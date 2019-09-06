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 Политика Украины
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 Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации, - Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. ВИДЕО

В вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и Россией президента Владимира Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, считает бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

"Президента затягивают в ловушку, суть которой - дискредитация президента Украины", - сказал Безсмертный в программе "Право на владу" телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу.

По словам Безсмертного, речь идет о подготовленной и продуманной операции, начиная от гибели под Павлополем четырех украинских морских пехотинцев.

"Нам навязали качалку Сенцов - Вышинский. Я предупреждал, что эта качалка приведет к Цемаху. Знаете, что дальше будет на Норманди (встрече президентов в "нормандском формате". – Ред.)? Он (Зеленский. - Ред.) пойдет на встречу с Пасечником и Пушилиным (главари ОРДЛО. - Ред.)", - спрогнозировал Безсмертный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цемах включен в списки по обмену, - российский "Интерфакс"

Он подчеркнул, что "часть окружения президента заигралась с одной из башен Кремля".

"Это перешло в Минский процесс, поэтому там мешал Безсмертный. В это втянуты сейчас Париж и Берлин, поэтому такими стали позиция Макрона и позиция Меркель", - сказал Безсмертный.

По его словам, по каким угодно вопросам можно было спорить с пятым президентом Петром Порошенко, "но преемственность в этом деле надо было держать и ее надо сейчас возвратить, эту преемственность, этой линии надо придерживаться".

"Только я еще хочу сказать одну фразу президенту - можно вытянуть десять, а погубить тысячи в этой ситуации. Его ведут этой дорогой", - отметил Безсмертный.

Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.

Источник: https://censor.net.ua/v3146796
 
   
 Топ комментарии
 
Та він сам туди біжить, радісно мекаючи.
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Что значит затягивают? Он сам согласился на эту роль и он прекрасно знал, что от него будут требовать кацапы и их союзники. Я еще в декабре сказал, что он предатель и у него никаких шансов нет открутится от этой роли, независимо от того, что он там себе думает. Если его выбрали именно для этого и ведут, то он будет вынужден это делать. Конечно, стать предателем - это сложный индивидуальный выбор каждого человека и только очень умные и стойкие не станут ими. Но, к нему это не относиться - он не умный, он хитрожопый, а поэтому такие как он, очень легко становятся предателями.
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Зелебенський і його дегенерати навіть не розуміють, що із них обміном, паРаша робить ідіотів!!!
Рідкісне дурачйо, добре якщо не зрадники!!!
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его никуда никто не затягивае..."зе" трос в руках рашистских,на котором должны буксировать Украину обратно к рашистской гавани...
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Отложенный счет Цемаха. Свобода 35 пленных и свобода 40 миллионов
06.09.2019, 07:30 • 998 • 2

