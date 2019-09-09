 "Мне пох#й. Я вернусь", - экс-переводчик Гройсмана Ежов, которого выдали России. ВИДЕО

Об этом идет речь в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.
Когда журналист Андрей Цаплиенко подошел к нему, Ежов потребовал прекратить съемку и назвал его "бандеровским пропагандистом".
Цаплиенко спросил, уверен ли Ежов, что с ним все будет в порядке и что он не исчезнет после приезда в Россию.
"Мне пох#й. Не снимайте меня. Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", – отвечал экс-переводчик.
Журналисты поговорили с бывшим офицером Вооруженных сил Украины Сергеем Лазаревым, который также направлялся в РФ в рамках обмена.
Ему тоже задали вопрос, не боится ли он исчезнуть после приезда в Россию.
"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше", – ответил он.
Напомним, 20 декабря 2017 года Служба безопасности Украины задержала чиновника Кабинета министров Украины, которого подозревают в сотрудничестве со спецслужбами России. Оперативники задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи. Задержанным оказался заместитель руководителя протокола премьер-министра Станислав Ежов.
В итоге, экс-переводчик Гройсмана Ежов признал свою вину в госизмене и вышел на свободу по "закону Савченко"
Ранним утром постучу
Я крылом в окно тебе.
Я вернусь, чтобы повториться,
Повториться еще раз,
Хоть на миг в твоей судьбе.
(с) турецкая мочалка ани лорак, которая в мордоре развелкает катсапов вместе с лобадой и брежнейвой...
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А на видео я бы на месте Цаплиенко не удержался, а со всей силы #банул в эту наглую морду.
Зачем кого-то куда-то отправлять, если ты его в министерство пристраиваешь.
Хотя понятие логики для свинофермы полностью отсутствует, им главное визжать и хрюкать ЗРАДА!!!