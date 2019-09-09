 Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - х#йло" во время игры Литва-Украина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, песня украинских фанатов прозвучала на 25 минуте матча.

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