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 Политика Украины
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Все про:Россия (73790) Ежов (29)

 "Мне пох#й. Я вернусь", - экс-переводчик Гройсмана Ежов, которого выдали России. ВИДЕО

Бывший переводчик экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов перед вылетом в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами заявил в аэропорту, что вернется в Украину.

Об этом идет речь в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

Когда журналист Андрей Цаплиенко подошел к нему, Ежов потребовал прекратить съемку и назвал его "бандеровским пропагандистом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-переводчик Гройсмана Ежов признал свою вину в госизмене и вышел на свободу по "закону Савченко"

Цаплиенко спросил, уверен ли Ежов, что с ним все будет в порядке и что он не исчезнет после приезда в Россию.

"Мне пох#й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", – отвечал экс-переводчик.

Журналисты поговорили с бывшим офицером Вооруженных сил Украины Сергеем Лазаревым, который также направлялся в РФ в рамках обмена.

Ему тоже задали вопрос, не боится ли он исчезнуть после приезда в Россию.

"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше", – ответил он.

Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.

В итоге, экс-переводчик Гройсмана Ежов признал свою вину в госизмене и вышел на свободу по "закону Савченко"

Источник: https://censor.net.ua/v3147216
 
 
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Надо запретить им на гос. уровне возврат в Украину. Такое быдло нам не надо. Тошнит просто.
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україна видає громадян україни росіянам....
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А вы предлагаете как по закону военного времени вешать и расстреливать? Нахер он нужен налогоплательщикам и без него ртов ненакормишь еще эту вошь имбецильную содержать.
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Тем кто возмущается насчет выдачи в РФ украинских граждан (а если точнее - сепаратистов/коллаборационистов, ненавидящих все украинское). Ну и что, что у них украинский паспорт? Нахрен нужно кормить этих предателей в наших тюрьмах за народный кошт, так пусть хоть послужат материалом для обмена на настоящих украинцев, попавших в плен. Хоть какой-то толк от них будет.
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канєшна вєрньотца он всє вазвращаютца которих марадьор вигнал і барига всє практічєскі здєсь
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Эта непрафта.Какиевашидакасательсфа? Могучая команда "еродостатників" не могла такого допустить.😊
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А нам будет по#уй если эту мразь найдут повешенной в лесу под Киевом после возвращения.
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Отлично!!! Будем менять тебя дебила и дальше, пока всех наших патриотов и воинов не заберем у ***** из Раски-*********!!!
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Я вернусь перелетной птицей,
Ранним утром постучу
Я крылом в окно тебе.
Я вернусь, чтобы повториться,
Повториться еще раз,
Хоть на миг в твоей судьбе.



(с) турецкая мочалка ани лорак, которая в мордоре развелкает катсапов вместе с лобадой и брежнейвой...
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Хутинским пуесосам вернуться в Украину только с подземными водами.
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вернется вместе с "живым и легитимным". как только ЗЕ-рада законы "правильные" примет...
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Одноразовый возомнил себя многоразовым. "Мне пох#й. Я вернусь", - экс-переводчик Гройсмана Ежов, которого выдали России - Цензор.НЕТ 242
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Кто его в переводчики гройсмана взял? Ылита? Судя по слэнгу он там был свой в доску
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Ну а что сам Гройсман сказал, очень культурный и образованный мальчик, без дурных наклонностей, и вообще он там ничего не знал и не видел, просто бутылочки водички на столы расставлял.

А на видео я бы на месте Цаплиенко не удержался, а со всей силы #банул в эту наглую морду.
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Почему, наоборот на всех телепомойках раши будут показывать жертву бИндеровцев.
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Конечно вернёшься ,вместе с грунтовыми водами ,как захарка с мотороллером ... "Мне пох#й. Я вернусь", - экс-переводчик Гройсмана Ежов, которого выдали России - Цензор.НЕТ 8296
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Когда уже хоть кто то озаботиться принятием закона о лишении гражданства все эти упырей?
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Зеля его нормально пристроит в какое-то министерство.
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У вас зачатки логики есть?
Зачем кого-то куда-то отправлять, если ты его в министерство пристраиваешь.
Хотя понятие логики для свинофермы полностью отсутствует, им главное визжать и хрюкать ЗРАДА!!!
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Не было доказательств решили спихнуть подальше но не тут то было. А эсбушники подгавкивают в коментах.Шоу продолжается и все за наш счет.Нарушены права человека.
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Ждем вернувшихся каждого 200 сотого, остальные подождут
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Все поняли? Что Украина своим миролюбством и либеральностью подписала себе смертный приговор? Враг абсолютно не боится против Украины воевать. Здесь мало того что в ответ не стреляют а и в случае взятия в плен поселят в гостинницу, вылечат, накормят, дадут телефон позвонить домой и пришлют росийского консула который так же в Киеве неподалеку.Теперь представте что вся ета мразь завтра возьмется за старое. Поетому никто до окончания войны никаких обменов не делает.
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"Хорошие" кадры подбирал грося и ушедшие с ним, а сколько слил этот предатель, увы, никто не знает.
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Мне вот интересно, откуда у них взялись столько набитых сумок? Зеленский спаковал им подарки и харчи чтобы не голодовали в дороге?
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Наверняка там деньги, перечисленные агрессором за антиукраинскую деятельность.
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Цаплиенко ,на видео , перепутал кацапов Александрова с Ерофеевым . Никогда не видел их , что ли .!!? "Мені пох#й. Я повернуся", - експерекладач Гройсмана Єжов, якого видали Росії - Цензор.НЕТ 4053 .
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Может, и вернется, если инфаркт не прихватит.
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Обменяли агентов кремля на агентов кремля. "Мені пох#й. Я повернуся", - експерекладач Гройсмана Єжов, якого видали Росії - Цензор.НЕТ 6242 Четаржу.
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