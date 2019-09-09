 Российский телеканал "Матч" в прямом эфире транслировал знаменитую песню украинских фанов "Путин - х#йло" во время игры Литва-Украина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель, песня украинских фанатов прозвучала на 25 минуте матча.
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Избитый в прямом эфире в День ВДВ российский пропагандист Развозжаев покончил с собой
Порошенко в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 пригласил Зеленского на дебаты в прямом эфире. ВИДЕО
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Руководству ГБР не доверяю. Готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале, - Порошенко. ВИДЕО
"Динамо" в конце игры забило два мяча и выиграло у "Шахтера" матч за Суперкубок
+45
Сейчас кого-то в паРаше расстреляют....
+35
Воистину, хуйло!!!
+34
Желаю, чтобы всех. (с)
Хоча Каддафі дууууже багато зробив для свого народу.
полковник наш сражён булатом
мы отомстили за него
пятнадцать бардов расстреляли
но окуджава убежал
***** до смерти запинали,
но мести ватный сброд желал!
Пятнадцать бардов расстреляли,
но Окуджава убежал...
(в оригинале вместо "запинали" другое слово, но модер в таком виде не пропустит.)
таблетки от шизофрении
ему довольно интересно
болтать со сталиным всю ночь
таблетки от шизофрении
ему довольно интересно
со сталиным всю ночь болтать
Як на мене, так краще звучить.
Не те що наші, яки зменшили звук на відео, де Синцов дякував Порошенку
Сначала будут рыдать, а уж потом клеймить позором и нехорошиими словами.
А лет через 50-70 канонизируют и будут носить на хоругвях. Особенно его и его режим будут любить те, кто родится лет через 20-30 после его смерти.
когда судья скороговоркой
протараторил расстрелять
мы не расслышали и стали
растлять
Нам зе сказал, шо пу - то честный фраер...
1. Телеканал "Матч" эту игру не транслировал ни в прямом эфире, ни в записи.
2. Эмблема телеканала у "Матча" совсем не такая, как на видео.
С юмором или памятью, или и с тем и другим туго?
Это же постоянно мокшане пишут "Он был уволен из армии еще год назад" и т.д
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21:00
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21:05
"Футбольная Европа. Новый сезон". Специальный репортаж.
21:35
В мой дом войну принесло.
И если один крикнет: «Путин»!
Миллионы ответят: «*****»!