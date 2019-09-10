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 Общество, За рубежом
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Все про:поджог (638) Россия (73801) язык (3461)

 "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть", - российский ученый, выступающий за сохранение удмуртского языка, поджег себя у здания госсовета Удмуртии. ВИДЕО

Директор Института человека УдГУ Альберт Разин сегодня утром совершил самоподжог возле здания Госсовета Удмуртской Республики в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед совершением самоподжога ученый стоял с плакатом "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть". Разин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Статус русского языка на Донбассе нужно будет обсуждать, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/v3147485
 
 
 Топ комментарии
 
Це гарний приклад для всіх кацапів. Запустіть флешмоб, що потрібно облитися бензином і закурить!!!
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Удмуртам - Удмурдію! Русскім -...а русскім що?...
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Це гарний приклад для всіх кацапів. Запустіть флешмоб, що потрібно ******** бензином і закурить!!!
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а у чеченов чеченский паспорт или с двуглавой курицей?
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Я бы такому дураку помог, что бы спичка не погасла.
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свабоду вєлікому удмуртскаму народу настоящєму хозяіну просторов фєдєрашкі "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть", - российский ученый, выступающий за сохранение удмуртского языка, поджег себя у здания госсовета Удмуртии - Цензор.НЕТ 4652
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Надо просто не забывать, а не поджигать себя. Это и украинцев касается.
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просто не забывать...вот русскіє чому па русскі гаварят - патамушта проста нє забивают...а як росіяни забороняли українцям в Україні розмовляти українською мовою не знаєш? дерусифікацію України підтримуєш?
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Я и не знал, что у них свой язык есть. Думал это русский
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ага в русской субботней школе. обьічно такими оттуда вьіходят.
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так там совок в русских субботних школах, даже в книжках совковьіе текстьі. все-еще. и училки их не замечают, иначе б уже обработали и дали б приемлемьій вариант современньім детям по современньім нормам.
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и даже диплом из немецкого вуза не вьішибает скрепу.
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Скорее всего "образован" в совке.

Пардон.
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а чоб их по-другому назьівали. по приколу удмуртами назвали? погарь по википедии прозреешь, сколько там народностей участь узкий язьік.
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Спочатку треба визначити, хто це такі - "русские"?
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Русскіє - це догниваючі савєцкіє. І скоро вони ТАМ зустрінуться. Національність "русскій" придумав Джугашвіллі. "В березні 1921 р. командуючий більшовицькими військами в Україні М. Фрунзе відзначив: «85 %» особового складу Червоної армії в УРСР складали великороси, 9 - українці, 6 - поляки, білоруси, татари, євреї, німці та інші» http://www.memorial.kiev.ua/44-statti/1351-viiskova-okupatsiia-ukrainy-rosiieiu-roman-krutsyk.html - то ж, як бачимо, у 1921 році ніяких русскіх не існувало, а українці вже були.
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маскву русским. все-равно она не россия.
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Попрошу, российскообразующий этнос. "Русь" закреплена за Украиной. Типа "римляни" и "румыны"
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нє нада - лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»
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Русичи сами давали имена со своим значением. Совпадение не более.
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Не думаю, бо на той час латинь була єдиною загальноєвропейською мовою і на мапах того часу слово rus присутнє. Я не знаю в українській мові одно корінних слів до слова русь. В Шевченка такого слова нема. Слово Давньоукраїнський є простим та зрозумілим. Пан Окама підтримав би дерусифікацію України.
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Если забудут украинский язык - я себя не подожгу, я перейду на украинский. А пока украинскому ничего не угрожает - я буду балакать по-русски с украинским акцентом, чтоб не забыли русский в Украине, ибо знать два языка с пелёнок умно.
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Вот из-за таких "балакальщиков" украинский язык и добалакается.
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Не против, если украиномовным педагогам зарплата была бы выше, чем у русскоговорящих коллег. "Якщо завтра мою мову забудуть, я готовий сьогодні померти", - російський учений, який виступає за збереження удмуртської мови, підпалив себе біля будівлі держради Удмуртії - Цензор.НЕТ 9288
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До чего он может добалакаться? **** ты ты умноого из себя корчишь? В Независимой Украине украинскому языку больше ничего не угрожает - вот это запомни и не тупи больше.
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а знаіш ли ти Алєг Анатольєвічь што русскій язик ета язик п.дарасав?...ета я тібє гаварю па русскі с украінскім акцентам...і ще іще іще... Росія - це злоякісна пухлина з метастазами у вигляді русскава язика, який робить з людей дегенератів...через що зараз на Донбасі російськомовні (і лише російськомовні) вбивають українців не знаєш?
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Я лично вижу, что ты тупой украиномовный кремлёвский говно-тролль.
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Той, хто не підтримує дерусифікацію України, той підтримує деукраїнізацію України. Путін говорить саме так? я не помиляюсь?
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донбас тупит большей частью не по язьіку. просто там большая часть такая развитая, что вьіше срача о язьіке тему не окучивает.
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Акт відчаю. Завтра будуть всі бухати на похованні та виголошувати все російською мовою. Отака вона, кацапія.
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Почему Украина ен созвале екстренное заседание ООН в связи с притиснением удмуртского языка на Расии?
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патамуша єто не Украиньі дело. то рашка и хто в рашке должньі сами заниматься своими проблемами.
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