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 Били током и не давали спать: освобожденный Карпюк рассказал о пытках во время заключения. ВИДЕО

Освобожденный Николай Карпюк рассказал о пытках, которые применяли тюремщики против украинских политзаключенных в ИВС №1 Владикавказа в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире телеканала ATR.

"Как только стемнеет, выводят в коридор, наручники, руки за спину, надевают на голову целлофановый кулек, скотчем перематывают, вата, чтобы снизу ничего не видел, и выводят. Минут 10-15 мы едем, заводят в какое-то помещение, поднимают на 4 этаж, клемма к пальцу правой ноги, клемма к пальцу правой руки или к другим частям тела, и начинает идти ток сквозь тело. Различными периодами, рывками, в течение определенного времени. Неприятное такое чувство. И это то, что со мной делали. Затем привозят туда, в ИВС, комната для допросов — клетка металлическая метр на метр, там стул. И ночью, в течение суток не дают спать. Только начинаешь закрывать глаза, они через каждые два часа меняются эти вот менты, и сразу "Не спать! Не спать!" — не дают спать", — рассказал он.

Карпюк также сообщил, как в ИВС пытали Станислава Клыха.

"Мне еще повезло, ко мне они отнеслись немножко по-другому. А то, что происходило со Станиславом Клыхом, его потом привозили, в клетку сажали, заводили в камеру, привязывали за спину браслетами к кровати, ставили на колени, и всю ночь не давали спать, кричали "На колени!", "Не вставать!", "Не двигаться!" — вспомнил Карпюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хороший урок сторонникам "русского мира" в Украине: нет гарантии, что завтра вас не объявят фашистом и не будут пытать свои же российские братушки, - Казанский о Клыхе

Освобожденный украинец рассказал, что после четырех ночей пыток он потерял сознание.

"Четыре ночи были пытки, на пятую ночь пыток уже не было, но в эту ночь, в связи с тем, что я не спал, не давали спать, я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда... И потом я проснулся уже в камере, на шестые сутки меня перевели в камеру", - сообщил Карпюк.

Украинец отметил, что кроме пыток тюремщики в РФ также применяли психотропные вещества.

"Что применяли пытки - это одно. Кроме того, они применяли психотропные средства", — заявил он.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/v3147416
 
 
 Топ комментарии
 
Будь проклят тот кто после всех этих преступлений, произнесет:"Мы же братья", и проголосует за амнистию палачам садистам!
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Вон, очередную партию ЗЕбилов в Крыму арестовали, так что пыточное место в РФ "пусто не бывает".
Причем, что характерно, никто ЗЕбилов в Крым ехать не заставляет, сами едут, добровольно.
И в ЛДНР бизнесы вести тоже добровольно едут.
И в РФ на заработки.
Так что будет, будет у мышебратьев ЗЕбилье на обмен.
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Никогда мы не будем братьями
Ни по родине, ни по матери.
Духа нет у вас быть свободными -
Нам не стать с вами даже сводными.Вы себя окрестили «старшими» -
Нам бы младшими, да не вашими.
Вас так много, а, жаль, безликие.Вы огромные, мы - великие.
А вы жмете… вы всё маетесь,
Своей завистью вы подавитесь.Воля - слово вам незнакомое,
Вы все с детства в цепи закованы.
У вас дома «молчанье - золото»,
А у нас жгут коктейли Молотова.Да, у нас в сердце кровь горячая,
Что ж вы нам за «родня» незрячая?
А у нас всех глаза бесстрашные,
Без оружия мы опасные.Повзрослели и стали смелыми
Все у снайперов под прицелами.
Нас каты на колени ставили -
Мы восстали и всё исправили.И зря прячутся крысы, молятся -
Они кровью своей умоются.
Вам шлют новые указания -
А у нас тут огни восстания.
У вас Царь, у нас - Демократия.
Никогда мы не будем братьями
.
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Рассказывать можно все что угодно. Чем страшнее, тем больше дивидендов получишь. То их в море топили каждый день, то возили пытать током, и допрашивали как супершпионов в кино. Один сумасшедший бредит, а другой ему подпевает. А Гриб, который при смерти был и совсем ослеп, оказался здоровым и вполне себе зрячим. Сказочники.
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Может ты хочешь пройти этот путь сам, для того чтобы уверовал, что кацапы нацисты.
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Иди по одному известному сексуальному маршруту. Не хочу в бан просто. Задолбали уже . Люди в плену были. Всем им светили огромные сроки, если бы не обмен, а ты здесь разглагольствуешь, сытое кацапское чмо
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да и Скрипали несвежей колбасой травонулись,так путиносос?Сказочники у тебя в телевизоре сидят.Совпадение?Не думаю.
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Ужас. Пытки в 21 веке . Рашка не государство- это гопник.
Что они добивались своими пытками? Или это просто ненависть к Украине
Рашка должна ответить за все преступления против украинцев.
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Помнится Надюша тоже на диете сидела. Сколько шумихи, голодали в поддержку, ПАСЕ требовала освободить, освободили, а потом не знали куда подальше отправить. А какими возгласами с блеском глаз Сеня Юлю выкатывал на сцену, забылось? Все это пиар чистейшей воды, толпе надо: "Хлеба и зрелищь", С хлебом пока заморочка отправляйтесь в рабство на зароботки, а вот зрелища будут.
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Для нас не должно быть важным хороший или плохой- главное.это наши граждане. Государство выполнило свою основную миссию- дальше уже дело совести и личностей спасённых из плена. Не все они герои, как и все мы- все разные, кто-то слабый, кто-то сильный, кто-то честный- кто-то нет.
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ФАШИСТЫ - РАШИСТЫ = НЕЛЮДИ, САДИСТЫ.
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"я просто потерял там сознание и вошел в состояние бреда..." Источник: https://censor.net.ua/n3147416

