 Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в Телеграм журналист Андрей Цаплиенко.

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