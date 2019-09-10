 "Все выходные смотрел Киселева. Развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Извращенное удовольствие... Кисель в этом плане молодец", - Сенцов. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, просмотр программ Киселева Сенцов назвал "извращенным удовольствием".
"Я по выходным смотрел Киселева. Я вам сразу говорю - все выходные я смотрел Киселева не пропуская потому, что развлечений в тюрьме мало - цирка нет, театра нет, а там все показывают. Тут очень весело. Понятно, что верить ему или хотя бы единому его слову - это надо непонятно кем быть, а так смотреть на него конечно весело. С удовольствием... Такое извращенное немножко удовольствие, но, поймите, мало развлечений в тюрьме", - сказал Сенцов.
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«Зеленський засекретив укази про помилування найманців Кремля та колабораціоністів 10.09.2019 Укази президента про помилування найманців Кремля і колабораціоністів, яких віддали Росії по обміну, засекречені
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в інтерв'ю РБК розповіла, що укази президента Володимира Зеленського про помилування осіб, виданих РФ опубліковані не будуть.»
Знамо дело, одним-одной хромосомушки мальім-мало, вона исьтьчо у тябя полезла, окаянная...
У нас и цырк и шапито и клоуны уже даже не в телике...
Они в ВРУ...СБУ...НБУ...
Неможна, шукай сам
Тоже самое и про Навального - такой же ватный поц..... и телекАнал "Дождь" туда же в помойку - это всё не агресивные ватники а просто скрытные ватаны.
«Сенцов про ситуацію в Україні, вибори президента і парламенту:
"Мені важко щось коментувати, тому що я не люблю швидкі висновки, гучні слова, мені потрібно вникнути, подивитися, що і як. Поки важко зрозуміти, але я розумію, навіть виходячи не зі своїх спостережень, а з листів людей, яким я довіряю, що проблеми є, не все добре, багато речей не зроблено або зроблено погано, але в цілому країна рухається в правильному напрямку".