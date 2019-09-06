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 Происшествия, Общество
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Все про:алкоголь (1495) Днепр_город (2792) задержание (5490) водители (446) патрульная полиция (1317)

 В Днепре пьяный "бывший депутат" на автомобиле Hyundai едва не сбил двоих пешеходов и влетел в дорожный знак. ВИДЕО

Днепровские патрульные задержали нетрезвого водителя после совершения ДТП и доставили его в отделение полиции. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.ua, водитель на автомобиле Hyundai едва не сбил двоих пешеходов, которые пытались перейти дорогу на проспекте Героев, влетел в дорожный знак, установленный на островке безопасности, а после этого скрылся.

Патрульным удалось найти водителя в одном из дворов на бульваре Славы. Оказалось, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель едва стоял на ногах и долго рассказывал полицейским, что останавливать его никто не имеет права, ведь он никого не сбил. Мужчина также неоднократно повторял, что он - бывший депутат. Полицейские предложили водителю пройти тест на драгере. Водитель согласился, однако всячески тянул время, уверяя, что не понимает, как надо проходить тест.

Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он стал вести себя агрессивно и сопротивляться, поэтому его пришлось задержать и доставить в отделение полиции.

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Источник: https://censor.net.ua/v3146935
 
 
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летел под двести на Hynдае
депутат баловень судьбы
тут бац шоссе перебегают
столбы
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а чо орать начал, аки свинья???, старый пень а на бутылку лезит)), видать меведе-сбу-охрана президента))))
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Вот же назвалі городок!!! Чітаєшь: в Днєпрє п'яний на автомобілє... і прєдставляєца - хєндай нєсьоца по волнам, ако чьолн, і сбіваєт прохожіх хрістіан
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