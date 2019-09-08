 Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеорепортаж опубликован на канале "Громадського в Youtube.

В частности автор сюжета отмечает, как президент Владимир Зеленский поздравляет главу ОП Андрея Богдана, на что тот ему смеясь ответил: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все".

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