 "Все выходные смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Извращенное удовольствие... Кисель в этом плане молодец", - Сенцов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, просмотр программ Киселева Сенцов назвал "извращенным удовольствием".

"Я по выходным смотрел Киселева. Я вам сразу говорю - все выходные я смотрел Киселева не пропуская потому, что развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Тут очень весело. Понятно, что верить ему или хотя бы единому его слову - это надо непонятно кем быть, а так смотреть на него конечно весело. С удовольствием... Такое извращенное немножко удовольствие, но, поймите, мало развлечений в тюрьме", - сказал Сенцов.

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