 Сущенко поблагодарил Зеленского и Порошенко за освобождение. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, Сущенко выразил благодарность действующему президенту Владимиру Зеленскому, а также пятому президенту Украины Петру Порошенко.

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