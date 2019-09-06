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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2718) Медведчук (969) Путин (25027) Россия (73771) финансы (298) Братущак (27)

 Зеленский объявил войну Медведчуку: не сбежит ли кум к куму? ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский открыто заявил о том, что у него есть сомнения насчет денег, за которые лидер политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук содержит эту партию, и приобрел несколько телеканалов. Президент уверяет, что это будет громкая история, которая плохо закончится для Виктора Медведчука и его соратников.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, Зеленский анонсировал "очень громкую историю, которая очень плохо закончится" относительно "Оппозиционной платформы – За жизнь". Президент намекнул, что располагает информацией о финансировании партии из-за рубежа.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что если украинская власть будет "преследовать" партию Медведчука, то это будет огромной ошибкой президента Зеленского. "Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.

Источник: https://censor.net.ua/v3146837
 
   
 Топ комментарии
 
Такими темпами скоріше ЗЄля втече до кума Медвечука.
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Это зеленое ничтожество объявило войну, - не смешите.. путин топнет ножкой и шут заблеет козликом. Мы рождены чтоб Пелевина сделать былью, - клоуны на службе у пид...сов
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Это что-то меняет? Нет. За Медведчуком стоит Путин,а с этим нельзя не считаться. Твоими глупыми постами ситуацию не изменить.
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воин хренов, ему ху"ло сказало "циц" и оно будет сидеть , как мышь под веником.

Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 1511
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Питання сісєк розкрито не повністю. Так Зеленський шпигун, чи не шпигун? Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 6268
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Эту тему именно сейчас педалируют по причине того . что Медведчук по своей инициативе приехал на саммит ВЭФ и провел беседу с Путиным касательно пленных.
А еще он приволок туда украинских сельхоз производителей
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Я можу помилятись,але якщо Зе зачепить кума Ху..., то може бути 2 кампанія проти України...Але краще б посадив всіх шакалів (мрії...)
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нет, что вы, что вы....
только вот как же быть с барыгой?!... Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 9753
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На фоне того,что происходит - когда убийц,предателей,террористов из рф и лугандона отпускают из-под стражи даже без приговора, все эти разговоры о медведчуке и его тв-каналах есть не что иное как отвлекающий маневр и отвлечение ЛОХОВ от значительно больших проблем,которые готовят новые рожи в политике.
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А зачем что делать, если можно сегодня пообещать, а завтра снова чем то забить инфо пространство .
В июне, по моему 26 июня, Зе дал 2 недели СБУ и НАБУ показать результат- и тишина.
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офф топ
Три российские подлодки встали в порту Сирии на прикол и не могут выполнять боевые задачи
По сведениям «Ленты.ру», причиной стали установленные на них старые советские батареи. Новые импортные недоступны из-за санкций. Проблема была обнаружена уже по прибытии в Сирию.Речь идет о новейших субмаринах «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол». Они были введены в строй в 2014-2015 годах и оснащены, в частности, крылатыми ракетами «Калибр».
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О це інтрига так інтрига! Хто ж наприкінці втече до *****? Медведчук чи Зеленський?
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Зеленский и Медведчук воюют за то, кто более полезен Путину
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Однако, эта история уже плохо началась для Зе, т.к. его заявления вполне можно и нужно рассматривать, как давление на следствие и суд.
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Порохоботи вже за медведчука. Ще трохи й ***** підтримувати будуть.
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Порохоботи за те, щоб мертветчука доставити на кордон з засрашкой і дати стусана для швидкості - нехай скаче до свого кума в пріприжку, а потім і клоуна тим же шляхом відправити.
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кто против? ну конечно же, петины порохотвари! кто то сомневался??
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народ)) подивіться спочатку відео, а потім коментуйте!!!
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это уж не моча в глаза, а говном по всему фейсу - ужин зелебобикам от Зебила... (
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Это дымовая завеса для восстановления отношений с РФ и Ху№лом!!!!!
Вся их экономическая политика провальна!!!! 100%
Единственные точки возможного роста это:
1) распродажа украинской земли арабам и китайцам

2) массовая Прихватизация госсобственности

***ну конечно через Беню и друзей олигархов, которые кстати молчат, тк им пообещали участие в дерибане!!!!
3) восстановление экономических отношений с РФ, РФ в обмен на уступки в тч и помощь в снятии санкций и помощь в снятии ответственности за сбитый Боинг(первый шаг это Цемах), снятие ответственности за атаку на украинские корабли(сегодня РФ может получить решение которое будет блокировать РФ в мировом океане, поэтому Путлеру нужна помощь)
4) инвестиции РФ прямые и не прямые в экономику Украины!
5) обещание Германии и Франции в обмен на восстановление отношений с РФ, снятие санкций, открытть инвестиции в Украину!!!!

Всю эту сепарскую хрень нужно заблокировать!!!! РФ должна быть наказана и точка!!! Мира с Ху№лом не будет!!!! 300 000 человек прошло АТО и ООС!!!! Зеля и Беня что бессмертны!!!
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ап сколько из этих 300 000 проголосовали за зелебеню? Что хотели то и получили!
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Много! Но не половина! А та их часть которая согласна действовать и бороться за Украину, точно в большинстве не голосовала за Зе! А те кто голосовал разочаровались, особенно патриотичеки и националистически настроенные!!!
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Партії, депутати, представники які не поважають законів і їх порушують це не не опозиція і місце її не у вру, а зовсім інших місцях
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Читаю комментарии и не могу понять кто больше Агент Путина. То что они все Агенты Путина это я понял. Но кто больше?
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Ти не понял.
Не всі, але, дофуя.
Тепер понял?
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При пєті такого не було ... Що порохососи ще начнуть скавчати? Давайте соєві, напружуйте фантазію, бо тупі версії типа "показуха", "для замилювання очей" - вже не катять.
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А можна посилання на ЄДРР (це там де номера кримінальних справ і фігуранти...)
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Одне патякання зелебенських, а реальних справ немає, одне патякання!
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А кримінальні справи тим часом проти опоблоку порушують...
Зажоп чомусь не чіпають.

Як це все смердить.
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шоу для зебілів!
сценарій не змінюється - те ж було і з "бурштиновою мафією", і з "тамоньою"..
і з тим же результатом Зеленський оголосив війну Віктору Медведчуку: чи не втече кум до кума? - Цензор.НЕТ 7052
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Мені одному здається, що наша фабрика тролів поміняла хазяїна?

Ці тупі кретини текстом паляться... Одні і ті самі помиї... Тільки спершу лили на Зеленського, а тепер на мальдівського...
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від цього хрипливого голосу блювати хочеться...
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Цю суку потрібно було закрити ще 4 роки тому! І чому це не зробили? Бо порох цинічний жид грав подвійну гру. А Зеленський теж видно вирішив погратися.....
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