Хочется надеяться, в команде президента понимают, что они делают, и отличают популизм от государственных интересов
Отпустили из под стражи Цемаха. Обращаю внимание: пока еще не передали в Россию, пока только отпустили из под стражи. Понятно, что сделано это для того, чтоб дать Москве сигнал о готовности Киева на серьезные компромиссы ради обмена пленными.
Теперь те, кто принимал политическое и юридическое решение должны понимать, что они взяли на себя ответственность за жизнь ценного свидетеля по делу о международном терроризме.
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Наверняка Путин хочет передачи Цемаха РФ по обмену, но я, например, не вижу такой юридической возможности, даже если бы Киев захотел сделать Кремлю такой подарок. Ведь Цемах - гражданин Украины, и инкриминируют ему нарушение украинского законодательства. Более того, передача свидетеля в процессе международного трибунала стране, подозреваемой в причастности к организации расследуемого теракта, может быть расценена как нарушение международного права, поскольку все страны обязаны способствовать установлению истины в международном суде.
Нет, конечно, Зеленский может принять такое волевое решение, но тем, кто будет его реализовывать нужно помнить, что это сегодня власть Зе кажется бесконечной, а когда власть поменяется, за Цемаха кто-то может и ответить...
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Ну и цинично, но реалистично: трибунал по боингу может быть серьезным ударом по Кремлю. Если мы (даже ради свободы соотечественников) ослабляем этот удар, то мы бьем по Украине. Ведь наши военнопленные и политзаключенные потому и попали в российские тюрьмы, что руководство России является врагом Украины. Оно делало и делает все, чтоб уничтожить нашу государственность, подчинить Украину Российской империи. Оно убивает наших людей! И если мы будем помогать им уйти от ответственности, будем помогать им решать их проблемы с международными судами, то рискуем в конце концов променять свободу 35 человек на свободу 40 миллионов. Тем более, что ресурс для обмена у кремлевских шулеров практически неисчерпаем, - что в Крыму, что на Донбассе...
Надеюсь, что в команде президента понимают, что они делают, и отличают популизм от государственных интересов...
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Сергей ГАРМАШ
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Президент України Володимир Зеленський був у нестямі через втручання опозиційного політика Віктора Медведчука в процес обміну полоненими між Україною і Росією, який зірвався минулої п'ятниці, 30 серпня.ДжерелоПро це, посилаючись на джерела в Офісі президента, у Facebook написала російська політикиня і блогерка Ольга Курносова. За її даними, саме через Медведчука "сталася заминка операції, хоча були узгоджені вже всі кроки, але хтось злив інформацію"."Протягом двох місяців президент Зеленський та його команда ведуть важкі переговори з Росією, й уже в момент обміну з'являється Медведчук і починає піаритися. Зеленський був у нестямі, тому зараз дана команда створити спеціальну групу слідчих в СБУ, яка займеться всіма схемами Віктора Медведчука за останні 4 роки", - повідомила Курносова.Зеленський вийшов з себе: стало відомо, хто зірвав обмін полонених 30 серпня Зеленського затягують у пастку для його дискредитації, - Безсмертний про питання взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 9156
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Яке гидке слово "політикиня"! Хіба є таке в українській мові?
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А как же пару одесских сепаров ,мужик и баба , которых Петя включил в своё время в обмен ? Они не граждане Украины ? Прежде чем обвинять кого-то , нужно сначала в зеркало посмотреть
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под радостное повизгивание мародера и его шоблы, которое бредит о реванше..

даже, если Зеленский не справится, то проворовавшееся ******** поросенко - сбитый торт, больше никогда от украинцев не получит власть.
но пока, Зеленский все делает правильно, в той тяжёлой ситуации, в котором ему досталась Украина..
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почему отдали псковских рашистских десантников в 2014? а ведь они тоже, могли свидетельствовать, что на Донбассе воюют пропукинские рашисты, а не граждане Украины..
пусть вытащат на свет эту странную историю, и многое другое, когда пойманных рашистов, поросенко и его режим под руководством мертвечука отпускал, украинцы даже были не в курсе..
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Шановний!!! Ти хоч розумієш різницю між десантниками і цим чмом? Тут стоїть на вагах престиж Країни,бо задіяні на цьому цемаху західні країни,не ровен час,що карлик підведе нас,що це ми збили літак Зеленського затягують у пастку для його дискредитації, - Безсмертний про питання взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 3520 Зеленського затягують у пастку для його дискредитації, - Безсмертний про питання взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ - Цензор.НЕТ 3520 !! Для початку подивись Соколову,де вона чітко показує таким як ти,що рашка--це під... і не більше(епізод з Чуркіним в ООН,де він показував і ксиву від Янека,а потім не ксиви ні Чуркіна,лише заяви,що НЕ БУЛО ніякого листа,те саме буде і з Цемахом)
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Ну і в усьому зізнається,що навіть сам по приказу карлика пукнув і що,попаде в рашку ,а там зроблять заяву,що під тиском зізнався і що далі?
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Если ты совсем дурак - не показывай это. Лучше сиди и молчи - за умного сойдешь.
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Вовка, не пытайся понравиться пдрсам.. и перечитай Бисмарка, хотя бы одну его цитату
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что значит "перечитай". Он типа его читал уже?
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рома бездельник иди устройся на работу. не позорься
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Затягують...Воно - ніяке, як і виборці!
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Зачем его затягивать? Он сам неплохо справляется.
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Хрен бы с ним,этим клованом! Его давно на международной опустили все,кому не лень!
Здесь идет речь о дискредитации всей страны! И прекращение помощи,с таким трудом заработанной порохом - только начало.
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Дискредитация Зеленского это проблема Зеленского
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ТАК! ТАК! Саме ТАК! І так робили з усіма нашими дебільними керівниками держави. А з іншої сторони хто хоче розумного, поміркованого, жорсткого, принципового керівника? Майже ніхто, бо буде багатьом бо-бо. А так всі в жопі і добре, що в жопі ВСІ......
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Вся эта операция ФСБ "по обмену пленными" была затеяна с одной целью - поставить Зеленского в положение, когда он ВЫНУЖДЕН будет вернуть Цемаха в Расию.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"

На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
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Это немыслимо трудно принять, но так и есть.
Война - это страшно. Всегда. Любая война.

