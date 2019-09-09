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 Политика Украины, Общество
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 Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в Телеграм журналист Андрей Цаплиенко.

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Источник: https://censor.net.ua/v3147333
 
   
 Топ комментарии
 
Roger that. Raccoon unit deployed at 6 o'clock. Over.

Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 223
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Печалит только одно: не написано, когда это произошло... еще за часов барыги мородера, походу Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 2758
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Печалит только одно: не написано, когда это произошло... еще за часов барыги мородера, походу Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 2758
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печалит то, что могут теперь заставить восстанавливать за подобную "дерзость"
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Опять из РПГ с прикрученной 82мм миной?
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ну нас с вами врядли что-то заставят восстанавливать, но вот к примеру +10 % к подаходному налогу на востановление луганды, с подачи зебилов, это как два пальца об рояль ...
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вот и поговорили 2 петебобика об ботячем,об насущном...
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Мы на "ты"? Не припомню с каких пор и по какому поводу. Попрошу без фамильярностей.
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для всіх хто хоче підтримати українських героїв на передовій заходьте на ютуб-канал
харківського конструктора Олександра Беспалого його розробки допомагають ефективно мочити москалів дистанційно керованою зброєю також він виготовляє танчики для розмінування та багато іншого
Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 3655
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А стоило это удолбище ПТУРСа?
Хотя может срок годности поджимал. Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 2131
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об єтом знают только бойцы-пусковики.и их командир
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Дороговато два птура на курятник, как на мою думку.....
Но если можем себе позволить то почему и нет?)
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Может этот "курятник" конкретно и давно беспокоил. Вряд ли от нечего делать по нему управляемой ракетой шмаляли.
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Уточняю-МОГЛИ себе позволить, раньше....Теперь деЖидализация и оптимизация.
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И молодая не узнает,
Какой у парня был конец... (с)
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Ой... А можна у поетичній формі?

Влучило просто в бліндаж.
Летять ********* у вирій...
Осінь.

(хокку)
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Весна.
Нога кацапа в вирій полетіла.
Якого хрена її туди понесло?

Теж майже хокку🤪
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Схоже, що це ранішня весна. Трава салатного коляру.
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кажуть, що після виборів, трава буде круглий рік зеленіти
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Олександр Погребиський‏ @nasia014 6 сент.

Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі - Цензор.НЕТ 6698

Ну нарешті..... Прийшов месія і вийняв з небуття небоєздатну армію... Це зайвий раз підтверджує, що не пан Зе ні його команда, не цікавились справами України крайні 5
років...

Бійці ЗСУ знищили керованою ракетою бліндаж російських окупантів на Світлодарській дузі - Цензор.НЕТ 248
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