Кто понимающий в мед. понятиях, объяснит, как это "состояние бреда"? Интересно просто.
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Бред (лат. dēlīrium) часто определяют как расстройство содержания мышления с возникновением не соответствующих реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён и которые не поддаются коррекции.
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А каким образом пациент сам у себя может "бред" диагностировать?
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Ваше критическое мышление похвально, это не всем нам дано, но зачем же придираться к каждому слову выжившего в застенках ФСБ человека? Можно просто посочувствовать.
Человека пытали, не давали спать, накачали психотропами - восприятие реальности временно изменилось.

Николай тогда пережил что-то подобное клинической смерти - он так считает. Возможно, он об этом ещё расскажет.
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Спасибо огромное. Я как то и не додумался загуглить слово - бред 😁 До этого считал его больше сленгом.
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- эгеее.. А ведь пытка сном - это именно то, что широко практиковали следователи НКВД во второй половине 1930х. При этом метод пытки, когда подследственному сутками не дают спать, предложила советская медицина по запросу "компетентных органов". Запрос был - как воздействовать на человека, чтобы он подписал любые показания? Высокая советская профессура подумала и выдала ответ - не давать ему спать несколько суток. На третьи-четвертые сутки самоконтроль у человека отключается - и чтобы поспать хотя бы немного, он будет готов на все. В том числе - подписать самые убийственные для себя, своей родни, коллег итд. показания. Таким методом и готовили подследственных для громких политических процессов, что проходили в Москве в 1930е годы - не давая им ни минуты сна нессколько суток. Этот метод ломал психику и давал необходимый результат

Россия теперь активно применяет методику палачей НКВД. Без комментариев
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Скоріше кати НКВД активно застосовували традиції Раші катувати
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Где уголовные дела против русских о пытках наших политзаключённых? Я уверен, что есть и имена, и морды, и даты. Где это? Почему русские открывают дела на каждого нашего активиста за брошеное в их сраное посольство тухлое яйцо, а наши игнорируют русскую уголовщину и преследования украинцев?
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А Вы он этом Вашего нардепа спросите.
Кто Ваш представитель в Раде?
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Думается, у меня тот же представитель, что и у Вас, то есть здравый смысл. Хотя Рада тут в принципе не при чём.
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да и Скрипали несвежей колбасой травонулись,так путиносос?Сказочники у тебя в телевизоре сидят.Совпадение?Не думаю.
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слишком много трындел в аэропорту, сразу видно что любит приврать
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