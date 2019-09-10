 В Раде зафиксирован первый случай кнопкодавства, нарушитель - мажоритарщик-самовыдвиженец Ковалев, - ЧЕСНО. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на общественное движение "Чесно".

"Ст. 84 Конституции Украины нарушил внефракционный нардеп, мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев. Произошло это на утреннем заседании ВРУ 10 сентября во время голосования за президентский законопроект об импичменте", - сообщили активисты.

Судя по видео, Ковалев давил кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области - Максима Ефимова. В результатах голосования напротив фамилии Ефимова указано, что он голосовал "за".

В комментарии активистам Ковалев сначала опровергал факт кнопкодавства, но после просмотра видео, фактически, признал, что нарушил Конституцию.

"(Отношусь к кнопкодавству) очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно… Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше… Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка…", - заявил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский хочет лишить кнопкодавов и прогульщиков мандатов

В то же время Ефимов на вопрос движения "Чесно", почему Ковалев кнопкодавил за него, начал отшучиваться: "Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку… Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".

Александра Ковалева в Раду 9-го созыва избрали в округе №51 в Донецкой области. Большая часть округа расположена на оккупированной территории, поэтому выборы там состоялись только на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. 51-летний Ковалев победил, получив лишь 220 голосов (33%), что является наименьшим количеством голосов, отданных за мажоритарщика-победителя в истории украинских выборов.

По данным "Чесно", Ковалев "засевал" Зайцево, воспользовавшись затруднительным положением жителей прифронтового поселка. Например, кандидат обеспечил пятиэтажку насосной станцией водоснабжения, раздавал избирателям продуктовые наборы и устраивал для них застолье. Местным детям Ковалев подарил спортивный инвентарь и так же угощал их. Во время кампании кандидат жестко критиковал украинскую власть, обвиняя ее в обстрелах мирного населения Донбасса.

Напомним, ранее Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о прекращении полномочий нардепов за кнопкодавство и отсутствие на заседаниях парламента и комитетов без уважительной причины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов мандатов за кнопкодавство и прогулы