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 Российский наемник Коршун задержан на КПВВ "Чонгар". ВИДЕО

Вчера с территории оккупированного Крыма на контрольный пункт въезда-выезда "Чонгар" прибыл 35-летний боевик с позывным Коршун, где и был задержан пограничниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что это лицо подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске.

Установлено, что данный гражданин в 2014 году, по указанию российских кураторов, принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе "русской православной армии" и нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. Со временем Коршун разочаровался в идеях "русского мира" и уехал на заработки в Россию.

Задержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

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Источник: https://censor.net.ua/v3147705
 
   
 Топ комментарии
 
Еще раз доказывает в веру что все сепары и русский мир дебилы...Вот зачем в Украину приезжать?? Зная о том что ты можешь быть в базе Миротворца как минимум
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я смотрю там коршун без перьев..хоть веник бы ему в сраку воткнули для красоты.
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Еще раз доказывает в веру что все сепары и русский мир дебилы...Вот зачем в Украину приезжать?? Зная о том что ты можешь быть в базе Миротворца как минимум
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Обмінний фонд росте за рахунок дебілоїдів із руського міра...
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Эти обмены, похоже, становятся самостоятельным видом спорта на потеху вате и зелени.
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Похоже, что на территории Лугандона 100 тыс. блокпостов. Ни один из задержанных опочленцев не стрелял в наших солдат. Все поголовно стояли на блок-постах и этим препятствовали ВСУ
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А шо? сьодні поздравлєній трампу від поляків ше не було???
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я смотрю там коршун без перьев..хоть веник бы ему в сраку воткнули для красоты.
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кастрировать. чтобы ублюдки не размножались
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Опять лицо замазано, ни имён ни фамилий, чувак сидит и читает, отличная работа
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в принципе, уже по лиццу видно, - полностью осознал, кается, стал на путь исправления, мамой клянётся, шо его ждут дома.
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на блокпостах з палкою стояв, зброї в руках не тримав
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Погонялово зачетное. А на деле выявился соплей газированой.
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