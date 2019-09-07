 К офису омбудсмена съезжаются родственники удерживаемых в РФ украинцев. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, на месте уже присутствуют дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.
"Еще не верю. Пока не увижу – не поверю (в возвращение сына. – Ред.)", – сказала в комментарии мама Евгения Панова Вера Котелянец.
С родственниками работают психологи.
Родичі полонених моряків під офісом омбудсмена у Києві pic.twitter.com/GSHumWzOFE— hromadske (@HromadskeUA) 7 сентября 2019 г.
Ранее сообщалось, что два больших пассажирских автобуса около 8:40 в субботу, 7 сентября, выехали с территории следственного изолятора "Лефортово" в Москве с сопровождением автомобилей ФСБ и ДПС.
ДревляниН
@freeukrman
·5 сент.
Терорист Цемах на волі. Це здача, поступки путіну і неймовірна ганьба на весь світ. І ви самі обрали цю ганьбу коли обрали УЗеленського. «Якщо країна між війною і ганьбою вибирає ганьбу, вона отримає й війну, й ганьбу». Черчиль
И сто раз, алкашина, опять скажет. Доказательства есть более убойные, чем рожа этого уе бана.
А ВОВУ СЛИВАЕМ В ГААГУ.. все мир любовь и расстрелы....
ВРАГУ НЕ СДАЕТСЯ НАШ ГОРДЫЙ ВОЛЬКА...
он просто продался за условный поцелуй от Вовы...
Спам.
Уляна Супрун
Звільнення терориста Цемаха не можна виправдати ймовірним звільненням бранців Кремля. 5 років тому Росія вбила 298 пасажирів #MH17. Не можна робити зло "заради добра". Не можна випускати колаборантів та вбивць та домовлятися із окупантами.
Но Зеленский подыграл Кремлю и за моряков за просто так отдал российских военных преступников. Это однозначно - ПРЕДАТЕЛЬСТВО.
тому і не випускає.