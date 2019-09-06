 Зеленский объявил войну Медведчуку: не сбежит ли кум к куму? ВИДЕО

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Напомним, Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что если украинская власть будет "преследовать" партию Медведчука, то это будет огромной ошибкой президента Зеленского. "Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.