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 Политика Украины
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Все про:мост (499) Станица Луганская (62) Комарницкий (4)

 Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий. ВИДЕО

На Луганщине расширяют дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской.

Подрядчики наконец смогли спуститься под мост, для расчистки и демонтажа. По состоянию на 9 сентября работы продолжаются. Об этом Вильному радио сообщил председатель Луганской ОГА Виталий Комарницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня первый день, когда нам разрешили спуститься в так называемый разлом. По состоянию на сейчас работы продолжаются. Там, идет демонтаж деревянных и металлических конструкций. Надеюсь, что дальше дела пойдут. Ранее нам не разрешали вниз (спускаться. - Ред.)", - говорит Виталий Комарницкий.

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Выполняет работы подрядная организация ООО "Флангер". На месте работают 24 человека, два трактора, каток и четыре самосвала. Уже выбрали лишний грунт с правой обочины, засыпали его новым щебнем. Левую обочину дороги подготовили для укладки первого слоя асфальта.

Вместе с тем, пиротехнические подразделения ГСЧС занимаются очисткой обочины дороги от взрывоопасных предметов. Проверяют и местность возле разрушенного моста.

Отметим, по сообщению Луганской ОГА, раньше за 125 метров до раззлома моста работы остановили, так как от офицера СЦКК через СММ ОБСЕ не поступили гарантии безопасности со стороны наемников РФ. Но работы уже восстановили.

Источник: https://censor.net.ua/v3147300
 
 
 Топ комментарии
 
с миролюбным свинозельцем? Rly?
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а вот і сам мост і флагі какіє то страниє паявілісь а нєбило
Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 3106
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Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 971 Єто капитуляция . Уже дороги сепарам расширяем, что б танк мог проехать Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 5668
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...В Станице Луганской на мосту сняли украинские флаги: чтобы не нервировать боевиков «ЛНР»
В Станице Луганской на мосту сняли украинские флаги: чтобы не нервировать боевиков «ЛНР»
На мосту в Станице Луганской были сняты украинские флаги, чтобы не провоцировать представителей террористической организации «ЛНР».

Об этом сообщила в Facebook жительница Станицы Луганской Светлана Светикова. По ее словам, на электроопорах были развешены украинские флаги, которые провисели там совсем недолго -­ всего лишь три дня.

«Прапоры все сняли, осталось два у входа со стороны Станицы!… Балалайку вам, а не прапоры », - написала женщина и поделилась фотографиями до и после.

По ее словам, в шоке от таких действий пребывают и местные жители и представители власти.

Также Светикова добавила: «По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации, наши доблестные рэсовцы, валили столбы электропередач вместе с прапорами».

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«Десь бачив інфу, що лугандонам не сподобалось, що стільки багато українських прапорив висить на УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРІТОРІЇ. Хто вони такі, щоб нам наказувати?», комментируют пользователи в интернете.

«Это как понимать. Может это значит, что кто то готовится к тому, что скоро там будут висеть триколоры?», «Державні Прапори УКРАЇНИ БУДУТЬ!!!», «Жах», «Повісити знову і спіймати того, хто знімає. Запроторити до буцигарні за наругу над державним символом», «Отой сволоті, що зняла наші ПРАПОРИ, зловити і у дупу навтикати оті ганчірки, щоб аж через ротяку повилазили», - высказали свое мнение украинцы.

Прокомментировал инцидент в Facebook и бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

«Прислали фото КПВВ в Станице-Луганской. Ну, там, где Президент «начал строить мост», а боевики его (точнее - строителей) послали подальше. Со стороны, контролируемой центральной властью, приказали убрать государственные флаги, дабы «не раздражать представителей ОРЛО»,- написал он.

В то же время, Тука уточнил, что на противоположном берегу - «праздник «молодой республики».

«Невольно вспоминаешь все богатство русского языка, в первую очередь - матерное… Лишь трехлетняя школа специалистов, которые думают на три-пять шагов вперед (в зеленой команде таковых нет), заставляет сдерживаться и задаваться вопросом: а, какой реакции добиваются русские такими провокативными действиями? Эмоции приходится сдерживать», - резюмировал Тука.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326755-v_stanitse_luganskoj_na_mostu_snjali_ukrainskie_flagi_chtoby_ne_nervirovatj_boevikov_lnr
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Также Светикова добавила: «По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации, наши доблестные рэсовцы, валили столбы электропередач вместе с прапорами».

Вот интересно - в станице Луганская все так говорят?
"По моей инсайдерской и частично подтвержденной информации..."
Прям язык сельского жителя Украины так и чувствуется.
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Єто капитуляция . Уже дороги сепарам расширяем, что б танк мог проехать Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 5668
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При Пєцьє теж наступів не було,він тільки кулачками на трибуні махав.Хто зна,а може Зеля зараз у засідці.
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Скажи ка нам тупой крот, а Славянск, Краматорск, Бахмут, Лисичанск, Мариуполь при ком освободили?
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Какая прелесть....асфальт..техника..все есть...а у меня в селе...три калеки лопатами побросали..ногами утрамбовали и уехали....
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В Дружковке да...местами не плохие...но у меня в селе техника разбила дороги в ухнарь...
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Срочная новость! 10 судей потеряли свои мантии и больше никогда не смогут заниматься подобной деятельностью. Как известно неделю назад зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса.

"Еженедельное лишение мантий недостойных судей": Зеленский анонсировал масштабное очищение судейского корпуса
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Но фамилии судей...и суды где они работали засекречены особым Указом...да..?? Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 9454
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конечно, их расстреляли, имущество изъяли и поделили среди зубожилых. Имена мы их никогда не узнаем, их вычеркнули из истории за содеянное.
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Тела сожгли...а пепел пустили на строительство моста....
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навпаки потрібно звужувати.... цвети детям, мороженное жене???
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а вот і сам мост і флагі какіє то страниє паявілісь а нєбило
Дорогу от КПВВ к разрушенному мосту в Станице Луганской расширяют. Наемникик РФ подтвердили "режим тишины", - глава Луганской ОГА Комарницкий - Цензор.НЕТ 3106
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Главное что наши пленные дома! Прекратите порочить Президента!
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Этого не может быть, наемники РФ ВСЕГДА все нарушают и не дают.
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* а что вы скажите вот перепостил высказывание знаменитого нашего гражданина с патриотов Украины сайта,я лично подписываюсь под каждым его словом всегда.... а что скажут ТРОЛИ ИНТЕРЕСНО...?*"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив.

Дорогу від КПВВ до зруйнованого моста в Станиці Луганській розширюють. Найманці РФ підтвердили "режим тиші", - глава Луганської ОДА Комарницький - Цензор.НЕТ 2096Олесь Гончар

Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
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