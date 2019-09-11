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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17772) пленные (557) Балух Владимир (291)

 Единственное, чего мы не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами, - Балух. ВИДЕО

Украина не должна поступаться России своими национальными интересами, даже в вопросе освобождения пленных.

Об этом заявил освобожденный узник Кремля Владимир Балух во время встречи с экс-президентом Петром Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Откровенно здесь (в сердце. - Ред.) щемит мне, что это только мы. За ребят щемит, которые там остались. Моя самая сильная надежда, что этим нашим возвращением настоящий процесс только начался. Единственное, чего мы никогда не хотели и не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами. Это наибольшее опасение, предостережение в этом процессе. Это правда", - освобожденный из плена крымчанин Владимир Балух выразил свою позицию в разговоре с Петром Порошенко.

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"Владимир Балух не согласился ни на какие компромиссы, когда ему сказали: сдай Украины и выйдешь из тюрьмы. Человек с Украиной в сердце и душе, он стал символом несокрушимости украинского духа. За этот символ украинцы боролись долгие годы, а мировые лидеры держали солидарность с Украиной. Для меня высокая гордость пожать наконец руку несокрушимому Владимиру Балуху. И очень эмоциональный момент, о котором я мечтал все эти годы. Еще когда Владимир был в кремлевских застенках, я получал от него письма, мы общались с его женой Натальей. Для меня было делом чести сделать все для его освобождения. Украина боролась, борется и будет бороться за каждого украинца, который остался в застенках Кремля", - заявил Порошенко.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы – по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали "избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/v3147702
 
   
 Топ комментарии
 
До зебобиков не дойдёт... неосилят скудоумные.
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Ещё один многоходовочник, какое нафиг отступление... вы-зебобики хотели конца войны, вот вы его и получите. Капитуляция на условиях хуйла.
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Балух, единственный достойны чувак из всей братвы. Сознательно принял мучения за свои убеждения, не предал Украину.
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До зебобиков не дойдёт... неосилят скудоумные.
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У Порошенко совершенно нет совести. Человек только вернулся из длительного российского плена, а он уже использует его в своих политических целях.
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міняємо порошенко на Зе- і далі по тексту Единственное, чего мы не хотим, чтобы за наше освобождение Украина заплатила своими национальными интересами, - Балух - Цензор.НЕТ 567
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Володя Балух, Олег Сенцов, ребята, должны просто понять, что с выборами очень многое изменилось в политике государства и не в лучшую сторону, и их освобождение здесь ни при чем
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Поки ті люди сиділи по тюрмам в Росіїї, тут в Україні, 73,22% страшно усталі...
А зараз, ще й почали хвилюватися, «как бьі Порошенко не начал использовать их, в своих политических целях».

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- Петро Олексійович! А чому ви не прийшли на допит до ДБР за викликом?
- Я відвідував Героя України Володимира Балуха!!! Чи ви не вважаєте його Героєм???
___________
Абзац
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Иногда маленькое отступление оказывается западнёй для агрессора.Не надо об этом забывать.Кухаркам этого не понять.
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Ещё один многоходовочник, какое нафиг отступление... вы-зебобики хотели конца войны, вот вы его и получите. Капитуляция на условиях *****.
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Ну вони ж хотіли «два в одном» і рибку і пєніс....
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Кушать хотел, наверное. Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух - Цензор.НЕТ 433
Да и думал, что бесплатно наливают.
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Та ні. Вони це пояснюють, на «раз-два».
«Панімаєшь, я галасавал нє за Зєлєнского, а протів Порошенка ! Ну ти ж бачив відсоткові розклади, що якщо не проголосувати за Порошенка, то 100% проходить Зєлєнский ?»
У відповідь, мичанє....
Стадо.
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интересы Украины - это ее Патриоты, ее будущее..

при мародере поросенко - сотни Патриотов посадили, развели коррупцию, грабили все 5 лет народ..
поросенко и пукин - подельники по грабежу и развалу Украины))
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Свинарчуки не понимают что торговля с агрессором ,это тоже сдача интересов Украины
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То-то сейчас увеличили закупку угля в три раза.
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Это те Свинарчуки которые сейчас в команде Зе и которых Беня наградить предлагал? 😀
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Как вы можете так о команде нашего Народного ПреЗЕдента? За него проголосовало 73% населения...
Вы провокатор?
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Пишіть петицію президенту Зєлєнскому. Можливо, він вас почує і перестане торгувати Україною. Хоча навр'яд чи.
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Балух, единственный достойны чувак из всей братвы. Сознательно принял мучения за свои убеждения, не предал Украину.
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Подойди к зеркалу, посмотри на лицо с глубокой степенью умственной отсталости, и подумай, что ты такое, а КТО "ПЕТЮНЯ". Ты чмо, не способное заработать балба на свою достойную жизнь, жизнь своей семьи, на то, что бы покупать новые носки, и запломбировать дырки в зубах, а кукарекаешь из под стола на авторитетных людей. По поводу Балуха я высказал свое мнение. Послушав Сенцова, оно укрепилось.
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поця звісно авторитетний, і батя в нього був матьорий "авторитет", конкретна сімейка
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28 лет никто не думал об национальных интересах...
мало того, люди получали деньги и пенсии, квартиры и другие льготы за ничегонедалание..
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Давай без этого твоего "никто", добре номерной? Срать и ссать на всех углах это привычки свинособак москальских.
Одна фамилия, а какие разные люди !

Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух - Цензор.НЕТ 733 "".... у нього було все - кохання, дружба, дім, добробут, широкі зв'язки по усьому світу, багато родичів та друзів, але він не зміг спокійно жити мирним життям, коли в країні війна. .. у мирний час був директором Департаменту міждержавних майнових відносин, інвестиційної, видавничої та адміністративно-господарчої діяльності Фонду державного майна України, а на фондовому ринку, серед банкірів та фінансистів мав репутацію визнаного експерта. У нього була «бронь» як в цінного працівника, і він не підлягав мобілізації. Але пішов до армії добровольцем. ..."
http://zirka.mk.ua/?p=559
https://censor.net.ua/resonance/339542/******************************************************************************************************

и второй
https://censor.net.ua/video_news/385863/**************************************************************************************************************
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безхромосомный, по сути что-то можешь возразить?
с 52 миллионов спрыгнуть на 36, потерять территории, промышленность, это результат "заботы" правительства?
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Я ж тебе по сути и разъяснил свинособака - что твоя привычка ссать и срать на все углы там где живешь - собачья. Я ж не виноват, что ты тупой и не понял. Так что теме "по сути" спроси лучше свого папку, чем тебя строгали и после скольки литров сивухи.
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Уже...позор и капитуляция. Жрать своих и чужих детей в традициях совков и зевков.
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К сожалению, Украина уже заплатила нац интересами за их освобождение. Но они не виноваты, их просто использовали
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вот вы хотите воевать с мордором чужими руками, чтоб штаты или гейропа за нас воевала. ведь реально мы своими руками не побьём мордор а чужими загребать жар тоже долго не получится. лучше мордор гасить политически, судами, санкциями... и я рада что в нашем государстве стоит на 1 месте человеческие ценности а не нац интересы. ибо вы хотите за счёт жизни наших героев что то выиграть или получить. именно жизнь человека и есть ценность с которой нельзя что либо сравнивать или оценить.
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Вы когда говорите о жизнях наших героев, почему то представляете себе одного, или, как в случае с нынешним обменом - 11 человек (моряков и так бы вернули). Вы не понимаете, что - национальные интересы - это и есть тысячи жизней. и спасая эти 11 жизней вы плюете на остальные тысячи, причем делаете это, с пафосом лживой праведности. А что касается нашего случая, так зеленая мразь это все вообще сделала ради пиара и собственной гордыни, даже не думая какой вред она наносит стране
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Балух самый уважаемый мною человек из всех освобожденных....
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А мне Сущенко больше всех понравился.Без тараканов в голове.Быстрого выздоровления Клыху.Тяжко ему.
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Из всех "политических" Балух для меня - Мужик с большой буквы, у которого стальные яйца! После просмотра его интервью до ареста, он для меня пример воли и духа.
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Справжній українець - Володимир Балух, не зламався, бо Україна у нього в серці, це одразу відчувається.
Порохоботи - вони такі !
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Так може вже заплатила,ми ж не знаємо
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нє, пєца, нема у тебе душі - ти якись нєнастаящій - тобі тільки виступати на публічній відстані - метрів 7-8 від людей - шоп очі не бачили
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а в прєдєлах лічной зони дуже помітно як ти безсовісно брешеш
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Кстаті, Зє!буїн бреше так, шо і з публічної дистанції смердить тухлим
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Балух - патриот, однозначно... Только он, похоже, не все знает про пороха и его друзей... Главное, чтобы разобрался сам... Улыбки, сладкие слова "мова, армия, томос"... А порох может нас...сать в уши, он как никак дипломат...- брехун …. И Европа слушала и Америка, и прибалты, и Украина, и армия, а потом поняли, что представляет его "дипломатия"...
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зато ты со своего дивана все про Пороха знаешь
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а ты, я так понимаю, прямо с дивана пороха строчишь... следи за языком и пальцами … Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух - Цензор.НЕТ 8607
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Поздно. За ваше освобождение зеля уже заплатил национальными интересами. Для Кремля ваше освобождение стало исключительно выгодной сделкой.
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Не суши собі серце, пане Володимире! Цей Цемах на суду в Гаазі і даром не потрібний. Цемах стверджував, що це українська сушка збила Боінг. Тому нехай він сидить на підвалі МГБ Лугандона і з ними "спілкується"
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Что заплатила, то заплатила. Возврат и обмен товара не предусмотрен...
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Вообще-то граждане Украины и есть ее главный национальный интерес, не территории с дебилами и коллаборантами, а именно граждане Украины, когда мы ето поймем - война на Донбассе с ополченцами закончиться. Єдине, чого ми не хочемо, щоб за наше визволення України заплатила своїми національними інтересами, - Балух - Цензор.НЕТ 450
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а єдине, чого хочуть зюзі - свою зраду прикрити відстоюванням ваших інтересів
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