 "Вы остаетесь на своем посту, просто появится человек, который вас контролирует", - Богдан озвучил претензии Кличко. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы Свобода слова с Савиком Шустером.

Он отметил: "Вас выбрали мэром городского совета, мэром киевлян, эту должность никто не вправе у вас забрать. Даже после разъединения должностей вы останетесь мэром. Просто появится человек, который вас контролирует. А в чем проблема, если вы честно работаете? Вы сами говорите, что нужно столице, сами выделяете, просто есть человек, который вас контролирует".

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