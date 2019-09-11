 Единственное, чего мы не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами, - Балух. ВИДЕО

Об этом заявил освобожденный узник Кремля Владимир Балух во время встречи с экс-президентом Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Откровенно здесь (в сердце. - Ред.) щемит мне, что это только мы. За ребят щемит, которые там остались. Моя самая сильная надежда, что этим нашим возвращением настоящий процесс только начался. Единственное, чего мы никогда не хотели и не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами. Это наибольшее опасение, предостережение в этом процессе. Это правда", - освобожденный из плена крымчанин Владимир Балух выразил свою позицию в разговоре с Петром Порошенко.
"Владимир Балух не согласился ни на какие компромиссы, когда ему сказали: сдай Украины и выйдешь из тюрьмы. Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры держали солидарность с Украиной. Для меня высокая гордость пожать наконец руку несокрушимому Владимиру Балуху. И очень эмоциональный момент, о котором я мечтал все эти годы. Еще когда Владимир был в кремлевских застенках, я получал от него письма, мы общались с его женой Натальей. Для меня было делом чести сделать все для его освобождения. Украина боролась, борется и будет бороться за каждого украинца, который остался в застенках Кремля", - заявил Порошенко.
Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.
В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".
7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.
А зараз, ще й почали хвилюватися, «как бьі Порошенко не начал использовать их, в своих политических целях».
- Я відвідував Героя України Володимира Балуха!!! Чи ви не вважаєте його Героєм???
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Абзац
Да и думал, что бесплатно наливают.
«Панімаєшь, я галасавал нє за Зєлєнского, а протів Порошенка ! Ну ти ж бачив відсоткові розклади, що якщо не проголосувати за Порошенка, то 100% проходить Зєлєнский ?»
У відповідь, мичанє....
Стадо.
при мародере поросенко - сотни Патриотов посадили, развели коррупцию, грабили все 5 лет народ..
поросенко и пукин - подельники по грабежу и развалу Украины))
Вы провокатор?
мало того, люди получали деньги и пенсии, квартиры и другие льготы за ничегонедалание..
Одна фамилия, а какие разные люди !
"".... у нього було все - кохання, дружба, дім, добробут, широкі зв'язки по усьому світу, багато родичів та друзів, але він не зміг спокійно жити мирним життям, коли в країні війна. .. у мирний час був директором Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративно-господарчої діяльності Фонду державного майна України, а на фондовому ринку, серед банкірів та фінансистів мав репутацію визнаного експерта. У нього була «бронь» як в цінного працівника, і він не підлягав мобілізації. Але пішов до армії добровольцем. ..."
http://zirka.mk.ua/?p=559
https://censor.net.ua/resonance/339542/******************************************************************************************************
и второй
https://censor.net.ua/video_news/385863/**************************************************************************************************************
с 52 миллионов спрыгнуть на 36, потерять территории, промышленность, это результат "заботы" правительства?
Порохоботи - вони такі !