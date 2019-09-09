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 В "Феофании" находятся 8 освобожденных украинских политзаключенных, - главврач. ВИДЕО

Сейчас в больнице "Феофания" находятся 8 украинцев, которые 7 сентября вернулись в Украину из российского плена. По словам медиков, крайне тяжелых нет.

Об этом заявил на брифинге главврач "Феофании" Игорь Семенив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Видео ТСН

"Сейчас у нас находится 8 человек, поступивших в субботу, и 8 родственников. Все они также оформлены на стационарное лечение и мы также им проводим определенное обследование. За выходные дни мы сделали определенные обследования у нас есть определенные предварительные диагнозы, для каждого, кто у нас находится. Сегодня будет более детализированный, более конкретный диагностический поиск и, очевидно, сегодня возможно будет возникать вопрос о переводе в другие структурные подразделения уже по направлению, в котором будет оказываться помощь. Мы не можем сейчас вам говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству, мы не имеем права ... но очень важным дальше этапом лечения является психологическое лечение ... Работают наши психотерапевты, психиатры", - рассказал он.

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"Крайнее тяжелых нет. Есть некоторые в хорошем или удовлетворительном состоянии, кое-кто в не совсем удовлетворительном состоянии, нуждаются в более интенсивном лечении. Каждый абсолютно в разном состоянии: кто тяжелее, кто легче. Единственное, что могу сказать , крайнее тяжелых нет", - добавил он.

По его словам, в амбулаторном режиме в больницу приходит Роман Сущенко, пишет ТСН.

"Один переведен в спецотделение военного госпиталя, это Станислав Клых. Он требует специализированного отделения помощи", - сказал Семенов, добавив, что по профилю такой помощи в "Феофании" ему предоставить не могли.

Олег Сенцов от пребывания в медучреждении отказался, однако по телефону держит контакт с врачом. Он попросил обследовать его маму.

"Он попросил помочь его матери, ожидаем и госпитализируем. С тем, чтобы оказать медицинскую помощь, То, что она пережила, очевидно, спровоцировало обострение заболеваний", - подчеркнул он.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/v3147269
 
 
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а что тут обсуждать? Вот говорят Павло Гриб. Так у него судя по инфе из новостей: сахарный диабет, гипертония, цероз печени и он почти что ослеп. Но по видео как он выходил из самолета выглядит он нормально. У "Феофанії" перебувають 8 звільнених українських політв'язнів, - головлікар - Цензор.НЕТ 115
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Из такого самолёта и мертвые повыскакивают с улыбками!
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Та при чом тут это? Не напрасно. Хоть и дурень - но молодой, жить должен, а не в тюрьме сидеть. Просто он шланг еще тот
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далі будуть лікуватися. У Клиха судячи з новини підтвердився діагноз, який ще декілька років тому знали і який він набув у кацапській буцигарні, тобто глибокий психічний розлад, не відомо тепер чи він з нього вийде. Передали їх у тому стані, в якому вони були і до якого були доведені. Що тепер, обговорювати це? Нехай собі тепер спокійно одужують, проходять реабілітацію.
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Нормально.Феофания ,наконец-то занялась народом.Виват,Зе!
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