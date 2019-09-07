 Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Сущенко выразил благодарность действующему президенту Владимиру Зеленскому, а также пятому президенту Украины Петру Порошенко.
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+31
Зараз у зеботів буде когнітивний дисонанс...
+25
А Сущенко знає шо Поросятки проти його звільнення?
+21
вся Україна ридає від щастя. лише довбаний порохоскот задихається в припадках і істериці, та проклинає все на світі. чи потрібні ще якісь докази, що порохоскот - це переважно тварюки?
Не угадало. Я за Зеленского не голосовал.
Ти хоч без помилок пиши.
Правильно має бути так: "Я за Зеленского не голосовало."
Коли Сущенко почав дякувати Порошенку, зменшили звук.
Зелені мокриці.
а Вовка тут при чем ?
Та він же все зробив...
!!!
Кількість підгорівших срак зебілів збільшилася в 100 разів.
Поддерживаю все остальное сказанное, но уже поднадоели попы - их в кадре нет, но слава Яхве.
А зачем славить чужую выдумку то? Есть же миллионы божков(с Индией) - так шепчи мантры не монстру-Яхве, а какому-то умеренному герою комиксов.
Именно "благодаря" правослабию, мы в перманентной жёппе. И да - веропитеки рулят(сейчас - оригинальные(иудеи)). Гои - в стойло.
противно слышать об этих комиксах для гоев. Гои хавают? - Отлично, тогда я выражаю "славу" "избранному народу".
Ще один коментатор по заголовку.
Цей 00-Максим Гузенкопросто хворий на голову зебот ...
ВИ ІДІОТ????? 😂😅😂
А СЕНЦОВ, КОЛЬЧЕНКО, СУЩЕНКО?????
В МИД РФ считают, что для «разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины» украинская власть должна предпринять ряд шагов.
Источник: комментарий Департамента информации и печати МИД РФ в связи с взаимным освобождением лиц, удерживаемых на территории России и Украины
Дословно заявление: Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий.
Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом.
Детали: В МИД РФ заявили, что рассматривают обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ как позитивный сигнал, «за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений».
Дословно: Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата»