 "Нервы наши испытывают. Но мы сидим тихо. Отпор даем, если что-то серьезное", - украинские бойцы об обстановке на передовой в районе Новотошковского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, обстрелы носят провокативный характер, а оккупанты используют только стрелковое оружие.

"Они уже начинают агрессивные действия. Вечером стреляют. Делают так, чтобы мы отвечали - провоцируют нас. Мы стараемся этого не делать. Уже если серьезное что-то, то тогда даем отпор... Мы сидели тихо", - говорит один из бойцов ВСУ.

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