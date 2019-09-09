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 Экономика, Общество
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Все про:ВР (23567) Герус (67) Тарифы на газ (151)

 Цена на газ для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м., - Герус. ВИДЕО

Цена на природный газ для населения в сентябре может быть снижена на 115 грн за 1 тыс. куб м по сравнению с ценой ресурса в августе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в ходе заседании согласительного совета парламента в Киеве.

"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выход есть", - Коболев анонсировал новое решение, которое поможет украинцам зимой "не платить больше" за газ

Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" в августе снизил цену на природный газ для населения и других потребителей ПСО на 5,1% (на 251,46 грн) по сравнению с июльской ценой – до 4 тыс. 653,54 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС и стоимости транспортировки).

Источник: https://censor.net.ua/v3147258
 
   
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Цены на газ в Европе продолжат падение - Bloomberg.

Заполненность хранилищ газа в Европе составляет 94%, но предложение продолжает превышать спрос
Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, так как поставщики не намерены сокращать поставки, пишет Bloomberg.
Предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров.
Заполненность хранилищ составляет 94%.
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Ну фсе, теперь точно дехволт и пуцин нападе
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зебилы считать не умеют - смех ,да и только - а главное - это только в сентябре)))))
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Совет форумчанПравила форума
 
Потрібно відновити транзит туркменського газу в Україну через територію росії! Потрібно виставити це як вимогу для путіна, для продовження транзиту російського газу в ЄС!
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Якого туркменського газу?Його не було ніколи
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Звичайно не було, і в Китай постачається не туркменський газ і Туркменістан не один з найбільших виробників природного газу! Всьо міф, матриця, іллюзія! Так от для всіх хто не під коксом і наркотою цілком зрозуміло що перемогти путіна потрібно зменшити його надходження від продажу нафти та газу! А для цього потрібно вивести на ринок України та ЄС альтернативних продавців гази та нафти, яких путін штучно усунув з ринка! Україна має можливість нанести по путіну страшний удар, страшніший за ядерну бомбу - відновити транзит туркменського газу в Україну і далі в ЄС! Гроші за туркменський газ не підуть путіну, не підуть на війну з Україною і це вже буде великий крок до перемоги!
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Турменский газ НИКОГДА не поставлялся нам.Нам шел российский по принципу замещения.РФ забирала себе туркменский.Но теперь РФ не потребляет туркменский газ от слова совсем.Замещать нечего, так что о виртуальном транзите можете забыть
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Навіщо це писати? Ви взагалі щось розумієте в газові тематиці? Газпроповід Середня Азія - Центр і далі газопровід Союз і давав Україні туркменський газ з радянських часів до моменту поки путін перестав купляти газ в Туркменістані! Ви самі свої посилання почитайте уважно, там же прямо написано що туркменський газ через територію росії постачався в Україну!!!!
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не поставлялся.только по принципу замещения.Еще был спор, потому-что теплотворная способность туркменского газа на 10-15 процентов выше российского.а РФ поставляла свой 1 к 1.Так что не позорьтесь.там логистика поставок совсем не пляшет.
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Иди договорись. ТУркмен баши ничего не решает
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Україна має примусити путіна відновити транзит туркменського газу через російську частину газогонів до території України, інакше російського транзиту через Україну - не буде! Обсяги російського транзиту мають бути прив'язані до туркменського транзиту! Скільки прокачав путін туркменського газу стільки і Україна прокачає російського газу!
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Та это понятно.Но это опять зависимость от россии.не тем путём нужно идти
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Потрібно прив'язати залежність російського тразиту до туркменського транзиту і відновити транзит туркменського газу! Питання стоїть в тім щоб позбавити путіна грошей від продажу газу в ЄС, а для цього потрібен альтернативний постачальник якому можна сплачувати гроші за газ!
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Ви неуважно прочитали статтю! Туркменістан не видобуває велику кількість газу для Китаю, всього Туркменістан експортує зараз лише 35 млрд. куб.м., а в часи СРСР Туркменістан видобував більше 80 млрд. куб.м., тобто Туркменістан зараз може постачати на експорт через газопровід Середня Азія - Центр близько 50 млрд. куб.м газу на рік!
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Лише не сказано на скільки знизилися ціни на газ в Європі?
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Оооооочень аж на целых 11 копеек за куб.
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Надеюсь, что ради пиара они еще снизят, хоть на несколько месяцев...
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Ну фсе, теперь точно дехволт и пуцин нападе
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Курчат по осені рахують. Яник з азіровим також бакс на рівні 8-ми грн тримали, чим скінчилося?
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Гонтарева с Порошенко пришли - порядок навели. Вот чем закончилось.
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Скінчився тим, що при Порошенкові він піднявся до 28 гривень. Але мова не про це. Мова про те, що ви, порохоскот, збрехали у своїх прогнозах.
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Одна уже в Лондоне досчиталась.Барыга в гбр ходит "считать".Пока,как свидетель.Пока...
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Интересно девки пляшут. Когда повышают цены то сразу в 2 раза. А когда снижают то по копейке.
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У Гонтаревой надо спрашивать. Она знает причину. Цена на газ для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 3059
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зебилы считать не умеют - смех ,да и только - а главное - это только в сентябре)))))
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Парашенко вообще сразу после президенских выборов обещал поднять цену на газ до 12,500грн и на свет минимум в 2 раза. Так что спасибо что хоть не подымают цены, и даже опускают.
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Кстати получил платежку за август. Вроде как цена за электроэнергию на треть уменьшилась - ХЗ. Мож у кого инфа есть по данному вопросу?
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Цены на газ в Европе продолжат падение - Bloomberg.

