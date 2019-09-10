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 Политика Украины
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Все про:расследование (2563) Довбенко (5) Бигус (40) Богдан Андрей (160) Слуга народа (291)

 На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info. ВИДЕО

На свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе кроме главы Офиса президента Андрея Богдана приехали судьи, бизнесмены, банкиры, адвокаты и несколько человек из команды президента Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании "Bihus.Info".

На французский курорт приехали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин. Под юрисдикцию суда подпадают дела клиентов фирм Довбенко и его невесты Анны Огренчук. Обе судьи заявили, что приехали на "свадьба подруги" и не видят в этом конфликта интересов.

Также на свадьбе присутствовала глава Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая и российско-украинский бизнесмен Павел Фукс.

Отмечается, что Богацкая была свидетельницей на свадьбе Довбенко.

Кроме того, на свадьбе был застройщик Андрей Вавриш, которого мэр Киева Виталий Кличко назвал одним из неформальных "кураторов столицы" от президента Зеленского.

На вечеринке Довбенко также заметили и депутатов от "Слуги народа" Николая Сольского и Олега Семинского, заместителя главы правления ПУМБ Константина Школяренко, члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша, бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича Ольгу Просянюк, которая сейчас защищает экс-главу одиозного Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Владимир Зеленский заявил, что глава Офиса президента Андрей Богдан неправ в том, что вместо празднования Дня Независимости отправился на свадьбу к друзьям в Сен-Тропе.

Источник: https://censor.net.ua/v3147468
 
 
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Ну, что вы прицепились!
Они тоже люди, все о народе думают, отдохнуть и покушать им надо!
Дайте им время, они еще вам покажут, на что способны!
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То они в качестве оперативников под прикрытием, как лытынант БакЛанов... чи лытынант ДЛЯ бакланов.
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Новое ОПГ засветило свои зеленые щупальцы !
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Шо нового в Коломойском?

То для зебилов оно новое. Но для даунов всегда все, как в первый раз.
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Тю, так это мелочи. Вот мальдивский барыга - это да! И вааще, главное, чтобы тарифы на газ на 20 коп. снизили и "пасередине" сошлись с ДыНыРы....
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А эти все подсекают кто к кому на свадьбы и юбилеи ходит, просто дно.
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А кто в отпуск ездит на Мальдивы за свои деньги - это, конечно же, не дно, это НАДА! На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 6585
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Ну ты сравнил мелких чинуш и президента воюющей страны.
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Богдан, смотрящий за твоим президентом походу главнее твоего президента.
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А, ну конечно. ПерЗЕдент воюющей страны должен за свои отдыхать в Трускавце, а не там, где хочет. Естественно потому, что так решили некоторые зебилы с IQ = 55 На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9250 Про зеленую соплю, его любовника богдана в турции говорить, конечно, не будем.
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та нє, нє может такова бить!
совєсть би ім нє пазволіла б!
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Какая дебильная рожа, всё никак не могу привыкнуть...
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Це ще не відомо чи довго терпіти, може вже й скоро поїде до шапкокрада.
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слуги простого и мудрого нарида.... На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - Bihus.Info - Цензор.НЕТ 9171
Эй.., зе-плесень из разряда патриотов... - вы хоть понимаете что вас поимели жестко...?
К зе-сепарам и другим рашистам вопросов нет... - они и голосовали за ослабление и демонтаж Украины..
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Бесполезно. Даже если понимает 1-2%, то никогда не признают этого. Закон зебилов испокон веков.
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8%-й, расскажи за что голосовал? За развал экономики, обворовывание населения при Пеце?
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Тада.
Так развалили, шо третий месяц остановить гривну не могут ни махинации Коломойского, ни отток капиталла, вызванный рейдерством Коломойского, ни уменьшение промпроизводства.
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На свадьбе "смотрящего" за минюстом Довбенко вместе с Богданом были судьи и депутаты от СН, - найцікавіше в цьому твердженні те, що суди давно під Слугами народу. Відповідно уся відповідальність за рішення щодо звільнення сепарів, Богатирьової та інших лежить на них.
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Кто такие эти "смотрящие"? Это те, которые помогают не воровать? А я ничего не понимаю и "узбагоиться" никак не могу.
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