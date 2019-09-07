 Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, праздник учрежден приказом министра обороны первого июня 2007 года и является не общенациональным, а ведомственным.
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+20
С проф.праздником вас мужыки!.
Всех благ вам.
Слава Украине!)
Всех благ вам.
Слава Украине!)
+14
Так Цемаха відпустили навмисне до свята розвідників?Так би мовити оцінили важку працю.
+12
Вітання нащадкам характерників
Всех благ вам.
Слава Украине!)
Зеленский готов на сдачи и сдачи и сдачи (особый статус-преднестровье, амнистития, народная милиция из боевиков и т.д).
Макрон, Меркель подгоняют белобилетников по формуле Штайнмайера.
Но Зеленский не забывай о 50 тыс. ветеранов АТО на параде, и майдане не добрых тётенёк.
Белобилетники не понимают армию и силовиков, и что много людей погибло, и не за уступки Зеленского путину.
путин не остановиться и он обыгрывает всегда бизнесменов.
Если полиция побьёт ветеранов АТО, то будет ****ец.
У всьому у них винен Зеля . а не ***** та Мордор !
Спасибо Вам!
Именно такие люди, лишенные сочувствия и ума, как вы, всегда и были первыми предателями во все времена
😁