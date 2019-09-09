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 Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? ВИДЕО

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится в суд с иском об аннулировании лицензии для телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") за язык вражды в эфире.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене "первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России". Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 9 июля назначил проверку телеканала NewsОne, на основании которой будет возможно подать иск об аннулировании лицензии.

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом "Россия 24".

16 июля пресс-служба Нацсовета сообщила, что регулятор проведет внеплановую выездную проверку телеканала NewsОne в период с 22 по 23 июля.

Позже, 18 июля, заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук заявила о том, что представители телеканала NewsOne отказываются получать уведомление о проведении проверки. Того же дня на сайте регулятора уточнили дату проверки - 24-25 июля.

Наконец 24 июля представители телеканала NewsOne позволили членам рабочей группы Нацсовета провести проверку в своей редакции.

Кроме того, Нацсовет шесть раз объявляла предупреждение телеканалу NewsOne и один раз штрафовала лицензиата за другие нарушения, начиная с конца декабря 2017 года.

Источник: https://censor.net.ua/v3147225
 
   
 Топ комментарии
 
Когда посадят Медведчука и исправят ошибку Пети?.... Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? - Цензор.НЕТ 3547
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Надо закрывать было самого Медведчука,но Петя друзей не выдавал.. Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? - Цензор.НЕТ 5263
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УВЕРЕН, ЧТО ЗАКРЫТЬ НАДО НЕ КАНАЛ А МЕДВЕДЧУКА И ЕМУ ПОДОБНЫХ !!! Язык вражды на NewsOne: закроют ли телеканал Медведчука? - Цензор.НЕТ 5762
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Надо закрывать было самого Медведчука,но Петя друзей не выдавал..
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Когда посадят Медведчука и исправят ошибку Пети?....
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Никогда, теперь Медведучук очень нужный человек не то что при Пете.
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УВЕРЕН, ЧТО ЗАКРЫТЬ НАДО НЕ КАНАЛ А МЕДВЕДЧУКА И ЕМУ ПОДОБНЫХ !!!
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Давным давно еще надо было закрыть этот сепарский канал, а Медведчука пи@дить как Шуфрича, но с утроенной регулярностью
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Ща начнется- это цензура...свобода слова..кококо..
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и что, поговорили по телемосту? нет? так за что канал закрывать? репресии над честной журналистикой от Зе!. При Порошенко такого не было Мова ворожнечі на NewsOne: чи закриють телеканал Медведчука? - Цензор.НЕТ 4578
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***** Зеленского припугнул и скорее Зеля будет ему жопу лизать чем тронет Мертвечука. Нужно было Мертвечука сразу арестовывать и предлагать на обмен.
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нужно было ага только невыйшло у пети с мертвечуком был бизнес общий а это для петци святе
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МЕДВЕЧУКА ВЫГДАТЬ К ****** КАНАЛ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ НА УКРАIНСКИЙ ПОЛИС ДЛЯ ЛЮДЕЙ и все буде добре !
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всё может быть. "патриот" - не закрыл, а "сепар" сможет)). он уже многое смог.
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Hellis‏ @13Hellis_13 14 ч.14 часов назад
Мова ворожнечі на NewsOne: чи закриють телеканал Медведчука? - Цензор.НЕТ 3403

Витенька у Вовочки отбирает бутерброд.
Слуга народа считает, что поездки Медведука в Москву - госизмена. А то, что Витенька именно при Вовочке стал так спокойно летать, а раньше перебежками шифровался, то это так, мелочи.
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Закриття каналу буде розцінене як цензура і боротьба з демократією.
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Для введення воєнної цензури спочатку потрібно оголосити війну.
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Я бы закрыла это каналище. Со временем там будут нагнетать истерию "мыжебратья". И закрыла бы из-за Васьки Голованова. Он большое говнище-прыстосуванэць.
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надо закрыть не только канал, но и самого мертвячука. да и "партию" его до кучи.
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Канал закрити, Мертвечука до стіночки!!!
Але не можна, дерьмократія!!!
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Магов в Украине учат мочить без раздумий. Поэтому кацапия тонет, горит и взрывается.
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Ці анали зік, 112-й, ньюсвонь вже потрібно було давно приструнити, м'яко кажучи, бо під свободою слова криється у них ненависть до тих, хто не поділяє думку медведчука і ко, а журналісти з цих каналів тільки цьому сприяють, а коли на передачі йдеться про щось, що не подобається, тоді йде перебивання та й аудиторія підбирається відповідна до мислень медведчука, рабіновича...
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ТБ канали які віщують ворожу Украіні пропаганду та ще під час війни негайно закривати. Іх керівників та власників притягати до кримінальноі відповідальності. Ньюс ван це саме такий канал, це кубло зрадників Украіни, кремлівський пропагандист, а його журналісти втратили професійну гідність і є продажними. Вони і рідну маму продадуть за бариші, одна гидота. Не кращі 112, ZIK. Всі закрити.
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видел на этом канале недавно пригласили "политического экперда", так он ведущим (причем говорящим и в жизни на украинском и на канале) рассказывал про то что украинский язык это "галицкае наречие". Они там ему что то промычали в ответ неубедительно. Он бы мог там вообще шляпу из штанов достать обосцать их а они бы сидели и мычали.
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З говнялом Мертвечука треба щось робити, щоби трупна отрута не поширювалась по всьому організму України.
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Закроют. Потом еще парочку каналов предателей народа. Потом Порошенко объявит Зелю диктатором и здравствуй майдан.
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)) если мысля провести такую фигню снова им ударит в мочу, то тему можно озаглавить,- "секс в расеюшке теперь есть!". и куча массовки, с напухшими от засосов пупками )).
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