропуск? У меня есть паспорт гражданина Украины - это мой пропуск!"

Еще один участник похода на Луганск, Денис Денищенко, целью этого называет диалог.

"Видимо, пришло время. Мы составили небольшой план. На восточном фронте пять лет без изменений. Война стала бизнесом для многих людей. Но эту войну даже в Северодонецке уже многие не воспринимают. Поэтому нужно искать другие инструменты, один из таких инструментов взят из мировой практики, той же Югославии, когда много лет воевали, но как-то начали между собой разговаривать. Я уверен, что 90 процентов там хотят мира и ждут Украину, просто они разуверились и недовольны многими вещами. Я просто хочу, чтобы Украина была единой и неделимой, и чтобы мы боролись не за территорию, а за людей. Нужно инициировать гражданский диалог".

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Источник: https://censor.net.ua/v3147815
 
 
 Топ комментарии
 
а потом вас троих дебилов на террористов-убийц воинов ВСУ менять???????
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"5 лет мы оторваны от дома. Сколько ещё ждать?"
Да не вопрос. Берешь в руки оружие и вперед освобождать свой родной город. И ждать не надо.
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Интересно, они на самом деле идиоты? Или им с той стороны дали гарантии? (раз они чинуши - где контрразведка и СБУ?)
У них же наверно и детки есть? Умненькие наверно, раз природа на папках отдохнула!
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А вы записочку черкните, что лезете на свой страх и риск, и что освобождать вас кретинов ни в коем случае не надо
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званітє баканаву пусть разбєрьотца с етімі чєртямі
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Идите, добоебы и освобождайте свою родину, вы же ее просрали, или ждете, что ее освободят для вас бандеровцы.
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Хочется увидеть родные берёзки, тополя
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