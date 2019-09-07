 Сегодня День военной разведки: "Я пройду там, где пройти невозможно, буду там, куда невозможно попасть, появлюсь там, где меня не будут ждать". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, праздник учрежден приказом министра обороны первого июня 2007 года и является не общенациональным, а ведомственным.

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