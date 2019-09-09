 "Опасный прецедент привлечения к ответственности общественных активистов", - суд постановил взыскать с защитников озера Утиного 200 тис. грн. ВИДЕО+ФОТО

Как сообщила Цензор.НЕТ адвокат активистов Виктория Петрук, суд удовлетворил иск подрядчика и застройщика в полном объеме.

С активиста, участника АТО суд постановил взыскать 100 тысяч гривен. С главы общественной организации "Озеро Утиное" Сергея Куценко и защитниц озера Тамары Харчилавы и Виктории Бегаль - по 31 937 грн.

Представители застройщика обвиняют их в том, что они 17 апреля 2016 года препятствовали выполнения хозяйственных работу и не пускали машины, которые подвозили песок и строительный мусор для засыпки водоема. Миронюка обвиняли в том, что он яокбы валил установленный застройщиком забор. При этом суд не учел показания свидетей, утверждавших, что забор уничтожили неизвестные люди спортивной наружности, одетые в черную одежду.

Такое решение принял судья Даниленко Виталий Валериевич.

Читайте также: Строительные компании Бубки и Брынзака могли незаконно получить доступ к секретным документам и использовать их при проектировании ЖК, - СБУ. ФОТО

"Это очень опасный прецедент привлечения к ответственности общественных активистов", - сказала Петрук, отметив, что участие всех четверых активистов в акции протеста было мирным.

Также адвокат отметила, что полного текста решения суда еще нет, поэтому не понятно, как суд аргументирует свое решение.

Защита активистов намерена подавать апелляцию.

Читайте также: КГГА разрешила строить 25-этажный дом недалеко от Лавры фирме экс-вице-президента "Родовид Банка" Дядечко. ФОТО

Напомним, Дарницкий районный суд открыл производство по делу против активистов, выступающих в защиту так называемого озера Утиного в Киеве от застройки. Иск подан компанией-субподрядчиком "Азур Груп" с требованием возместить ущерб за то, что активисты в марте 2016-го якобы снесли установленный застройщиком забор и препятствовали строительству на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко. Третьей стороной выступает застройщик КП "Житлоинвестбуд-УКБ". Сторона обвинения намеревалась взыскать с активистов почти 200 тысяч гривен за "препятствование выполнению хозяйственной деятельности".

На участке по ул. Здолбуновской на пересечении с ул.Тепловозной (фактически на углу с просп. П. Григоренко) КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (им длительное время руководил депутат Киевсовета от БПП, а нінче - заместитель Виталия Кличко, Вячеслав Непоп) намерен возвести шестисекционный многоэтажный дом на 1276 квартир. Эта земля была передана под застройку решением Киевсовета от 26 декабря 2014 года. Весной 2015 года начались подготовительные работы к строительству. Застройщик начал засыпать водоем. Активисты утверждают, что он является озером, тогда как городские власти и "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылаются на решение КП "Институт генерального плана города Киева" об отсутствии водоемов на данном участке. В марте 2016-го работы продолжились. 29 марта состоялось заседании в КГГА, на котором представитель Института управления и экономии водных ресурсов заявил, что в соответствии с Водным Кодексом Украины данный водоем является озером на участке бывшего русла реки.



КП "Житлоинвестбуд-УКБ" ссылается на якобы окончательную экспертизу, проведенную "Научно-исследовательским центром экологической безопасности и природопользования" при Министерстве экологии и природных ресурсов. Он считает данный участок заболоченной местностью. При этом такой вывод сделан "согласно предоставленным на рассмотрение материалам", то есть, полноценная экспертиза не была проведена.

При этом существует решение Управления водных ресурсов в г. Киеве и Киевской области, которым водоем на Здолбуновской признается озером. Аналогичный вывод сделал Институт управления и экономии водных ресурсов. Проектные решения по поводу ликвидации данного озера не согласовывались с Госагенством водных ресурсов.



19-20 апреля произошло кровавое столкновения между защитниками озера и охранниками, которых нанял застройщик. Депутат Киевсовета от данного округа Анна Сандалова ("Самопомич") обвинила в противостоянии главу "Житлоинвестбуд-УКБ" Непопа.

Позже Дарницкий районный суд Киева отказал прокуратуре в наложении ареста на данный участок. Однако 25 августа 2016 года арест все же был наложен. "Житлоинвестбуд-УКБ" оспаривал это решение в Апелляционном суде.



23 июня был обнародован ответ Государственной инспекции сельского хозяйства в г. Киеве на письмо столичной прокуратуры, в котором говорится, что отвод земельного участка под скандальную застройку на пересечении улицы Здолбуновской и проспекта П. Григоренко в Дарницком районе Киева был разработан и утвержден со значительными нарушениями земельного законодательства и законов Украины.



На заседание постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития, которое состоялось 14 сентября, не хватило несколько голосов для того, чтобы включить озеро Утиное в водный фонд и соответственно дать ему официально охранный статус.



10 октября 2016-го Апелляционный суд города Киева отменил решение об аресте озера Утиного.

Длительное время сохранялся статус-кво при котором работы на озере не проводились, в то же время длился процесс над активистами, защищавшими водоем. В мае 2018 года была вновь предпринята попытка засыпать озеро.

В сентябре 2018 года в деле защитников озера было заявлено ходатайство стороной защиты об отводе судьи, которое однако не было удовлетворено. По словам стороны защиты, отвод судьи связан с тем, что ответчикам стал известен тот факт, что ранее судья В. Даниленко рассматривал дело, в котором фигурировало КП "Житлоинвестбуд-УКБ" (которое намерено возвести на месте Утиного дом).