 В "Феофании" находятся 8 освобожденных украинских политзаключенных, - главврач. ВИДЕО

Об этом заявил на брифинге главврач "Феофании" Игорь Семенив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

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"Сейчас у нас находится 8 человек, поступивших в субботу, и 8 родственников. Все они также оформлены на стационарное лечение и мы также им проводим определенное обследование. За выходные дни мы сделали определенные обследования у нас есть определенные предварительные диагнозы, для каждого, кто у нас находится. Сегодня будет более детализированный, более конкретный диагностический поиск и, очевидно, сегодня возможно будет возникать вопрос о переводе в другие структурные подразделения уже по направлению, в котором будет оказываться помощь. Мы не можем сейчас вам говорить о диагнозах, согласно действующему законодательству, мы не имеем права ... но очень важным дальше этапом лечения является психологическое лечение ... Работают наши психотерапевты, психиатры", - рассказал он.

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"Крайнее тяжелых нет. Есть некоторые в хорошем или удовлетворительном состоянии, кое-кто в не совсем удовлетворительном состоянии, нуждаются в более интенсивном лечении. Каждый абсолютно в разном состоянии: кто тяжелее, кто легче. Единственное, что могу сказать , крайнее тяжелых нет", - добавил он.

По его словам, в амбулаторном режиме в больницу приходит Роман Сущенко, пишет ТСН.

"Один переведен в спецотделение военного госпиталя, это Станислав Клых. Он требует специализированного отделения помощи", - сказал Семенов, добавив, что по профилю такой помощи в "Феофании" ему предоставить не могли.

Олег Сенцов от пребывания в медучреждении отказался, однако по телефону держит контакт с врачом. Он попросил обследовать его маму.

"Он попросил помочь его матери, ожидаем и госпитализируем. С тем, чтобы оказать медицинскую помощь, То, что она пережила, очевидно, спровоцировало обострение заболеваний", - подчеркнул он.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".