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Все про:ректор (110) Тернополь (557) Тернопольщина (397)

 Покушение на убийство ректора Крысоватого: полиция устанавливает личность злоумышленника и обещает вознаграждение за информацию о нем. ВИДЕО

В покушении на убийство ректора Тернопольского национального экономического университета правоохранители подозревают неизвестного мужчину, которого зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полицейские устанавливают личность злоумышленника и разыскивают людей, которые могут предоставить информацию, которая поможет в расследовании преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Тернопольской области.

Как отметили в полиции, подозреваемому на вид 18-25 лет, рост 160-170 см. Полицейские обращаются к гражданам, которые узнали данное лицо, знают о его месте нахождения или находились в промежуток времени с 1:30 до 3:00 4 сентября вблизи места совершения преступления, а именно в селе Петриков или микрорайоне "Дружба" областного центра, проезжали на автомобиле с регистратором по улице Будного, звонить по телефону в Тернополе (0352) 27-12-58 или на линию 102. Правоохранители гарантируют анонимность и денежное вознаграждение за информацию, которая составит оперативный интерес.

Напомним, 4 сентября в селе Петриков Тернопольского района во дворе ректора ТНЭУ Андрея Крысоватого сработало самодельное взрывное устройство. От взрыва ранения получил сам хозяин и его жена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв во дворе Крысоватого связываю с похожим инцидентом месячной давности, - начальник полиции Тернопольщины Богомол

По данному факту полицейские начали уголовное производство по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК - покушение на убийство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрыв во дворе ректора тернопольского университета Крысоватого: нашли записку "Подарок от нас. Помни о смерти"

Источник: https://censor.net.ua/v3147421
 
 
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что то мне подсказывает что ректор своих доброжелателей должен знать Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього - Цензор.НЕТ 6096
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та у нас все образование днище - как не педофилы так крысоватые
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100% він знає за що і від кого прилетіло - звичайні бандитські розбірки. Бандит він і на посаді бандит, тим більше, Крисоватий. Там, якщо зібрати всіх, кому він напаскудив, то б довжелезна черга зібралась.
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фамилия хорошая - как не крысин так крысоватый Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього - Цензор.НЕТ 623 Замах на вбивство ректора Крисоватого: поліція встановлює особу зловмисника і обіцяє винагороду за інформацію про нього - Цензор.НЕТ 623
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головні прохіндєї не ректори, а проректори.. ото справжня мафія в освіті
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да там везде мафия - как не плюнь в кабмин - 30-летняя мафия - братья зятья и прочие журины-шурины - каста рукожопов и комсомольцев-первопроходимцев!!!
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