Заполненность хранилищ газа в Европе составляет 94%, но предложение продолжает превышать спрос
Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, так как поставщики не намерены сокращать поставки, пишет Bloomberg.
Предложение продолжает превышать спрос. На конец августа запасы в хранилищах в северо-западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров.
Заполненность хранилищ составляет 94%.
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что Герус будет петь в октябре, ведь сегодня цена на газ на еврохабах после стремительного падения начала расти.
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Будет молчать на эту тему и раздувать другие.
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Вай а хто вже наперед закупив по цінам серпня !? Цена на газ для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 6880
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"Согласно последней информации, цена газа для населения в сентябре будет снижена, приблизительно, на 115 грн за 1 тыс. куб м. Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3147258

Неплохо. Соя, но где-то тут есть зрада. Не подскажете: где?
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Дебил это 11 копеек за куб. Перемога.
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Ну что б ты понимал. 1 куб метр стоил 68 копеек. А будет стоить 57 копеек. Усек дебил
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Дебил газ стоит 6,60грн за куб скидка 11 копеек. Иди арифметику учи.
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******* ТЫ СОЕВЫЙ 1 КУБ. МЕТР СТОИТ 66 КОПЕЕК А НЕ 6.60 ГРН. Видно что ты ничего не знаешь
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не прогуливай школу иди бо мамка заругает https://index.minfin.com.ua/tariff/gas/
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Таким образом, за последние пять месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%".
Точно. 11 копеек. Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 2215
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Да да да это зрада. Для них шоколад дороже популизма
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Ничего,что в Европе упала почти в 2 раза за год?А у нас 30%.Кто теперь ворует?
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Наверное тот, кто сидит на этих контрактах? А кто на них сейчас сидит?
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Ну 30% это уже неплохо, главное чтоб в ноябре опять не рванула вверх, не зря же Коболев призывает закупать газ заранее по низким ценам.
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а пенсии и заплаты не выдают заранее - а банки берут просто грабительские проценты ,на занятые деньги - до коли?
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Не скидка 30%, а вернулись к апрельским ценам. А повышение было предвыборное, чтоб людей набаломутить.
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это очень хорошо...но летом не так ощутимо как зимой...
а вот в отопительный сезон так не хочется скачка цены... но что-то подсказывает....
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шо зебилов поимеют,ладно бы их только......)))))))
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Ну и как долго вы собираетесь играть в ИГРУ "ПОНИЖУ ЦЕНУ НА 1% ПОСЛЕ ПОВЫШЕНИЯ В 7 РАЗ!!" Мне вот эти игры до лампочки расчитано на полных дебилов которые не знают математики!!
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простая, которую учат в 3м классе, после повышенея в 7 раз то и понижать надо в 7 раз а не на 1%
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точно точно, математика это наука для идиотов! токо идиоты способны сравнить 1% и 700% для остальных очень вумных это не доступно!!
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И чем плох президент Зеленский? Цену на газ для населения поднятую порохом до астрономических цифр снижает! Моряков которых Петя бездарно сдал в плен освобождает! Пока не жалею что проголосовал за него ни капельки.
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особенно не понимаю дебилов которые радуются что пришел добрый дядя и понизал аж на 1% млять целый 1% после 7кратного повышения! ДАВАЙ ТЕ СЛАВИТЬ ДОБРОГО ДЯДЮ ЦЕЛЬНЫЙ 1% НАМ ПОДАРИЛ!!
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нет ПЕТЮ не славил, просто я называю вещи своими именами, и визжать УРА УРА после токо как мне бросили копейку с барского стола лично Я не собираюсь!! Хотите чтобы я оценил так сказать действия, то делайте их как положено а не типа вот на тебе МЫ БАРЕ СЕГОДНЯ ДОБРЫЕ!!
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А повышал кто? Повышал же дядя Петя причем все свои пять лет.. теперь пришел другой который не повышает а снижает и дай Бог чтоб так все его пять лет! Казалось бы это для украинского народа радость- но мозг порохобота никакой науке не понять.. такое ощущение что народу Украины вы враги.
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да повышал ПЕТЯ и что ? мы тут ПЕТЮ обсуждаем или обсуждаем что сделала новая власть чтобы понизить цену? если ПЕТЮ то ПЕТЯ козел, а если новую власть то пока что им хвастатся нечем и лучше бы молчали чем расказывают что они аж на 115грн понизили цену! Я спрошу а что мешает новой власти вернуть цену газа к себестоимости?!!
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Типичный зебил.
Цена на газ на мировом рынке упала за последние месяцы в 3 раза. Соответственно снижаются цены для потребителей. Каким боком тут Зеленский?
Моряков вернул (правда их и так вернули бы по решению морского трибунала) а 300 украинцев как сидели так и сидят на подвалах в лугандонии. При Пете их иногда обменивали.
Мне жаль что я гражданин одной страны с зебилами.
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Где украинский газ ? Население его должно потреблять. В условиях тотальной дороговизны и низких зарплат.
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нам еще и должны доплачивать - ну за наш газ то - а не платят - зрада)))
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Для тех, кто в танке.Население в 2018 году потребило 15,2 млрд кубов украинской добычи.
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Петр Алексеевич такой херни не делал ! Верните Мародера
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при этом биогаз останется по прежнему бесплатным
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Приведена вартість природного газу на європейських хабах до кордону України в серпні була 4800 грн/тис.м.куб. станом на 05.09.19 - 3968 грн. Де в цьому заслуга Кабміну або інших чинуш? Нам понизили на 115 грн і представляють це як перемогу. Досить лапшу вішати.
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вот именно, по факту грабительская схема созданная при ПЕТЕ не отменена! а просто кидают копейки народу типа пусть народ хавает!! И есть же идиоты которые хавают!!
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преподносят не как победу, а как выполнение обещаний. ***** зеленым повезло, что мировая цена упала, но они для бобиков снижение преподносят как восстановление социальной справедливости.
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Надо порохоскоту поднять цену. Они это любят.
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Зебобики а как-же наш украинский газ, который нам должны бесплатно давать? Когда конец эпохи бедности?
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Зеленский об украинском газе и цене на него вообще не говорил, не надо сочинять пороховатные сказки, и обвинять Зеленского в невыполнении обещаний. Он про газ ничего не обещал. Об украинском газе говорила Тимошенко (за котрорую, кстати, я голосовал), а ты, свиноватник, нет.
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Та зеленский вообще мало чего обещал- он должен только своим родителям. А вот зебобики гавкали постоянно. Ну и упоротые адепты бабыюли тоже что-то квакали, это той йульки которая подписала кабальные контракты срашкой. При всех своих недостатках клоун гораздо лучше бабыюли.
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ТРОЛИ....ФАС..... ВАМ ЖЕ ПОФУЙ ИЗ ЗА ЧЕГО НА ЗЕ из трусов выпрыгивать... давайте вперёд....)) отрабатывайте свои гривны.
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а каким боком тут Зе? Газ подешевел во всем мире в 3 раза, а вам зебилам на 30% снизили и вы рады.
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...Было время - и были подвалы,
Было время - и цены снижали...

