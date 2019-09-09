 Цена на газ для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м., - Герус. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в ходе заседании согласительного совета парламента в Киеве.

"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", – сказал он.

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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой – до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).