 Два грузовика не разминулись на трассе под Тернополем, водитель одного из них погиб, - полиция. ВИДЕО

По предварительным данным, водитель МАЗа не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

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В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получил водитель грузовика МАЗ. Спасатели с помощью спецоборудования распилили кабину авто, чтобы извлечь водителя, однако в медучреждение пострадавший так и не доехал. Он умер в карете скорой помощи.

Работники полиции устанавливают подробные обстоятельства аварии. Продолжаются следственные действия.