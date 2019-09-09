 Цена на газ для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м., - Герус. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в ходе заседании согласительного совета парламента в Киеве.
"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", – сказал он.
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Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой – до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).
https://www.ritmeurasia.org/news--2019-03-21--puzyr-gazovogo-schastja-turkmenii-41705
Зебобы скоро так же будут говорить про владимира ссаныча
Заполненность хранилищ газа в Европе составляет 94%, но предложение продолжает превышать спрос
Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, так как поставщики не намерены сокращать поставки, пишет Bloomberg.
Предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров.
Заполненность хранилищ составляет 94%.
Неплохо. Соя, но где-то тут есть зрада. Не подскажете: где?
Точно. 11 копеек.
а вот в отопительный сезон так не хочется скачка цены... но что-то подсказывает....
Цена на газ на мировом рынке упала за последние месяцы в 3 раза. Соответственно снижаются цены для потребителей. Каким боком тут Зеленский?
Моряков вернул (правда их и так вернули бы по решению морского трибунала) а 300 украинцев как сидели так и сидят на подвалах в лугандонии. При Пете их иногда обменивали.
Мне жаль что я гражданин одной страны с зебилами.
Было время - и цены снижали...
А я ще пам'ятаю як десь у середині 70-х знизили ціну не кольорові телевізори, з 850 до 650.
Правда одночасно підняли у рази ціну на золото і бензин.
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/301.htm
Недра принадлежат народу.Почему нарит должен платить за газ, который ему принадлежит?
Но зебилы не в курсе, они свято уверены что это заслуга наркомана
На оборону уж не нужен нам заказ,
Зажрались сухпайком артиллеристы,
А ну их нах, строчну ка я указа...