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 Политика Украины
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Все про:освобождение (321) Порошенко (17769) Путин (25038) Сенцов (1020) пленные (549)

 Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила Путину, - Сенцов. ВИДЕО

Предыдущая власть не стала идти на уступки президенту России Владимиру Путину и не изменила государственных интересов.

Об этом во время пресс-конференции сказал бывший политзаключенный Кремля Олег Сенцов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".

"Я очень внимательно следил за процессом, поскольку это касалось лично меня. Происходила постоянная работа на всех уровнях. Но это система, не может "дать заднюю". То есть, если говорят, что вот эти люди - террористы, то потом уже не признают того, что этих людей задержали случайно. Кроме того, Путин хотел что-то получить, какие-то уступки (за обмен пленными. - Ред.), но не своих людей, они ему не нужны. Украина не шла на условия российского президента. И я очень рад, что предыдущая администрация не отдала чего-то. Да, нам пришлось сидеть в тюрьме, но мы им не уступили. Это хорошо. Работа была постоянной. Тяжело с Путиным торговаться", - сказал он.

На вопрос, может ли это означать, что нынешний обмен Сенцова может означать, что уступки Путину сделала нынешння администрация, он ответил: "Ситуация 2014 и 2019 очень разная".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/v3147529
 
   
 Топ комментарии
 
зебуин и воду в Крым пустит и бамбас с пушилой в Раду примет.
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Сенцов, кажется стал о чем то догадываться...
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Предлагаю продолжить выступление Сенцова.
- Предыдущая власть не стала идти на уступки президенту России Владимиру Путину и не изменила государственных интересов. Источник: https://censor.net.ua/v3147529
Продолжите мысль человека проведшего более 5 лет в застенках парши.
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Совет форумчанПравила форума
 
зебуин и воду в Крым пустит и бамбас с пушилой в Раду примет.
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по факту он уже обменял 35 преступников на 11 невиновных. 24 моряка отпустили бы и без обмена. ***** и так санкции в попе муляют.
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отпустили ЛИ БЫ? ********* пох все эти суды и прочее... они отмороженные на всю голову!!! сам бы там посидел, тогда бы и говорил
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жаль что петю не переизбрали...
сидел бы ты свою двадцатку как пить дать ))) Я дуже радий, що попередня адміністрація не поступилася Путіну, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8844
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Если нет - сожрешь клавиатуру?
Или перелогинишся в des_105 ?
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Він хоч слово українською знає?
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Та кацап кацапом , предлагаю впредь не менять людей кто не сдаст тест на украинском , правильно?
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Сенцов, кажется стал о чем то догадываться...
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Предлагаю продолжить выступление Сенцова.
- Предыдущая власть не стала идти на уступки президенту России Владимиру Путину и не изменила государственных интересов. Источник: https://censor.net.ua/v3147529
Продолжите мысль человека проведшего более 5 лет в застенках парши.
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Ну и в дополнение.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
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Все простим?
Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила Путину, - Сенцов - Цензор.НЕТ 1360

Амнестируем?
Я очень рад, что предыдущая администрация не уступила Путину, - Сенцов - Цензор.НЕТ 3983
Там же наши люди!
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Я так понял-очередная консерва кремля начала говорить-их походу там всех дякулой портретами мучали
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Давай зебільчик скажи що не треба було його звільняти.
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так он сам судя пор всему против-так что пЕдрота -в будку
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Утібозецькі. А ти у нас значить боженька, вирішуєш що кому робити, а також видаеш висновки що людина яка просиділа 5 років в кацапському полоні заради України то все дарма?
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мамам тебя с папой именем наградили-досьтойным петра мародеровича-не плачь 8%
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Ось ми і побачили різницю між зебілом і свинocобaкою. І вона ніяка. Як перший так і друга ніяк не можуть зрозуміти що заради країни людина сама, добровільно, згодна терпіти п'ять років полону і тортур.
Але тобі, хрюкогавку, того не зрозуміти.
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Олег, ток в гадю не превратись, благаю !!!)
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он уже как гадя..это стокгольмский синдром-пете дякувать
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Когда мученик слазит с баланды на балычок, можно и ***** лизнуть и резко все забыть. Тьфу. Еще одна гадя. Остался бы, сел на голодовочку в знак протеста Зеленскому. А так... Для меня - очередное разочарование.
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Порох придумал "стокгольмский синдром"?
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Стокгольмский синдром возникает у узников по отношению к своим тюремщикам или у заложников к своим похитителям при длительном общении между ними.
Насколько нам известно,Сенцов сидел российской тюрьме, а не в заложниках у Порошенко, поэтому по отношению к Порошенко возникновение стокгольмского синдрома у Сенцова абсолютно невозможно.
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https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
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Посмотри ссылку и закрой пасть про стокгольмский вопрос.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRlDmgbx5rGNWIvaR3UUYvd1F2RqtZHrv9B3Nj7wULBpB1mXhFOcA
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На ливерку наколядовал - проваливай, жеброта кацапська.
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Пустой треп недалекого человека оказавшегося статистом в пропагандистской кампании, цель которой и близко не напоминает заботу о чьем-либо освобождении.
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Набігло зебілів і щось гавкають проти Людини, тьфу орда слизу зеленого, безмозглого.
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Визволення заручників було одним з трьох основних напрямів діяльності попередньої адміністрації спрямованої на відновлення територіальної цілісності держави і третім за своєю важливістю.
На першому місці було зміцнення економічної могутності країни шляхом реєстрації офшорних компаній і організації сліпих трастів.
На другому - будівництво авіаносців на ленінській кузні.
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Верните ему взад Порошенко и пусть дальше сидит, радуется.
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