 Я не держусь за кресло, но киевляне выбирают человека, который перед ними ответственен, - Кличко ответил Богдану. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

Мэр Киева подчеркнул: "Все меня спрашивают, даже журналисты спрашивают: "У вас конфликт с Богданом?" У меня с господином Андреем никакого конфликта нет. Я не держусь за кресло, я не держусь за должность. Ключевое в том, что киевляне выбирают человека, который перед ним ответственен. А человек, назначенный главой КГГА ответственна лишь перед тем, кто назначил".

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