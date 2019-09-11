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 Общество
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 Это было страшно. Со всех сторон налетели люди. Выхватили меня. На голову надели вонючий мешок, - Сущенко о своем задержании. ВИДЕО

Задержание Сущенко произошло во время общения со знакомым в машине.

Об этом он сказал на первой после своего освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук

"Это было, я бы сказал, страшно. Во время общения с человеком. Он внезапно сказал, что ему нужно проверить колесо, вышел из машины, и тут же в машину со всех сторон налетели люди. Выхватывают меня. Фиксируют мои движения. На голову одевают вонючий мешок и садят в микроавтобус", - рассказал Сущенко о своем задержании.

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По его словам, он до последнего момента не знал об обмене.

"15 августа, неожиданно, сразу после обеда мне сказали: "Собирай вещи". В администрации (колонии. – Ред.) сказали: "Вас требуют этапировать в Москву. Мне удалось договориться о звонке консулу. Из его ответа мне стало понятно, что ему тоже ничего не известно. 16-го нас уже этапировали самолетом из Кирово в Москву и я оказался в "Лефортово". Никаких контактов", - рассказал Сущенко о том, как происходил обмен.

Источник: https://censor.net.ua/v3147762
 
 
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Так у кацапов не только мешки вонючие.Там все вонючее+президент )(уйло.
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живут во мне воспоминания, слова любви, слова признания...
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Усе майже так, як в Україні часів ***** - "мішок на голову" і видворення.
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Ніхто не ув'язнював, а видворяв.
Та мало видворяли.
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