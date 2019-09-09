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 Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - х#йло" во время игры Литва-Украина. ВИДЕО

Знаменитая песня украинских фанатов "Путин - х#йло" попала в прямой эфир российского спортивного канала "Матч" во время трансляции игры Литва-Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, песня украинских фанатов прозвучала на 25 минуте матча.

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Источник: https://censor.net.ua/v3147289
 
   
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Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - ху#ло" во время игры Литва-Украина - Цензор.НЕТ 519 Сейчас кого-то в паРаше расстреляют....
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Сейчас кого-то в паРаше расстреляют....
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Интересное явление - поют болельщики а расстреляю комментатора.
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Как для паРаши..то это вполне нормально...по другому и быть не может.... Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 4673
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стри це "недоруземение" з фотки "велікіх" диктаторів.
Хоча Каддафі дууууже багато зробив для свого народу.
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Чомусь іржу вголос:

полковник наш сражён булатом
мы отомстили за него
пятнадцать бардов расстреляли
но окуджава убежал
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Предлагаю небольшую доработку:

***** до смерти запинали,
но мести ватный сброд желал!
Пятнадцать бардов расстреляли,
но Окуджава убежал...

(в оригинале вместо "запинали" другое слово, но модер в таком виде не пропустит.)
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Ось ще вискочило, трохи переробив:

таблетки от шизофрении

ему довольно интересно
болтать со сталиным всю ночь
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Переставте слова в останньому рядку

таблетки от шизофрении

ему довольно интересно
со сталиным всю ночь болтать

Як на мене, так краще звучить. Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 4413
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Справа в тому, що у віршиках-пиріжках принципово не має бути римування - "пирожки пишутся белым четырёхстопным ямбом, без заглавных букв и знаков препинания".
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болельщики поиздевались над кацапами и психологически подавили их всех.Потому что показали им что они жалюгідні бовдури (гарно звучить українською, Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 6969 ) вместе со своим ничтожным ******.
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Операторам респект !
Не те що наші, яки зменшили звук на відео, де Синцов дякував Порошенку
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Когда ***** окочурится то винторогие будут эту песню на его похоронах петь... Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - ху#ло" во время игры Литва-Украина - Цензор.НЕТ 6354
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Не будут.
Сначала будут рыдать, а уж потом клеймить позором и нехорошиими словами.
А лет через 50-70 канонизируют и будут носить на хоругвях. Особенно его и его режим будут любить те, кто родится лет через 20-30 после его смерти.
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Ви нічого не знаєте про когнітивний дисонанс, якщо не бачили ОЦЕ

Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 1331
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А де тут дисонанс. Прапор ссср-івської імперії з прапором монархічної расєї. Ну і в перев'язку з колорадкою. Дві імперії "в обнимку".
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Фольксваген №АН 0001 КТ. Треба б пробити клієнта.
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Давно пора. А то Куйло слишком задержалось на этом свете.
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причем на похоронах каждого двойника *****. Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 7476
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Ох, запретят лишнехромосомным смотреть футбол...
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Тоько и остаётся что петь песни. На большее ума нет.
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Что винторогий...за ***** своего обилсО..?? Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - ху#ло" во время игры Литва-Украина - Цензор.НЕТ 6071
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В принипі да, збірна вийшла на чампіонат Європи, молодята стали чемпіонами світу, чом би не заспівати?
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Стоп бухаль шнапс мит Weißdorn. Дас ист нихт гут.
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Наверно, когда ты здесь срал, твой ум всеми скрепами скрипел от непосильного напряжения
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Занадто багато зайвих звуків і кричалка ледь вгадується для тих хто знає.
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Третий раз довольно отчетливо слышно....
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Багатувато звуків,але я здається розчув як коментатор пустив шептуна.В нього тепер одна думка,чи камаз чи чай
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Добре, що про чай нагадав, а то я воду поставив і забув
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Проізошла утєчка інформації, всех расстрєлять! Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - ху#ло" во время игры Литва-Украина - Цензор.НЕТ 5092
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Вискочило на поеторії:

когда судья скороговоркой
протараторил расстрелять
мы не расслышали и стали
растлять
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Бакаша, найди чертей...
Нам зе сказал, шо пу - то честный фраер...
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И не только, там были и другие выделения. Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 4630
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молодцы болельщики! прокремлевскую падаль жутко бесит эта песня, как и самого ***** Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 2774
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Мощные интеллект и талант украинской нации, блистающие в тексте и музыке этой великой песни, овладевает умами и душами даже путинских пропагандистов. Ничто так не может привлечь всех россиян уважать и любить украинцев, как постоянное прослушивание этого великого произведения.
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Ты с песнею этой ложишься ,ты с песнею этой встаешь ! Как вам уровень *мышебратства*, негодяи конченные,ответите за свои преступления рано или поздно...
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- Вот она, всемирная слава))- подумал Вова путен
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Шикарная новость.
1. Телеканал "Матч" эту игру не транслировал ни в прямом эфире, ни в записи.
2. Эмблема телеканала у "Матча" совсем не такая, как на видео.
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И вообще, телеканал "Матч" закрыт уже лет пять как...
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Баран,набери в нете*sport tv*, их там этих вариантов матчей5или6
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Зачем ты мне это пишешь?
С юмором или памятью, или и с тем и другим туго?
Это же постоянно мокшане пишут "Он был уволен из армии еще год назад" и т.д
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Если бы Вы смотрели матч на стадионе, то услышали бы не только эту песню, а и получили бы по кабине...от украинцев и/или от литовцев... Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 1978
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Ха ха, розклад матч-2 - Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 5273 версия для печати | без описаний

Матч! Футбол 2 Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 5273 программа на неделю: вся

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Російський телеканал "Матч" у прямому ефірі транслював відому пісню українських фанів "Путін - ху#ло" під час гри Литва-Україна - Цензор.НЕТ 5273 Чемпионат Европы 2020. Отборочный турнир. Литва - Украина. Прямая трансляция.
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Я вижу, прорусское быдло
В мой дом войну принесло.
И если один крикнет: «Путин»!
Миллионы ответят: «*****»!
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Вот это достижение. При Порошенко такого не было.
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чего не было, касапа? затупил от возгорания?
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Мало того, НАШИ фанаты весьма выразительно спели эту же замечательную песню на матче Эстония - Беларусь, что тоже было прекрасно слышно в эфире.
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Ніби це новина. я вже не раз таке чув з їхніх трансляцій Але цей раз особливо гучно було)
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А коментатор молодець, чітко мовчав, шоб чітко було чути пісню про х...йла !
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Капітуляція це не тільки військова поразка, це і здача ворогу власної економіки. Десь після 16р. я вже не міг купити рос. зуб.пасту "Лесного бальзама" , був тільки словак по 32грн., техніки з рашки не бачив. А учора 08.09.019. у Фокстроті та Комфі в Ів.-Фр. побачив росіянські холодильники і морозильники Веко та Індезіт, шок - тим більше якість топорна, пластік вонючий, все нагадує далекий совок. При Пороху такого не було. Арештована ліпецкая цукерня це 0,00 від рашистської промислової техніки яка окуповує Український сегмент продаж - тобто ЗЕбанда спеціально створила умови щоб українці своїми грошима оплачували вбиства українців
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