 Богдан - Зеленскому после обмена пленными: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видеорепортаж опубликован на канале "Громадського в Youtube.
В частности автор сюжета отмечает, как президент Владимир Зеленский поздравляет главу ОП Андрея Богдана, на что тот ему смеясь ответил: "Я же говорил, что до Нового года поработаем - и все".
Адмиралы Соевого должны были понимать, что этот враг не соблюдает никаких договоров. Иначе зачем нацепили погоны с большими звездами на плечи? Чтобы покрасоваться?
Зебилы, президент Украины, сейчас зеБЕнин телепузик, вместе с богданом, а не Порошенко!
А со свином у нас сейчас в политикуме Богдан - одна морда лица.
Просрали и затоптали
Может она врёт?
А ты только замметил
У ЗЕ сейчас рейтинг 90%
И это только начало!
Подумаешь террорист или *****... это фигня, пусть дальше убивают украинцев, похищают, преследуют, крадут нашу историю, нашу землю, сбивают пассажирские самолёты над территорией Украины, угрожают атомными бомбами и т.д!
Главное для зебилов, сдача нашей территории, наших интересов!
Ураа товар ищи !
Об этом в интервью информагентству «Оборонно-промышленный курьер» рассказал неназванный представитель украинского военного ведомства, сообщает Defense Express.
По информации источника, речь идет примерно о 8 млрд. гривень, из-за чего выполнять гособоронзаказ для перевооружения войска прекратили несколько десятков оборонных предприятий. Также сообщается, что по ряду сделок предприятия ОПК не получили авансирования для производства продукции для ВСУ.
Собеседник агентства назвал ситуацию с выполнением гособоронзаказа «если не катастрофической, то угрожающей выполнению планов перевооружения в текущем году».
Не это ли часть договоренностей, которые за кадром?
А порохосмоктики зі своїм істеричним хрюканням - можуть йти лісом.......
А зебобик признал подсудность моряков паРаше...признал вину Украины...ты за это ему благодарности сыпешь？
А 300 украинских пленных которые сидят 4 -5 лет "на подвале" в лугандоне - то не в счет, на них не пропиаришься.
Численность населения Украины по данным госстата на 1 января 2019 года, составила 42 153 200 человек
Общее количество избирателей на территории страны на 30 ноября 2018 года составило 35 622 943 человека. Ещё около 522 тысяч граждан зарегистрировались по месту пребывания в других странах и получат право проголосовать в консульствах и посольствах Украины
30 апреля ЦИК официально объявила результаты выборов. За Зеленского отдали свои голоса 13 миллионов 541 тысяча 530 избирателей
https://24tv.ua/ru/ukraina_tag1119/
А дальше задача для 2 класа: Из 35 622 943 избирателей - 13 541 530 отдали свои голоса за одного из кандидатов. Какой процент избирателей поддержал кандидата. (Правильный ответ 73%).