 Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила Путину, - Сенцов. ВИДЕО

Об этом во время пресс-конференции сказал бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
"Я очень внимательно следил за процессом, поскольку это касалось лично меня. Происходила постоянная работа на всех уровнях. Но это система, не может "дать заднюю". То есть, если говорят, что вот эти люди - террористы, то потом уже не признают того, что этих людей задержали случайно. Кроме того, Путин хотел что-то получить, какие-то уступки (за обмен пленными. - Ред.), но не своих людей, они ему не нужны. Украина не шла на условия российского президента. И я очень рад, что предыдущая администрация не отдала чего-то. Да, нам пришлось сидеть в тюрьме, но мы им не уступили. Это хорошо. Работа была постоянной. Тяжело с Путиным торговаться", - сказал он.
На вопрос, может ли это означать, что нынешний обмен Сенцова может означать, что уступки Путину сделала нынешння администрация, он ответил: "Ситуация 2014 и 2019 очень разная".
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
сидел бы ты свою двадцатку как пить дать )))
Или перелогинишся в des_105 ?
- Предыдущая власть не стала идти на уступки президенту России Владимиру Путину и не изменила государственных интересов. Источник: https://censor.net.ua/v3147529
Продолжите мысль человека проведшего более 5 лет в застенках парши.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
Амнестируем?
Там же наши люди!
Але тобі, хрюкогавку, того не зрозуміти.
Насколько нам известно,Сенцов сидел российской тюрьме, а не в заложниках у Порошенко, поэтому по отношению к Порошенко возникновение стокгольмского синдрома у Сенцова абсолютно невозможно.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
На першому місці було зміцнення економічної могутності країни шляхом реєстрації офшорних компаній і організації сліпих трастів.
На другому - будівництво авіаносців на ленінській кузні.