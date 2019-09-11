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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2768) МИД (5120) Пристайко (151)

 Зеленский официально представил нового главу МИД Пристайко: были звонки со "сложными людьми", он очень мне помогал. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский официально представил дипломатам нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Вы знаете Вадима Владимировича. Я с ним работаю где-то четыре месяца. Я очень доволен нашей работой. Иногда есть сложные решения, сложные разговоры, были очень сложные звонки... Были звонки со сложными людьми - надо было принимать решения в одну секунду", - заявил Зеленский.

"Немного завидую. У вас лучшее место и лучшее здание. Не бойтесь, вы не переезжаете - мы не хотим захватить это здание. Диктаторства в Украине нет", - отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что с Вадимом Пристайко дипломатия выйдет на новый уровень.

Пристайко, в свою очередь, отметил, что президент может рассчитывать на "дипломатическое войско".

"Владимир Александрович, перед Вами только часть нашего дипломатического войска, это те, кто в тылу, все остальные на передовой... Хочу сказать, что войско обученное, дисциплинированное, опытное, образованное и готово к использованию. 24 часа, 7 дней, 365 дней, пожалуйста, расчитывайте на нас. Мы благодарны за внимание и уважение к нашему ведомству", - подытожил Пристайко

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Напомним, 29 августа Рада поддержала назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел по представлению президента Владимира Зеленского.

В.Пристайко родился 20 февраля 1970 года в Одесской области. В 1994 году окончил Киевский политехнический институт, в 1998-м - Украинскую академию внешней торговли. В 1993-1994 гг. был соучредителем информационной компании "Электронные вести". В 1994-1997 гг. - главный экономист, начальник отдела, заместитель начальника Управления торгово-экономических связей со странами Африки, Азии и Тихоокеанского региона Министерства внешних экономических связей и торговли Украины. В 1997- 2000 гг. - заместитель заведующего отделом стран Азии и Тихоокеанского региона Пятого территориального управления МИД. В 200-2001 гг. - консул Генерального консульства Украины в Сиднее (Австралия).

В 2001 – 2002 гг. был главным консультантом Главного управления по вопросам внешней политики администрации президента Украины. В 2002-2006 гг. - советником по политическим вопросам, временным поверенным по делам Украины в Канаде.

В 2007 - 2009 годах - заместитель директора департамента НАТО, в 2009-2012 гг. - советник-посланник, заместитель руководителя миссии посольства Украины в США. В 2012-2014 гг. - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Канаде. В 2014-2017 гг. - заместитель министра иностранных дел Украины - руководитель аппарата, первый заместитель главы МИДа. С 2017 года назначен главой миссии Украины при НАТО.

В мае 2019 года Пристайко назначен на пост заместителя администрации президента Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3147694
 
   
 Топ комментарии
 
Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний пласт бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.(с)
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Это да. Сюда же можно добавить планы повышения акцизов на алкоголь и табачку. Это тоже всегда неплохо пополняло карманы крышующих левак политиков.
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Может лучше интервью Коломойского Бутусову прочитать, вместо того, чтобы чушь постить?
С налогами действительно косяк выходит, но будем надеяться, что подрихтуют этот косяк, как и тело младопрохвессора с нечёсаной и немытой головой, в которую эти фантазии приходят. Рева ничем не лучше был, разве что менее искушён в образованиях.
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Экономический анализ бюджета . Власть планирует фактическое уничтожение понятия ФОП (фізична особа підприємець). Многократное увеличение штрафных санкций и штрафов, повышение налогов, введение фискальной практики не государственными структурами и т.п. Нижний пласт бизнеса просто срезается. Это им в качестве подарка от дяди Вовы за их страстное желание его видеть президентом. Мы вам писали "Проголосовали, пора платить !"
Большой бизнес Зеленский любит и принимает в своем кабинете. Визит Коломойского был обставлен всем антуражем встречи высокого уровня. Прежде всего - это демонстрация всем что его связь и влияние на Зеленского непоколебимы. Для него это важно ибо его финансовые дела весьма далеки от удовлетворительных.(с)
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Это да. Сюда же можно добавить планы повышения акцизов на алкоголь и табачку. Это тоже всегда неплохо пополняло карманы крышующих левак политиков.
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Может лучше интервью Коломойского Бутусову прочитать, вместо того, чтобы чушь постить?
С налогами действительно косяк выходит, но будем надеяться, что подрихтуют этот косяк, как и тело младопрохвессора с нечёсаной и немытой головой, в которую эти фантазии приходят. Рева ничем не лучше был, разве что менее искушён в образованиях.
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Уклоняться от справедливых налогов-зась.Государство в смартфоне поможет каждому малому предприемцу жить честно и спать спокойно ,без наездов.Налоги не повысят, наоборот ,снизят.Купи-продай перейдёт на более высокий интеллектуальный уровень.Безнал помогает покупателю более легче расставаться с деньгами.А кэш -пора забувати.
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МИД и налоги ?
коментатрам пофигу где писать, главное о том что их беспопкоит
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надо было принимать решения в одну секунду", - заявил Зеленский.Источник: https://censor.net.ua/v3147694

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шо Беня так быстро думает? Зеленський офіційно представив нового главу МЗС Пристайка: були дзвінки зі "складними людьми", він дуже мені допомагав - Цензор.НЕТ 5139
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а шо там за шум за откат в 100 мільйонав доларєй за видачу цємаха чєрєз счєта бєльгійскіх банках і запроси голондской прокуратури на проверку счєтов діпломатічєскіх ліц новай власті
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Это смотря откуда "шумело". Если с Лубянки, то 100 млн., а со Страой площади могло и на 200 "нашуметь".
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Даже не знаю, как они обойдутся без видных дипломатов современности - герасимова, арьева и логвинского?
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