 Единственное, чего мы не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами, - Балух. ВИДЕО

Об этом заявил освобожденный узник Кремля Владимир Балух во время встречи с экс-президентом Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Откровенно здесь (в сердце. - Ред.) щемит мне, что это только мы. За ребят щемит, которые там остались. Моя самая сильная надежда, что этим нашим возвращением настоящий процесс только начался. Единственное, чего мы никогда не хотели и не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами. Это наибольшее опасение, предостережение в этом процессе. Это правда", - освобожденный из плена крымчанин Владимир Балух выразил свою позицию в разговоре с Петром Порошенко.

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"Владимир Балух не согласился ни на какие компромиссы, когда ему сказали: сдай Украины и выйдешь из тюрьмы. Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры держали солидарность с Украиной. Для меня высокая гордость пожать наконец руку несокрушимому Владимиру Балуху. И очень эмоциональный момент, о котором я мечтал все эти годы. Еще когда Владимир был в кремлевских застенках, я получал от него письма, мы общались с его женой Натальей. Для меня было делом чести сделать все для его освобождения. Украина боролась, борется и будет бороться за каждого украинца, который остался в застенках Кремля", - заявил Порошенко.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.