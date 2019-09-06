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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5726) Киев (17873) скутер (4)

 Странное ДТП на Северном мосту в Киеве: водитель скутера въехал в стоящий автомобиль. ВИДЕО камер наблюдения

Патрульная полиция Киева опубликовала запись камер наблюдения, на которой зафиксирован момент ДТП с участием скутера и легкового автомобиля на Северном мосту в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как скутерист врезается в остановившийся автомобиль с включенной аварийкой. Судя по траектории движения скутера, его водитель не замечал преграду практически до момента столкновения.

ДТП произошло 3 сентября. Обстоятельства и причины столкновения выясняют следователи.

"Мы хотим напомнить всем водителям о необходимости быть внимательным при управлении транспортом. Разговаривая по телефону, разговаривая с пассажиром или даже просто задумавшись о чем-то, вы отвлекаетесь и не замечаете изменений в дорожной остановке. Это может спровоцировать ДТП", - обращаются полицейские к водителям в описании к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Автомобиль разворотило в жутком смертельном ДТП под Львовом: один погибший, один травмированный. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3146877
 
 
 Топ комментарии
 
Одно дебильное стало, посреди дороги, а другое - въехало в него. Биба и Боба - два дол@ое@а.
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может скутер в бусик загрузить хотели, а дверь открыть забыли? Водитель скутера въехал в автомобиль на Северном мосту в Киеве - Цензор.НЕТ 3942
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Да, ехал и все думал: какой ему золотой зуб сдать по хештэгу #помогиКварталу
левый или правый?
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Одно дебильное стало, посреди дороги, а другое - въехало в него. Биба и Боба - два дол@ое@а.
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Там не понятно, чего он встал. До этого ехал на аварийке и очень медленно. Он ничего не нарушил, Мало ли, что с авто. Поджаться под бордюр тоже могла помешать неисправность.
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Orel Orlov Если неисправность - была возможность взять вправо, а не раскарячиться посреди дороги. Если бы, вместо хруста, был дальнобойщик, то результат был бы другим.
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в смысле посреди дорого? ренаулт стал правильно, включил аварийку. Вины его нету. а вот на дырчике черт явно какой то свиношнырь заторможеный и дикий. И поведение у него типичное. нагадил и попытался свалить. дырчикмэн виноват.
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***... Чувак, вот это ты загнул - свиношнырь)))) Агонь!
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это еще что,уже есть новости почище

В Киеве в общественном транспорте сексуально озабоченный пассажир трется об девушек
В Киеве заметили извращенца, который в маршрутке с расстегнутыми штанами трется об девушек. При этом парень прикрывается пакетом. Молодого человека "на горячем" сфотографировали в маршрутном автобусе №18+7 (Лукьяновка-Багговутовская)
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- Алло, дорогая, только что по радио передали, что один псих едет по встречке. Будь осторожнее.
- Один??? Да их тут тысячи! Водитель скутера въехал в автомобиль на Северном мосту в Киеве - Цензор.НЕТ 341
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щас ничё уже не поймёшь -молодой человек об девушек трётся - извращенец!,
парней любит - тоже извращенец.
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это потдверждает, что оно не извращенец. Разве извращенец стал бы прикрываться пакетом? - да никогда!
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может скутер в бусик загрузить хотели, а дверь открыть забыли?
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именно так. соевый хотел как его хозяин ноги сделать. Но не судьба. теперь платить ему за его мыролюбство.
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уверен шо то был соевый?
а ну как зеленый обнюханый евробляхер Дивна ДТП на Північному мосту в Києві: водій скутера в'їхав в автомобіль, що стояв - Цензор.НЕТ 3323
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Не, соевый пЕтЕкантроп, в хлам ужратый, как и его любимый свынохряк с красным носом))
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Хорошо хоть камера все засняла...водиле авто не придется доказывать что он не верблюд...
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по-любому въезд сзади обычно проблема въезжающего. Странное ДТП на Северном мосту в Киеве: водитель скутера въехал в стоящий автомобиль - Цензор.НЕТ 6346
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Знакомо) Токо мне хрустик вьехал в бочину выезжая со второстепенной. Как потом мне рассказывал, он меня видел но с перепугу забыл где у него тормоза. Скутер был не его и сам он им управлял второй или третий раз в жизни. Тут такая же история может быть. )
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водитель говорил по телефону, значит грубейшее нарушение правил, скутерист(ка) вроде без шлема и слепая или спала или камикадзе
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Водитель остановился.. что бы поговорить говорил по телефону... он выполнил требования правил....
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не важно почему он остановился. Может обломалось чтото , может перегрелся мотор или почувствовал себя плохо. Но он был в крайнем правом ряду и включил аварийную сигнализацию.
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Что тут странного? Заснул за рулем или завтыкал под наркотой
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