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 Экономика, Общество
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Все про:монеты (89) НБУ (4480)

 С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ. ВИДЕО

С 1 октября 2019 года банковские учреждения и магазины перестанут принимать монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-служба НБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже через три недели - с 1 октября 2019 - монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине. С того времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения", - говорится в сообщении.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет.

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от монет номиналами 1, 2 и 5 копеек они пока останутся в наличном обороте и продолжат выполнять функцию средства для расчетов за товары и услуги, но после поступления в банки эти монеты не будут возвращаться обратно в оборот. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацбанк выпустил памятную монету номиналом 50 гривен в честь предоставления Томоса УПЦ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3147538
 
 
 Топ комментарии
 
Инфляция батенька. Все цены округлят до гривни.
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А если товар стоит 11-75,как я дам под расчет без 25 коп в обороте,или сдачу с 12грн - 25 коп, магазины себе будут оставлять? Или как? Что за бред с изъятием 25 коп? Да и 5коп можно было не трогать. Кому эти монеты мешают?
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Самое интересное что магазины любят ставить цены типо 11-99. Я принципиально всегда требую 1 копейку сдачи. Кассиров ето очень бесит. С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ - Цензор.НЕТ 5905
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А если товар стоит 11-75,как я дам под расчет без 25 коп в обороте,или сдачу с 12грн - 25 коп, магазины себе будут оставлять? Или как? Что за бред с изъятием 25 коп? Да и 5коп можно было не трогать. Кому эти монеты мешают?
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Инфляция батенька. Все цены округлят до гривни.
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Автоматично підвищення ціни на товар у пропорції: 10 копійок на кожну 1 гривню.
Наприклад, якщо ціна товару 25 грн., то маємо 2,5 грн переплати.
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Классика. Вилучення дрібних розмінних монет, це знак знецінення національної грошової одиниці, і разом з тим поштовх до підвищення цін.
У США банки при перерахунках, оперують не долларами, а центами.
Тому вони й США.
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А не будет товар стоить 11-75, будет стоить 11-80.
Незачем эти сотые доли гривны уже давно.
В Китае, кстати, их местная копейка вообще изначально 1/10 юаня, а не 1/100 как у нас, притом, что за 1 юань 4 гривны дают.
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Самое интересное что магазины любят ставить цены типо 11-99. Я принципиально всегда требую 1 копейку сдачи. Кассиров ето очень бесит. С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ - Цензор.НЕТ 5905
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от наступит полная диджитализация - вообще наличность отменят.
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Кстати безнал придумали банкиры и олигархи. Так рабы намного легче расстаются с виртуальными деньгами чем с наличкой
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А нал придумали, придумали... Блин, что ни напиши после такого вступления - пошлость получится.
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Наомнило анекдот
В Камасутре менеджера по продажам есть поза 68,99.
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У нас же все цены с копейками указаны в магазинах. Т.е цены будут,а расплатиться нельзя будет?
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Цены скорректируют - округлят до десяти копеек.
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Это говорит о том, что девальвация гривны продолжится и в конечном итоге железные 1, 2, 5, 10, 25 и 50 гривень заменят железные копейки, а там и до железных 100 гривень недалеко, а бумажные пойдут на миллионы - как купоны. Ну если у министров, депутатов, проккуроров, судей зарплаты исчисляются мешками то как эта свора будет ценить гривну? Ни как - им будет всегда мало.
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В Чехии к примеру давно галлер нету (копейки по нашему). 1, 2, 5, 10, 20 и 50 корун железные, дальше до 2000 идёт бумага (100, 200, 500, 1000, 2000).
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"С того времени их не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения"
и каким же макаром начнёт изымать из обращения, если их перестанут принимать при расчётах наличными?
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Жаль, из этих монет зачетные шайбы получались. И раза в 3-4 дешевле покупных.
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Не в 3-4 а аж в 20 раз. Шайба из 5 копеек стоит в 20раз дешевле китайской шайбы ценой в 1 гривню
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В нас ціна різниться, бо я приблизно врахував вартість сверління, амортизацію дриля, зношення сверл, вартість електроенергії та моральні збитки від матюків сусідів. С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек выводят из обращения, - НБУ - Цензор.НЕТ 5429
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В общем, цены явно подросли. И это радует!
Ведь цены напрямую отражают покупательскую способность украинцев! Если хлеб дорожает - значит, народ больше зарабатывает и может позволить себе покупать более лучшие продукты.
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Ага, і ціни на картоплю, як поперли, мабуть мільйонери дуже ********** її хряпати...
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