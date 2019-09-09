 Бойцы ВСУ уничтожили управляемой ракетой блиндаж российских оккупантов на Светлодарской дуге. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки опубликовал на своей странице в Телеграм журналист Андрей Цаплиенко.
6204 34
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Бойцы ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов в районе Светлодарской дуги. ВИДЕО
Украинские бойцы управляемой ракетой уничтожили БМП российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО
Бойцы 54-й бригады уничтожили блиндаж и два автомобиля оккупантов на одной из передовых позиций. ВИДЕО
"Они по флангу нашему работают", - "Сейчас подсобим соседям. Ставь треногу", - бойцы 54-й бригады управляемой ракетой уничтожили позицию российских террористов. ВИДЕО
"Это за наших медиков", - бойцы 54-й бригады уничтожили позицию оккупантов управляемыми ракетами. ВИДЕО
+9
Roger that. Raccoon unit deployed at 6 o'clock. Over.
+7
Печалит только одно: не написано, когда это произошло... еще за часов барыги мородера, походу
харківського конструктора Олександра Беспалого його розробки допомагають ефективно мочити москалів дистанційно керованою зброєю також він виготовляє танчики для розмінування та багато іншого
Хотя может срок годности поджимал.
Но если можем себе позволить то почему и нет?)
Какой у парня был конец... (с)
Влучило просто в бліндаж.
Летять ********* у вирій...
Осінь.
(хокку)
Нога кацапа в вирій полетіла.
Якого хрена її туди понесло?
Теж майже хокку🤪
Ну нарешті..... Прийшов месія і вийняв з небуття небоєздатну армію... Це зайвий раз підтверджує, що не пан Зе ні його команда, не цікавились справами України крайні 5
років...