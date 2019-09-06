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 Политика Украины, Происшествия
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 Я не держусь за кресло, но киевляне выбирают человека, который перед ними ответственен, - Кличко ответил Богдану. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на претензии, которые ему выдвигал глава президентского офиса Андрей Богдан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил  в прямом эфире Свободы слова Савика Шустера.

Мэр Киева подчеркнул: "Все меня спрашивают, даже журналисты спрашивают: "У вас конфликт с Богданом?" У меня с господином Андреем никакого конфликта нет. Я не держусь за кресло, я не держусь за должность. Ключевое в том, что киевляне выбирают человека, который перед ним ответственен. А человек, назначенный главой КГГА ответственна лишь перед тем, кто назначил".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко

Источник: https://censor.net.ua/v3147043
 
   
 Топ комментарии
 
даже не оправдывайся, Виталя - тыкни раз в ту зеленую харю и две недели оно и не чирикнет...
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А Богдану насрать на киевлян. Ему интересно село Сан Тропе
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А Гепу они не хотят взять за бейцы, а?
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Ооо, пошла любимая сосательная тема. Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 2379
Ваша порохлячья свиноферма вообще о чем-то думает кроме сосания, или это такая профессиональная деформация из-за обожания парашеновских леденцов?
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Петя не будет а уже является лучшим президентом за всю историю Украины - хотя в этом не только его заслуга, но нашему тупому(оболваненному) населению - Украина не нужна им колбасу, инстаграмм и "мир мир мир" - тьху ты мать моя Я не тримаюсь за крісло, але кияни обирають людину, яка перед ними відповідальна, - Кличко відповів Богдану - Цензор.НЕТ 7439
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Киевляне выбирают мэра, а главу КМДА назначает кабинет министров. И почему-то каждый соевый пассажир, который совсем не держится за место - как огня боится отставки или досрочных выборов.
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даун ватный - когда твое зеленое ***** пойдет на досрочные выборы ?
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побач з Клічком нейкі хобіт стоіць...
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Особенно умилило по-детски неподдельное удивление мэра, искренне не понимающего, как это можно что-то не так растратить, если во всех документах и отчетах все правильно? Ну, просто не многолетний мэр огромного города, а наивный Буратино. Бойко, наверное, в душе хохочет ( или аплодирует? ).
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Виталь вспомнил бы старые добрые времена - хваткий, хлёсткий аперкот с левой и бурято харя превращаеца в отбивную по бурятски приправленную кровавыми бурято соплями.
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Те же кто и тупицу ЗЕкловуна шута горохового..
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