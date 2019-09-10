 С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ. ВИДЕО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже через три недели - с 1 октября 2019 - монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С того времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения", - говорится в сообщении.
В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.
Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от монет номиналами 1, 2 и 5 копеек они пока останутся в наличном обороте и продолжат выполнять функцию средства для расчетов за товары и услуги, но после поступления в банки эти монеты не будут возвращаться обратно в оборот.
Наприклад, якщо ціна товару 25 грн., то маємо 2,5 грн переплати.
У США банки при перерахунках, оперують не долларами, а центами.
Тому вони й США.
Незачем эти сотые доли гривны уже давно.
В Китае, кстати, их местная копейка вообще изначально 1/10 юаня, а не 1/100 как у нас, притом, что за 1 юань 4 гривны дают.
В Камасутре менеджера по продажам есть поза 68,99.
и каким же макаром начнёт изымать из обращения, если их перестанут принимать при расчётах наличными?
Ведь цены напрямую отражают покупательскую способность украинцев! Если хлеб дорожает - значит, народ больше зарабатывает и может позволить себе покупать более лучшие продукты.