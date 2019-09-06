 "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.
Он отметил: "Вас выбрали мэром городского совета, мэром киевлян, эту должность никто не вправе у вас забрать. Даже после разъединения должностей вы останетесь мэром. Просто появится человек, который вас контролирует. А в чем проблема, если вы честно работаете? Вы сами говорите, что нужно столице, сами выделяете, просто есть человек, который вас контролирует".
завтра с улицы зайду в КМДА и сфоткаюсь там
Раньше думала, что у него роль такая - токсический дурачок при ЗЕБЕне, чтоб от своего патрона негатив отводить, но похоже, таки ТУПЕНЬ !
Шо-то я плоха ни понял: хто у них кого е...ёт и кормит ???
Растолкуйте хто в курсе.
I vzagali kyjany mogut' jakos' i bez Ze-debiliv obijtys'
Не мэра будут контролировать,а куда он бабло будет сливать.
Вот это вы глаза им раскрыли.
А они думали выборы это что бы гречку получить.
Беда в том, что они же за тебя и кушать будут, а хохлосу дадут полизать лозунг "Все под контролем"...
а давай еще раз, а проверим, реально ли Киевляне такие дебилы?
а может
что, рейтинг Клычка уже ушел на минус 140 ?
Бобер-рейдер чешет прямым текстом, не стесняясь...
Бурята пора жарить на Майдане. Борзометр у бурята зашкаливает.
Кличко что двойной удар ?
и мер и руководит администрацией ? а как же ОТГА децентрализация ? перебор у боксера Ленокс снова хлопает в ладоши