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 Политика Украины
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Все про:ВР (23567) импичмент (357) Корниенко (26)

 Законопроект об импичменте Рада рассмотрит 12 сентября, - Корниенко. ВИДЕО

Верховная Рада собирается в четверг, 12 сентября, рассмотреть законопроект об импичменте президента.

Об этом заявил в ходе согласительного совета нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы очень рады, что за эту неделю нам удалось в комитетах проработать уже часть тех поручений и законодательных актов, которые будут вносить изменения в экономические отрасли, политическое регулирование, законопроект об особой процедуре отстранения президента с поста в четверг стоит на повестке дня (это тот самый законопроект об импичменте), и антикоррупционные инициативы, с 17 сентября стоят в повестке дня", - заявил Корниенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Внесенный в Раду законопроект об импичменте не имеет ничего общего с процедурой отстранения президента от власти, - Рахманин. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3147250
 
 
 Топ комментарии
 
1. не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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после такого закона падаль как соя 100 раз подумает перед тем как воровать, да и лезть на трон будет страшно ибо там придётся работать честно.
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1. не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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ПРО ЩО ПИШЕ СВІТОВА ПРЕСА:
В світі з'являється впевненість, що клоун набагато сильніший політик, ніж клоун. Також пишуть про те, що своїми діями і заявами Зеленський переграє Путіна, як першокласника. Бо: Росія віддала полонених. І цим юридично визнала, що веде війну з Україною. Росія віддала заложників. І цим юридично визнала, що є терористом. Росія була змушена це зробити, бо "корисними" санкціями вже зупинено всі розробки ВПК Росії. Тобто, клоуном виявився Путін. І він іде на поступки. А Зеленський організував для нього западню, яка буде поглиблюватись, бо в Росії зомбовані громадяни переконаються, що а)не Росія, а Україна на вірному шляху б)саме Росія залила цей шлях кров'ю громадян України, і це тяжкий злочин в)Росією керує міжнародний терорист, злочинець г)за злочини платитиме вся Росія, і не одне покоління д) регіони Росії не захочуть платити за злочини Кремля е)настане час і регіони відмежовуватимуться від Кремля, а потім почнуть суверенізовуватись.
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Вау! Ссылку можно?
Или это у Вас тролинг?
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Та... У них 10 тысяч единиц ЯО. Клали они большой болт на все эти измышления.
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Ау, колгосп ! Есть закон принятый 6-го июня. В чём проблема нью-гетьмана - просто подписать его ?
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А чего ж не подписал-то ? Две недели даётся по закону.
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Страшно стало. Вдруг и впраду выгонят.
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так вроде как готовят закон об импичменте.
значит не страшно наверное - ХЗ
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Ой, кто это такой кучерявый? Вальцман?
Законопроект об импичменте Рада рассмотрит 12 сентября, -Корниенко - Цензор.НЕТ 1213
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И Бенин такой молодой и юзик за ним позади!!!
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после такого закона падаль как соя 100 раз подумает перед тем как воровать, да и лезть на трон будет страшно ибо там придётся работать честно.
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это будет такая бумага! такая!! броня, а не бумага!!! наворует зеленский, обрастет кумовьями - импичмент ему! наш, пролетарский ИМ-ПИЧ-МЕНТ!! да?..
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Не волнуйся воровать будет Коломойский и в таких масштабах что вы ох...ете,я не говорю о сдаче Украины уже,обчистят как белку,честно работать?Аваков уже ваш? Новое лицо?крышевание бизнеса это честность?
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По закону Зели, для импичмента нужно:
1. Решение Верховного Суда.
2. Решение Конституционного Суда.
3. Решение 3/4 депутатов Верховной Рады.
Та проще отменить сам пост Президента, чем провести процедуру импичмента!

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А вы бы хотели простое голосование в 226 депутатов?
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Достаточно решения КС, о том что Президентом допущено нарушение Конституции.
Ой, да ведь тогда его нужно снимать немедленно - список нарушений уже исчисляется десятками.
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Бред, десяток судей не так то и трудно купить или заставить.
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Отдайте их назначение под международный контроль. Законопроєкт про імпічмент Рада розгляне 12 вересня, - Корнієнко - Цензор.НЕТ 8662
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Этой владе по ночам снятся огни вертолёта, улетающего через границу в Ростов. Они просыпаются среди ночи в холодном поту, и проверяют - не движется ли к Киеву какая военная часть с фронта.
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"Рада рассмотрит"

Слуге Народа к законопроектам наверно пояснительные картинками рисуют, чтобы понятнее было.
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правильно буде його назвати- закон ні а чьом! бо наш през Вова настока смєлий, шо навіть попередній про слідчі комісії боїться підписати
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Закон об импичменте примут и опять тролли будут ныть, что все не так, что надо было иначе.
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Это не закон об импичменте, а закон о недопущении импичмента вообще.
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