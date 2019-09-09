 Законопроект об импичменте Рада рассмотрит 12 сентября, - Корниенко. ВИДЕО

Об этом заявил в ходе согласительного совета нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы очень рады, что за эту неделю нам удалось в комитетах проработать уже часть тех поручений и законодательных актов, которые будут вносить изменения в экономические отрасли, политическое регулирование, законопроект об особой процедуре отстранения президента с поста в четверг стоит на повестке дня (это тот самый законопроект об импичменте), и антикоррупционные инициативы, с 17 сентября стоят в повестке дня", - заявил Корниенко.
администрацииофиса президента!!!
В світі з'являється впевненість, що клоун набагато сильніший політик, ніж клоун. Також пишуть про те, що своїми діями і заявами Зеленський переграє Путіна, як першокласника. Бо: Росія віддала полонених. І цим юридично визнала, що веде війну з Україною. Росія віддала заложників. І цим юридично визнала, що є терористом. Росія була змушена це зробити, бо "корисними" санкціями вже зупинено всі розробки ВПК Росії. Тобто, клоуном виявився Путін. І він іде на поступки. А Зеленський організував для нього западню, яка буде поглиблюватись, бо в Росії зомбовані громадяни переконаються, що а)не Росія, а Україна на вірному шляху б)саме Росія залила цей шлях кров'ю громадян України, і це тяжкий злочин в)Росією керує міжнародний терорист, злочинець г)за злочини платитиме вся Росія, і не одне покоління д) регіони Росії не захочуть платити за злочини Кремля е)настане час і регіони відмежовуватимуться від Кремля, а потім почнуть суверенізовуватись.
Или это у Вас тролинг?
Не захотел наверное.
значит не страшно наверное - ХЗ
1. Решение Верховного Суда.
2. Решение Конституционного Суда.
3. Решение 3/4 депутатов Верховной Рады.
Та проще отменить сам пост Президента, чем провести процедуру импичмента!
Ой, да ведь тогда его нужно снимать немедленно - список нарушений уже исчисляется десятками.
Слуге Народа к законопроектам наверно пояснительные картинками рисуют, чтобы понятнее было.