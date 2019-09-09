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 Политика Украины
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Все про:награда (1190) Россия (73790) Вышинский (149)

 Предатель Вышинский гордится наградами от России. ВИДЕО

Главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после возвращения в Россию по обмену задержанными между Москвой и Киевом признался в получении награды от российской стороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Gazeta.ru".

Он подчеркнул, что получил награды за журналистскую деятельность.

"Я считаю, что часть я заслужил, а часть - это аванс", - добавил Вышинский.

Он отметил, что гордится своими наградами. По его словам, за всю деятельность и работу на Украине он не получил никаких наград, а в России - получил.

"От России награды получил. Ими горжусь соответственно", - подытожил Вышинский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение Вышинского стало бы прекрасным первым шагом для нормализации отношений, - Песков

Напомним,15 мая 2018 года СБУ совместно с прокуратурой АР Крым разоблачила деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский. В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ. Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца. 1 июня Вышинский во время заседания суда заявил, что выходит из украинского гражданства и считает себя гражданином РФ. 7 июня сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обыска банковской ячейки Вышинского обнаружили более $200 тыс., пистолет "Браунинг 1906" и прямой трудовой договор между фигурантом дела и МИА "Россия Сегодня".

10 января 2019 года стало известно, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Вышинского завершено. Суд по делу Вышинского начался 4 апреля. 19 июля суд продлил арест пропагандиста Вышинского до 19 сентября.

28 августа суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи. Тогда спикер генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что освобождение прошло в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. Сарган также обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во "взаимном освобождении лиц" и подтверждает готовность выехать за пределы Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль отреагировал на освобождение Вышинского: Приветствуем решение суда, но в оценках пока ограничимся

Источник: https://censor.net.ua/v3147233
 
 
 Топ комментарии
 
Та любому зебобу отвалить десяток тыщь баксов и он путену будет ноги цаловать!!!
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Действительно, зебобик. Ненависть ко всему населению Украины у вас уже есть, осталось дело за малым - целовать ноги путену, как и Вышинский.
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ВЫШИНСКИЙ! ТЕБЯ ЖДЕТ ГЛАВНАЯ НАГРАДА ОТ ПУТИНА... ...." КАК ГОВОРИЛ МОЙ ЗНАКОМЫЙ...ПОКОЙНЫЙ... Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії - Цензор.НЕТ 8107 Я СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ...... Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії - Цензор.НЕТ 7878
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Я непонимаю, сам Украинец Николай Карпюк, освобожденный 7 сентября из заключения в РФ, рассказал журналистам по прилету в Киев о своем отношении к россиянам. Трансляцию вел канал 112 Украина.
По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный.
# мыжебратья Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії - Цензор.НЕТ 1774
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петуха на петухов поменяли!
Этот карпюк теперь на передок не хочет защищать Украину от "вежливых и хороших людей"!?
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по оконцовке дядюшка Джо(сталин) расстрелял Вышинского.Думаю дядюшка )(уйло не будет нарушать традицию Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії - Цензор.НЕТ 7043
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Шановний, ви щось плутаєте - Вишинський Кирило Януарійович після смерті Сталіна був представником СРСР в ООН, помер 22.11.1954 в Нью-Йорку, похований на москві біля кремлівської стіни.
Після ХХ з'їзду КПРС в 1956 році Вишинського "посмертно репресовано", його праці перестали бути офіційними посібниками для радянських юристів.
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медалька для гандона.Дайте ему бочку варенья и корзину печенья.Нехай вдавиться
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А вот мне всегда нравился этот упитанный мальчик в фильме , а пришибленный кибальчиш нет, правда.
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Странно было бы если бы Украина награждала своих врагов
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Та любому зебобу отвалить десяток тыщь баксов и он путену будет ноги цаловать!!!
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Нормально. Порохоскот за 100 бакинских готов и в попку дать побаловать.
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эээ ну ты себе цену не набивай ты реально стоишь дешевле!
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любители Порошенко неплохо осведомлены о особенностях
рынка этттттттих услуг ?
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Ты я смотрю новичок, ну ниче и тебя "разработаем"!
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Действительно, зебобик. Ненависть ко всему населению Украины у вас уже есть, осталось дело за малым - целовать ноги путену, как и Вышинский.
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ну если судить по Порошенко, который за свою липецкую фабрику в рашке, подписал капитуляцию пуйлу в Минске?
Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії - Цензор.НЕТ 7050
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цей висер - не просто фіг зна що від зебобіка... а від повного дебіла. Втім, яка різниця?
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этот украинофоб Вышинский заявил, что вернется в Украину, чтобы «доказать свою невиновность». «Я вернусь и буду участвовать в судебных заседаниях. Хочу доказать свою невиновность»
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Надеюсь, что на границе волчья отметка стоит.
Хотя пусть возвращается - "обменный материал" пригодится
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Так назывпемый ватник, кстати заявил что его заявление подделали
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Персонаж собирается вернуться в Украину, буду рад узнать,что споткнулся на трапе,а награды при падении перерезали горло.
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Росіяни теж з гордістю носили Залізний Хрест від фюрера, роки йдуть а московіти не змінюються.
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ну, якщо він гордиться нагородами від ворога - нехай це стане зайвим доказом в суді. Суд, як я вже зрозумів, надалі буде продовжуватися в заочному режимі.

