EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  7438  53
Материалы по теме:
Все про:ВР (23587) кнопкодавство (21)

 В Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев, - ЧЕСНО. ВИДЕО

Зафиксирован первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное движение "Чесно".

"Ст. 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте", - сообщили активисты.

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии активистам Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

"(Отношусь к кнопкодавству) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…", - заявил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов

В то же время Ефимов на вопрос движения "Чесно", почему Ковалев кнопкодавил за него, начал отшучиваться: "Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".

 Александра Ковалева в Раду 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

По данным "Чесно", Ковалев "засевал" Зайцево, воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Например, кандидат обеспечил пятиэтажку насосной станцией водоснабжения, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и так же угощал их. Во время кампании кандидат жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса.

Напомним, ранее Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о прекращении полномочий нардепов за кнопкодавство и отсутствие на заседаниях парламента и комитетов без уважительной причины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство и прогулы

Источник: https://censor.net.ua/v3147553
 
   
 Топ комментарии
 
Шо с рыгов взять, козлота они, созданная пэтюньчиком
 показать весь комментарий
 
пэтюнчик партнер СН？
Мдааа！ Вот простой вопрос, ты под чем то, или с рождения инвалид？
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Шо с рыгов взять, козлота они, созданная пэтюньчиком
 показать весь комментарий
 
 
Що поробиш, тепер вони партнери слуг...
 показать весь комментарий
 
пэтюнчик партнер СН？
Мдааа！ Вот простой вопрос, ты под чем то, или с рождения инвалид？
 показать весь комментарий
 
 
Я не про петюнчика, а про козлоту. А ти, тупеньке, не зрозуміло? А чого ж так, мозок вимкнутий чи просто вже атрофований? Співчуваю...
 показать весь комментарий
 
тебя петнчики по ночам в жопу не жахат?
соси зеленый роялистый х**й
 показать весь комментарий
 
 
что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста" В Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 2897
 показать весь комментарий
 
 
Явно был не под столом, а под кайфом, когда нажимал кнопку)))
 показать весь комментарий
 
Отношусь к кнопкодавству) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно…Источник: https://censor.net.ua/v3147553
Как говорится без комментариев.))
 показать весь комментарий
 
 
Как было сказано:*То что кривое---никогда ровным не станет. И чего нет---то и не считают*. Горбатых могила исправляет---а даунецких засыпанием углём!
 показать весь комментарий
 
 
За кнопкодавство должны быть соответствующие наказания. Например, отстранения от участия в пленарных заседаниях на месяц и больше. Причем наказываться должны оба участника кнопкодавства
 показать весь комментарий
 
 
І кнопка має бути покарана, можна подумати що вони туда кнопки йшли нажимати.
 показать весь комментарий
 
 
Мда. Похоже уже приближается к клиническому случаю.
 показать весь комментарий
 
 
Ну з міфічним цвітом папороті ще якось впораються, а от де непорочних дівчат знайти?
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот. А как же сенсорные кнопки? На соседях не действуют?
 показать весь комментарий
 
Да там 80% які ненавидять нас українців. а то що округи "з гулькін ніс" то нікого не тривожить?
 показать весь комментарий
 
 
"Так нінавіжу кнопкодавав, ну прям спать німагу". Тьху.
 показать весь комментарий
 
 
во как интересно! *********** за себя и за того дядю голосуют молча узеленские недозаконы.
 показать весь комментарий
 
давно пора. у нас есть один, непогрешимый и непорочный, наместник б-га на земле. любое его решение априори безупречно и идеально. его ноги попирают землю от карпат до терриконов, его улыбка заставляет солнце нервно прятаться и биться в истерике. зачем нам еще кто-то?!!
 показать весь комментарий
 
 
наместник боХа в раше, а в украине наместник пукина
 показать весь комментарий
 
 
Магия была...? Лучше бы сказал, что пописять вышел.
 показать весь комментарий
 
По логике, кнопкодавство это подделка документов. И судить нужно так же
 показать весь комментарий
 
 
хто ж це буде вєнцєносних судити, не по понятіях це)))
 показать весь комментарий
 
Будет как в кино.... Юзик поотрубает ему руки.....
П.С. Хотя, об чём это я?
 показать весь комментарий
 
есть доказательство значит этого козла который давил и тот за которого давили обоих - нах как прецендент для остальных козлов которые там сидят
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Одно понять не могу. Нафига вы клоуна президентом поставили?!
 показать весь комментарий
 
нафига тебя родили? Тебе не по, кацик?
 показать весь комментарий
 
А кто-то мне месяц назад говорил, что это физически невозможно. Дык.
 показать весь комментарий
 
И че оно доси не в Петюниной будке, гарна тварына сразу видно
 показать весь комментарий
 
 
донецькі падонкі!!! ДМЗ і абсолютне припинення будь-якого переміщення через демаркаційну лінію. Якщо нема військового вирішення і хочеця миру - дайош ДМЗ без визнання лугандона - хай живуть невизнанними дикунами. Можна все сміття вивозити на лінію розмежування
 показать весь комментарий
 
 
хто, мо', не второпав: ДМЗ - ДеМілітарізована Зона як між Кореями
 показать весь комментарий
 
Когда на кнопкодавстве попадётся депутат например от Винницкой области сможешь повторить озвученную тобой в комменте мысль?
 показать весь комментарий
 
слово в слово)))):

донецькі падонкі!!! ДМЗ і абсолютне припинення будь-якого переміщення через демаркаційну лінію. Якщо нема військового вирішення і хочеця миру - дайош ДМЗ без визнання лугандона - хай живуть невизнанними дикунами. Можна все сміття вивозити на лінію розмежування
 показать весь комментарий
 
 
На первый раз предупрежденее, а на второй раз Подсрачника 256 раз и его нет.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх