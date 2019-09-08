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 Политика Украины
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 Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все". ВИДЕО

Субъективная хронология исторического обмена пленниками между Украиной и Россией в репортаже Богдана Кутепова с Hromadske.doc.

Как передает Цензор.НЕТ, видеорепортаж опубликован на канале "Громадського в Youtube.

В частности автор сюжета отмечает, как президент Владимир Зеленский поздравляет главу ОП Андрея Богдана, на что тот ему смеясь ответил: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3147146
 
 
 Топ комментарии
 
До нового года упеют сдать Украину?
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Безусловно жизнь 35 человек бесценна, но во сколько оценена жизнь 35 миллионов украинцев которых сливают в унитаз ?
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Но клоуны со ржаками уже сделали больше для освобождения наших пленных, чем авторитетные политики в мятых пиджаках с серьезными речами со сцены и постоянными визитами к европейским политикам.
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Мне интересно за наших военных моряков почему они не выполнили свой долг,если взять бандеровцев,то они добровольно выполняли свой долг до 1958года. и даже сралин ничего не смог сними сделать
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Да хотябы затопить катера чтобы врагу не достались. Или рассея уже не враг?
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Спроси лучше у адмиралов Соевого, почему они послали три жалких лодочки в район буквально кишащий москалями?
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Потому что 3 лодочки могут плавать как и сколько угодно в укаинских и нейтральных водах...
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Украинские те воды только на бумажке. А москали всегда подтирались любыми бумажками если за ними не стоит реальная сила. Вот шли бы там три корвета а не три лодочки, москали бы хер их тронули.
Адмиралы Соевого должны были понимать, что этот враг не соблюдает никаких договоров. Иначе зачем нацепили погоны с большими звездами на плечи? Чтобы покрасоваться?
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Правильно послали.Результат похода -разблокирование Керченского пролива для гражданских судов.Таки международное сообщество немножко напряглось после этого
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Вопрос: какая задача ставилась морякам, какой долг они должны были выполнить.
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Угу, Наполеон подмигнет Сралину, да, да, "с тех пор", ага.
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Да, что с них возьмешь? Даже здесь одни ржаки. Ну ..клоуны и ..фсье!!
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Петрлексеич вчера закатил в одном из самых дорогих клубов мегавечеринку в честь годовщины Рошена. Пригласили кучу групп включая британских звезд, что-то не слышу воя поросят о том что это наверно дорого?
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А он, что не имеет право? Или должен у зебилов разрешения спрашивать?
Зебилы, президент Украины, сейчас зеБЕнин телепузик, вместе с богданом, а не Порошенко!
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Бабло есть можна и раслабиЦА. А в чем проблема?
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Кашерные дались вам свиньи. Тора не разрешает не кушайте.
А со свином у нас сейчас в политикуме Богдан - одна морда лица.
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Но клоуны со ржаками уже сделали больше для освобождения наших пленных, чем авторитетные политики в мятых пиджаках с серьезными речами со сцены и постоянными визитами к европейским политикам.
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Клоуны ликвидируют государственность Украины
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А она была государственность¿?
Просрали и затоптали
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Это то, что отмазали паРашу от Морского трибунала, по решению которого паРаша должна была уже отдать моряков безо всяких условий? Теперь за корабли Зеленский даст воду в Крым, чтобы паРаша "выполнила" решение трибунала?
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Срок выполнения решения трибунала - 7-е сентября. Сегодня 8-е. Где санкции?
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Одна бабка сказала, что, вроде бы, моряков вернули не по решению трибунала, а на обмен.
Может она врёт?
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Так моряков же ***** вернул. Какие санкции? Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все" - Цензор.НЕТ 8805
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Ну да. Т.к. лишь ***** принимает решение по вопросу пленных, то похоже эти пареньки сделали плешивому хорошо. Только коленки побаливают, но то таке...
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Це було зроблено ще "папередніками"! Вирок Морського Трибуналу! ЗЕ команда,у притаманному їй стилі,як звичайні паразити скористалися чужою працею!
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Пленных клоуны как раз отдали! Вернули захваченных заложников, которые никого не убили из лишнехромосомных (к сожалению). Но ты продолжай пропагандонить дальше Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все" - Цензор.НЕТ 4557
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Какое это осовбождение? Если б моряки признали свою вину то заплатили штраф и были б давно дома, но признать свою вину это значит признать Крым русским. Что делает наш гидрант, он возвращает моряков признав их вину и с условием заочного осуждения. По сути гидрант сдал Крым. Плюсом к этому отдает свидетеля, хотя говорит что не будет этого делать лохам, свидетеля который бы кошмарил россию. Да еще к свидетелю отдает 24 гражданина Украины, которые нарушили закон Украины, на территории Украины. Пэромога. Ты может будешь радоваться когда за газ он отдаст Донбасс и Луганск? Идиот. Тебе Порошенко поперек горла стал и поэтому ты готов родину продать?
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Скажи мне, скольких заложников освободили в период президенства пети... не вспомнишь? Не хочешь??? А тут ***** вовке-шуту кость со стола кинул авансом будущих договоренностей о выплате пенсий лугандонцам, о снятии блокады (ну не смешно ли при отсутствии границ с лаптестаном? Блокада, ****...ленграт прям)... а дальше, вангую, вода крысам, дружба с каыапами, ползучая экспансия, приобретение украинских активов... и - вуаля! Мечта зебуинов! Назад навеки с слопвтоедами ...
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Ага, сделали вместе, 35 чел поменяли на будущее 40 млн... делальщики х.евы...цену вопроса узнавал? Или ты думаешь путин такой же безмозглый дебил как ты? Что отдал клоуну морячьков патаму чтьтааа он такой прииикооольный... ага ща...
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Сдали при петре 5,при кучме 2,при витьке 3,при витьке 4
А ты только замметил
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Безусловно жизнь 35 человек бесценна, но во сколько оценена жизнь 35 миллионов украинцев которых сливают в унитаз ?
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8% от всех проголосовавших - это не 35 миллионов, подучи арифметику.
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Зеб, учи решение Морского трибунала по которому паРаша должна была отдать моряков, признав свою вину, а теперь, стараниями Зелемойского, паРаша для Макронов и Трампов стала миротворцем, сближающим позиции...
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Тут Вы правы! украинцев,в отличии от "хохлов" и "малоросов",меньшинство! А большинству сдача Украины-возвращение в родную "говень"!
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Если кто не понял - это шутка на тему петькиного переворота в декабре.
У ЗЕ сейчас рейтинг 90%
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107% будет после принятия закона об импичменте, в понедельник %)
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С какого перепугу？ если по этому закону импичмент обьявить не реально...это закон это очередная порция "божьей росы" на морды зебобиков...
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Естественно это будет самый сложный процесс из всех возможных. Естественно пебобикам 8%-ми процентным никто не даст возможности инициировать этот процесс. Для начала пебобики со своим вождем должный ответить за геноцид 10 млн украинцев, которые покинули страну. разговаривать здесь с вами не о чем. принудительное только лечение.
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В редакции шлимазла этот закон полностью выхолощен, и ничем ему не грозит Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все" - Цензор.НЕТ 7794
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Простодушный Богдан - маска матёрого волчары.Напасть на него- зубы потерять .Мальчики из Схем -простофили.
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овоч також так думав про студентів, які першими вийшли на Майдан..... і твій матьорий волчара перетвориться в дохлу ******
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свистеть -не мешки тягать.Да то Найем постаралси!
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а пленных с каждым днем будет все больше, удобный материал для торгов
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Ну шо зебилы, выкусили?!
И это только начало!
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Конечно выкусили 4 месяца как у власти, а Сенцов уже дома. Надеюсь тебя забьют камнями...
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Єврей Сєнцов буде вдома, коли повернеться в ісраїль
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Зебилы будут очень довольны!
Подумаешь террорист или *****... это фигня, пусть дальше убивают украинцев, похищают, преследуют, крадут нашу историю, нашу землю, сбивают пассажирские самолёты над территорией Украины, угрожают атомными бомбами и т.д!
Главное для зебилов, сдача нашей территории, наших интересов!
Ураа товар ищи !
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Как так то? Так так то! Вотути то ненути то у тебя то, квакалка рязанская? Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все" - Цензор.НЕТ 8194
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Ха-ха-ха, ну точно клиника по тебе плачет.
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По состоянию на начало августа Минобороны не заключило контракты на несколько миллиардов гривень в рамках гособоронзаказа.

Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все" - Цензор.НЕТ 1788

Об этом в интервью информагентству «Оборонно-промышленный курьер» рассказал неназванный представитель украинского военного ведомства, сообщает Defense Express.

По информации источника, речь идет примерно о 8 млрд. гривень, из-за чего выполнять гособоронзаказ для перевооружения войска прекратили несколько десятков оборонных предприятий. Также сообщается, что по ряду сделок предприятия ОПК не получили авансирования для производства продукции для ВСУ.

Собеседник агентства назвал ситуацию с выполнением гособоронзаказа «если не катастрофической, то угрожающей выполнению планов перевооружения в текущем году».

Не это ли часть договоренностей, которые за кадром?
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За счёт чего-то надо же Коломойскому тарифы понижать...
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зачем сотрясать воздух истерикой по поводу того, что не будет?
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Головне що моряки дома. І за це велика подяка Зеленському!

А порохосмоктики зі своїм істеричним хрюканням - можуть йти лісом....... Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все" - Цензор.НЕТ 8535
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Их так должны были выпустить! Ну до зебилов это не доходит!
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Моряки были бы дома и без зеленского...решение Суда ООН по Морскому праву...это не шутки...и это не санкции...паРаша его выполнила бы по любому...не сегодня...так завтра...
А зебобик признал подсудность моряков паРаше...признал вину Украины...ты за это ему благодарности сыпешь？
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Ай несчастные моряки, несколько месяцев посидели в тюрьме, прям бида-пичаль.
А 300 украинских пленных которые сидят 4 -5 лет "на подвале" в лугандоне - то не в счет, на них не пропиаришься.
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Вначале скучная статистика.
Численность населения Украины по данным госстата на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек
Общее количество избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человека. Ещё около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получат право проголосовать в консульствах и посольствах Украины
30 апреля ЦИК официально объявила результаты выборов. За Зеленского отдали свои голоса 13 миллионов 541 тысяча 530 избирателей
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
А дальше задача для 2 класа: Из 35 622 943 избирателей - 13 541 530 отдали свои голоса за одного из кандидатов. Какой процент избирателей поддержал кандидата. (Правильный ответ 73%).
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Как говорил Штирлиц, - запоминается последняя фраза.. " ДО НОВОГО ГОДА И ВСЕ", а дальше Багамы, Мальдивы, историческая родина, собственное бунгало, счет в швейцарском банке, а нет так в московском и безбедная старость для праправнуков. ну и что если даже транзитом через Ростов.
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