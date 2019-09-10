 "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть", - российский ученый, выступающий за сохранение удмуртского языка, поджег себя у здания госсовета Удмуртии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, перед совершением самоподжога ученый стоял с плакатом "Если завтра мой язык забудут, я готов сегодня умереть". Разин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

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