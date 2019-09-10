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Все про:разведка (2174) Цемах (51)

 Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу. ВИДЕО

Солдат 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины Дмитрий Гержан (позывной Тритон), получивший ранение во время операции по вывозу из ОРДЛО экс-начальника "бригады ПВО ДНР" Владимира Цемаха, впервые рассказал об обстоятельствах спецоперации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Радіо Свобода" "Донбасс.Реалии".

По его словам, сержант его батальона Александр Колодяжный (Кол) рассказал ему, что в районе Донецка они совместно со спецслужбами будут забирать "подарок" – так разведчики обозначали Цемаха.

"Мы шли по определенному маршруту, но наткнулись на минное поле. Саша шел первым, хотя и прощупывал все щупами, но все равно "сорвал" противопехотную мину. Я побежал, чтобы помочь ему, и сам подорвался. Сразу после ранения я находился в сознании – помню даже, как увидел свою оторванную стопу. Меня эвакуировали в Курахово, Сашу – тоже. Он был тяжелый, но какое-то время тоже был в сознании", – рассказал Гержан.

Видео СТБ

Колодяжный, не приходя в сознание, скончался 11 июля.

47-летнему Тритону ампутировали ногу, у него протез. Он проходит реабилитацию: привыкает к новой металлической ноге, сообщают журналисты.

Разведчик Гержан, потерявший ногу при вывозе Цемаха: Сразу после ранения я находился в сознании, увидел свою оторванную стопу 01

Гержан (крайний слева) был участником операции по задержанию Цемаха. Рядом с ним – Колодяжный
Фото: radiosvoboda.org

Напомним, Служба безопасности задержала, а суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Позже в сети появилось видео, как Цемах признавался, что был свидетелем падение малайзийского "Боинга" MH17.

5 сентября апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство.

О том, что Россия затягивает обмен пленными, и провоцирует информационную волну, чтобы подтолкнуть власти Украины к выгодной для себя формуле обмена, писал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. "Путин требует выдачи на обмен Владимира Цемаха - командира роты наемников в 2014-м в Снежном, который является одним из подозреваемых в расследовании гибели "Боинга МН-17". ... Именно желание забрать Цемаха и сорвать расследование заставило Путина пойти на переговоры об освобождении пленных", - считает он.

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По данным телеканала NOS, нидерландские следователи допросили Цемаха перед тем, как его обменяли на украинском пленных. Чтобы сделать допрос возможным, Украина отложила передачу Цемаха в Россию на некоторое время после давления Нидерландов.

Нидерланды официально потребовали от Российской Федерации выдачи обвиняемого по делу о сбитом "Боинге" Владимира Цемаха, только что приземлившегося во "Внуково" вместе с другими обмененными лицами, сообщил The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/v3147407
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕкоманда уже всё слила выдав Цемаха рашке. Как раз зря парень здоровья лишился. А С Хуйлом в засос целуюца и Европа и Трамп ..так что по поводу расплаты я бы не спешил...
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Слава Герою!
Твоё потерянное здоровье и жизнь разведчика Колодяжного не напрасны.
С путина спустят три шкуры за сбитый Боинг.
На века оттягивать расплату не получится.
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Не тупи ..Вона сказала що від *служби * ніхто не загинув .
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Интересно. Вот он дал показания нидерландскому следователю. А вот теперь, чтобы отменить показания - это ему надо ехать в Нидерланды. Если он по телевизору будет говорить - то это не считается.
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Он скажет, что дал показания под угрозой жизни. Так что теперь этим показаниям грош цена.
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Там доказательств и так в достатке, а то что кацапия меняет гражланина Украиныы это само по себе доказательство.
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Показаний он не давал ну неужели такие простые фразы - на сделку со следствием не пошёл. так тяжелы для осознания
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Один разведчик убит и один покалечен. Не стоило такой ценой проводить эту операцию если Цемаха обратно вернули России. Если бы выдали Голландии, тогда было бы другое дело. Стало бы ясно ради чего рисковали люди. А все эти рассказы про Конституцию-отмазка. Интерполу выдают преступника вне зависимости от его национальности в ту страну, где он совершил преступление. Привет всем от Лазаренко и Фирташа.
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Ребята герои! Благодаря им удалось провести обмен и вызволить 35 наших ребят. В этом плане и Зе молодец, действовал, как Израиль и США, для которых жизнь солдат на первом месте и добился результата. По поводу Цемаха, есть несколько обстоятельств: 1. Выдать его Нидерландам было нельзя по закону. 2. Его дали допросить голландским следователям. 3. Россию же вернули в ПАСЕ, она типа цивилизованная (в том числе и голосами Нидерландов), вот пусть и требуют теперь от неё выполнения международных договоров, передачи Цемаха на допросы, экстрадиции и т.д.
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прикро(
прикро ,що гинуть хлопці не за цапа(
одужання воїну
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Воин потерял здоровье, мать другого воина потеряла сына, а все ради того, чтобы зеленый петух попиарился на освобождении дауна гриба и антимайдановце клыхе. Гори в аду зеленая кремлевская шлюха зеленский
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а об этой совершенно секретной операции нужно писать в СМИ и фотки выкладывать?
у нас хоть какие-то секреты держатся?
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Устим Кармелюк 2b97c197, не здивуюся, якщо завтра (умовно), такий собі портнов чи яка-небудь інша гидота звернеться до прокуратури з приводу "викрадення" нашими військовими громадянина цемаха. внаслідок вибору українців зробленого в травні-липні 2019 року, очевидними є дві речі: 1. встановлення в Україні диктатури. 2. знищення української самоідентичності та державності шляхом розвертання країни до росії.
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Україна знищується з приходом абсолютного телепня в керуванні країною Кравчука, який порізав заводи,віддав ЯО і продав ЧМП через БЛАСКО, а людей пересадив на кравчучки. А продовжив Кучма, коли порізав ТУшки в Узині. Потім продали стратегічні - газ і світло... Зараз - продамо землю..
Ніхто і ніколи не думав про свою УКраїну, к сожалению..
Після Щербицького, в Україні державних керівників не було..
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Писал ещё Бутусов: если Цемах уже в России, то они могут всю эту информацию узнать от него, то есть секретности уже нет.
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Слава Богу! Слава Україні!
Земля пухом нашому вояці.
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Беня! Гори в аду, ****! Гори вместе со всеми твоими шестерками! И чем скорее начнешь, тем лучше!
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Вот так ГЕРОЯМ приходится терять ноги шоб вытащить парней отправленных гавнокомандующим рошеновор в плен....
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Еще адреса и полный состав их семей выложите! Дебилы *****!
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Це якась дичь під час незакінченої війни викладать такий матеріал. Це або навмисна диверсія або тупо розгільдяйство
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Не знал что в шашлычных у ашота так опасно, там где его приняли муссора, а потом подьехало СБУ
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