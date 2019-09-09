 Предатель Вышинский гордится наградами от России. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".
Он подчеркнул, что получил награды за журналистскую деятельность.
"Я считаю, что часть я заслужил, а часть - это аванс", - добавил Вышинский.
Он отметил, что гордится своими наградами. По его словам, за всю деятельность и работу на Украине он не получил никаких наград, а в России - получил.
"От России награды получил. Ими горжусь соответственно", - подытожил Вышинский.
Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".
17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".
10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.
28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.
По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный.
# мыжебратья
Этот карпюк теперь на передок не хочет защищать Украину от "вежливых и хороших людей"!?
Після ХХ з'їзду КПРС в 1956 році Вишинського "посмертно репресовано", його праці перестали бути офіційними посібниками для радянських юристів.
рынка этттттттих услуг ?
Хотя пусть возвращается - "обменный материал" пригодится
Але, але... Для того, щоб ця "гордість" стала "неубієним" доказом звинувачення - потрібно довести в міжнародному трибуналі ООН, що параша дійсно - окупант і військовим (нехай гібридним) шляхом загарбала наші території. Отут питання: чи зможе, і чи захоче зебіл довести до пуття справу, розпочату Петром?
Оця харя мені невідома.
Не стесняйся. с любого компа.
Все будет 4.5.0.
Можно носить узком кругу.
По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный
Ему уже приготовлено теплое место на каком нить государственном телеканале.... будет петь что прикажут...с завываниями.....
"Вот он - этот элемент! Вот он - шпион и изменник, лазутчик и разведчик бандеровских и американских спецслужб, "Правого Сектора", СБУ, Госдепа, Майдана и полка "Азов" в нашей стране, вот он - зловонная куча человеческих отбросов, русофоб в человеческом обличье, который хотел отнять у нас самую главную нашу скрепу - президента В.В. П***на! Игра разоблачена! Маска предательства с его облика, с его лица сорвана - и сорвана раз и навсегда! Требует руССкий народ одного - всю эту продавшуюся за печеньки банду, подсунутую нам на обмен киевской хунтой - расстрелять как бешеных псов! Раздавить проклятую гадину!"