А я ще пам'ятаю як десь у середині 70-х знизили ціну не кольорові телевізори, з 850 до 650.
Правда одночасно підняли у рази ціну на золото і бензин.

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi-varianty/301.htm
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Так біжи, купляй золото та бензин, поки дешеві, а ще сірники та сіль. ))) Пороховата навіть у цьому збрехала. Я не прихильник СРСР, але у 70-х роках не було "підняття цін у рази", не пиши, про що не знаєш. )))
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По замыслу ЗЕкоманды зебобики, которые могут немножко мыслить, после госизмены Зекоманды должны обкончаться и завилять хвостиками и восхвалять Вову.
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Беспредел.
Недра принадлежат народу.Почему нарит должен платить за газ, который ему принадлежит?
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А почему раньше не влияло? Цена на мировых рынках?
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Начнем с того, что цены на газ упали во всем мире, и намного больше чем те несчастные 30%.
Но зебилы не в курсе, они свято уверены что это заслуга наркомана
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Броня крепка и танки наши быстры,
На оборону уж не нужен нам заказ,
Зажрались сухпайком артиллеристы,
А ну их нах, строчну ка я указа...
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11 копеек...это и есть то самое "конец эпохи бедности"...или есчО надо копеек на пять скинуть..?? Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 7669
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Скажи спасибо, что не подняли В планах в мае было поднять процентов на двадцать
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Мне цена газа фиолетова у крапинку...от слова совсем.... ...я им не пользуюсь....
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А основная масса которая им пользуется...потребляет кубов 10-20 в месяц.......а это 70-140 грн...плюс 20 процентов...минус 30 процентов...по большому счету это фигня....
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То-то я смотрю....вчера одна бабка в магазине не полвареника купила...как обычно...а ЦЕЛЫЙ вареник... Ціну на газ для населення у вересні буде знижено приблизно на 115 грн за 1 тис. куб м., - Герус - Цензор.НЕТ 1867
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Вполне ожидаемо, срузгие рошенососалки пупкинд-привет и прочие гандоны, крайне недовольны снижением цен на газ, и вообще пофиг шо Зе такого даже не обещал... случайно получилось видимо)
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