Але, але... Для того, щоб ця "гордість" стала "неубієним" доказом звинувачення - потрібно довести в міжнародному трибуналі ООН, що параша дійсно - окупант і військовим (нехай гібридним) шляхом загарбала наші території. Отут питання: чи зможе, і чи захоче зебіл довести до пуття справу, розпочату Петром?
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Патриоты, этот шарит в Николаевской области, дружбан х, на него можно выменять многих наших заключенных!
Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії - Цензор.НЕТ 2924
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Данные точные кинь Ф.И.О., уроженец, возможные места проживания, друзья, Все что можно.
Оця харя мені невідома.
Не стесняйся. с любого компа.
Все будет 4.5.0.
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Обиделся что Украина не наградила😁.От Украины тюрьма в подарок
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ну можно его наградить, конечно - использованным презервативом.
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Награда от путина - это как награда от Гитлера.
Можно носить узком кругу.
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Украинец Николай Карпюк, освобожденный 7 сентября из заключения в РФ, рассказал журналистам по прилету в Киев о своем отношении к россиянам. Трансляцию вел канал 112 Украина.
По его словам, "русские" - это "очень хорошие люди", которые "находятся в рабстве" из-за тотального контроля со стороны силовых органов государства. "Это (россияне, - ред.) очень хорошие люди. У них колоссальный потенциал души. Я им говорил: русские, я вас не понимаю, для чего вам это рабство. Вы же не можете себя развивать. Они понимают это. Но система, структура, КГБ контролирует всех", - поделился впечатлениями освобожденный
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А кто то сомневался что кацапов или сепаров нельзя исправить? Давайте еще ОРДЛО разблокируем и дадим им амнистию. И ети твари будут в Киеве с автоматами на улицах нападать и убивать людей, которые им покажутся антиросийскими
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Предателей убивают. Предатели не исправляются. Предал один раз- предаст и в следующий раз. Пока для *хохлов* ето не дойдет в Украине не будет нормальной жизни
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я думаю, его уже предоставили к самой высокой награде рашки - случайный инфаркт при купании в басее,- ну как контрольный выстрел ))
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Да фиг там...
Ему уже приготовлено теплое место на каком нить государственном телеканале.... будет петь что прикажут...с завываниями.....
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это не долго. его лебединая пестня прозвучит на фоне танцоров лебединого озера ))
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Секелев его не просто так встречал....он встречал очередного пропагандона...
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В чём заключается его предательство? Вышинский свою вину не признал, суд его вину не доказал. Благодаря Порошенко он стал политическим узником нашей страны.
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Как? Не успел прилететь в москвабад и уже политический узник? Да нет. Скорее всего в вашей стране он будет трупом.
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Он не предатель. Он просто кацап типа азирова,новинского и т.д. Выполнял в Украине конкретные задачи. Зачем таким паспорта Украины давать-другой вопрос. А то,что "родина" рашка его рано или поздно отымеет-факт.
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Було б цікаво невдовзі почути отакий спіч під час суду над Вишинським на росії:

"Вот он - этот элемент! Вот он - шпион и изменник, лазутчик и разведчик бандеровских и американских спецслужб, "Правого Сектора", СБУ, Госдепа, Майдана и полка "Азов" в нашей стране, вот он - зловонная куча человеческих отбросов, русофоб в человеческом обличье, который хотел отнять у нас самую главную нашу скрепу - президента В.В. П***на! Игра разоблачена! Маска предательства с его облика, с его лица сорвана - и сорвана раз и навсегда! Требует руССкий народ одного - всю эту продавшуюся за печеньки банду, подсунутую нам на обмен киевской хунтой - расстрелять как бешеных псов! Раздавить проклятую гадину!"
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как он подчеркнуто говорит НА Украине, да ненависть выхлестывается из всех его щелей.
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Правильно: зараз йому самий раз Х..лу вилизувати п"яту точку, а то в Сирію поїде на "служити".
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Вышинский... Зеленский... Каломайский Зрадник Вишинський пишається нагородами від Росії - Цензор.НЕТ 2818 Совпадение...
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