Некоторые тут пишут, закатываясь в истерике, а вам не жалко наших ребят в застенках российского гестапо?

Твою мать, да жалко! И страшно! И врагу не пожелаешь!
И если меня спрашивают, как домохозяйку, то таки да, я возьму в руки скалку и готова всем подряд мозги выносить... И не надо переводить на личное и на близких, я умею это делать и сама!
Но если бы я была государственным деятелем, то на мне бы лежала ответственность за судьбу целого государства и я бы думала иначе. Я бы просто не имела права думать частными случаями. Сила и мудрость личности у власти, определяет очень многое в судьбе государства и определяет её направление и развитие, порой на столетия.
Так как мы должны рассуждать, как домохозяйки или думать о судьбе государства?
Будем мыслить как домохозяйки и будем тогда государством вельмишановних солох и архаичных кумів з чаркою горілки и смачним анекдотом.
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Цемаха допитати, допит зафільмувати і віддати на поїдання ху№лу, ніандертальців послати на північний потік-2 , нехай дихають газом.
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я думаю так и сделали, не удивлюсь, если его уже допросили следователи из Нидерландов по видеоконференции, возможно и голландский суд.
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У Порошенка був Іловайськ, у Зеленського за задумом х@йла теж має бути свій "котел". Добре, якщо це буде лише зрив обміну бранцями.
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Критиковать могут все, а вот толковое предложение внести Безсмертный не догадался. Если не в силах освобождать свою землю, значит остаётся одно - разговаривать. Или ещё пять лет впустую хотелки по тарелке размазывать?
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Он уже вносил предложения. Увы, пришлись не ко двору. Теперь кушайте, что х-ло подбросит.
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Никто его не затягивает -Зеленский все делает осознанно и методично- ***** им довольно!
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его затягивают или он украину затягивает, как можно вестись на обмен тех кого должны вернуть по решению трибунала и как можно отпустить террориста захваченного ценой жизни спец служб, дно! сливная канава для помой! тут уже об одном думаю, успет ли беня со своим цирком превратить Украину в малороссию.
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Он был слишком умный и патриотичный, чтобы надолго оставатья в ЗЕкоманде. Не продержался и пару месяцев.
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Внутри администрации Зеленского раскол. Большая часть во главе с Рябошапкой - за обмен Цемаха, против Баканов и СБУ..
Специальная следственная группа во главе с "bulldog Trevort" уже в Киеве. Они привезли официальные бумаги освещающие статус гражданина Украины Вадимира Цемаха в деле специального расследования № [не раскрывается] "Рейс 370 Malaysia Airlines". Цемах - подозреваемый, а не свидетель. Выдача подозреваемого стороне подозреваемой в совершении преступления - это уже совсем другая степень ответственности.
Администрация Трампа с грохотом сдала Зеленского и увязывает свое появление в Нормандском формате с "достижением результатов в переговорах с Россией со стороны Украины:".
Великобритания занята собственными внутренними делами и им не до этого.
Канада в лице Трюдо, после визита туда Зеленского, не хочет даже чтобы о ней упоминали рядом с ним. Мы писали об этом.
("Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду" https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html ) Конгресс украинцев Канады тут не в помощь - он сам шокирован поведением Зеленского.
Шанс стимулировать Германию выступить на стороне Украины в связи с убийством и задержанием российского киллера на ее территории есть, но для его реализации нужно время, которого почти нет.
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А кто уверен что даже это международная голландская комиссия когда-нибудь дойдет до этапа полноценного трибунала по делу сбитого Боинга, допроса свидетелей и т.п. А раз так, то лучше синица в руках - освободить хоть кого-то из наших пленных. Чтобы потом не кусать локти, что понадеялись на голландских прокуроров. Уж сильно долго они запрягали это дело.
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Розумный дядька,верные вещи говорит,а зеленые дурачки будут наказаны за свою глупость,только цену заплатит вся страна !!!
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