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Все про:Днепропетровщина (1409) пропаганда (2308) СБУ (13809) социальные сети (488)

 Интернет-агитатор, распространявший антиукраинскую пропаганду, выявлен на Днепропетровщине, - СБУ. ВИДЕО

На Днепропетровщине сотрудники СБУ пресекли деятельность интернет-агитатора, который через российские социальные сети распространял антиукраинскую пропаганду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"В ходе документирования разветвленной сети интернет-агитаторов, которых координируют с территории страны-агрессора, оперативники спецслужбы установили, что житель города Терновка Днепропетровской области в одной из социальных сетей распространял информацию с призывами к нарушению территориальной целостности Украины и изменения государственной границы", - говорится в сообщении.

Пропагандист, выполняя задания своих российских кураторов, за обещанное денежное вознаграждение также распространял с фейковых аккаунтов дезинформацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и действиях украинской власти.

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Начато уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Аналогичные факты деструктивного информационно-психологического воздействия на жителей Украины через социальные сети были обнаружены оперативниками СБУ ранее в Одесском, Сумском и Луганском регионах", - отметили в СБУ.

Анализ полученных данных показывает, что привлечение российскими спецслужбами именно граждан Украины к проведению специальных информационных акций позволяет предоставить эффект действительности благодаря использованию учетных записей в социальных сетях реальных лиц, а также адаптации антиукраинских материалов для конкретного региона непосредственно его жителем.

Выявленные меры деструктивного информационного воздействия в большинстве случаев проводятся в сочетании с фейковыми публикациями в подконтрольных РФ средствах массовой информации или заявлениями так называемых лидеров общественного мнения с "искажением" подлинных фактов.

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Источник: https://censor.net.ua/v3147734
 
 
 Топ комментарии
 
Очередной порохобот попался.
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А под каким ником он на цензоре сидел?
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Тут половину форума можно брать.
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Враг народа. Рассказал антиукраинский анекдот - садись в Гулаг на 20 лет.
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По аккаунтах да, а реально думаю человек 10 не больше.
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А под каким ником он на цензоре сидел?
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Очередной порохобот попался.
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Ніт, то щось ЗЕлене квакотіло з жабуриння 🐸🐸🐸
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Дошку оголошень, цвяхи, ґамар та трусєля в студію!
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а куда девался Костя Гризодуб?? махал топором, махал....
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Кацапський троляка. Мабуть і на Цензорі щось карябав.
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А тепер треба звернути увагу, хто раптом ісчіз з Цензора.
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Или слишком долго снимался в японском порно.
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Поймали Петькиного свинобота. Интернет-агитатор, распространявший антиукраинскую пропаганду, выявлен на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3417
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Медведчук и его ручной жид ни разу не посягали на территориальную целостность и чтят закон про мову. Но этот никому неизвестный пацан, конечно же, опасный преступник, намного опаснее и Добкина, и Новинского
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Новини з життя бидла. Якби правпохоронна система виконала закон і цього сепарського покидька зачинила з першого разу, то цього другого інциденту не було б. Тільки суворе покарання виховує бидло. ************ мою дупу - важки телесні ушкодження:

В Киеве на территории жилого массива Виноградарь произошел вопиющий инцидент. Трое несовершеннолетних избили мужчину, приняв его за бездомного. Все свои действия подростки записывали на видео.

К счастью, правоохранителям удалось задержать нападавших. Об этом Информатор узнал из сообщения на сайте прокуратуры Киева.

Ужасное событие произошло 18 июня 2019 года в Подольском районе столицы. Следствие установило, что подростки увидели мужчину во дворе жилого дома. Они приняли пострадавшего за бездомного и начали поочередно наносить ему удары по различным частям тела. Более того, свои действия подростки снимали на мобильный телефон и в дальнейшем выложили видеозапись в социальную сеть.

Действия подростков квалифицировали как хулиганство, которое сопровождалось особой дерзостью. Обвинительный акт направили в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.

Отметим, что один из нападавших ранее уже был судим за похожее преступление весной этого года. Тогда он распылял слезоточивый газ в лицо пожилым женщинам. Свои действия парень также записывал на мобильный.

Антикор: https://antikor.com.ua/articles/327230-v_kieve_na_vinogradare_troe_podrostkov_izbivali_muhchinu_i_snimali_eto_na_video
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