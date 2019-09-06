 В Днепре пьяный "бывший депутат" на автомобиле Hyundai едва не сбил двоих пешеходов и влетел в дорожный знак. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на informator.ua, водитель на автомобиле Hyundai едва не сбил двоих пешеходов, которые пытались перейти дорогу на проспекте Героев, влетел в дорожный знак, установленный на островке безопасности, а после этого скрылся.

Патрульным удалось найти водителя в одном из дворов на бульваре Славы. Оказалось, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель едва стоял на ногах и долго рассказывал полицейским, что останавливать его никто не имеет права, ведь он никого не сбил. Мужчина также неоднократно повторял, что он - бывший депутат. Полицейские предложили водителю пройти тест на драгере. Водитель согласился, однако всячески тянул время, уверяя, что не понимает, как надо проходить тест.

Полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он стал вести себя агрессивно и сопротивляться, поэтому его пришлось задержать и доставить в отделение полиции.

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