 Зеленского затягивают в ловушку для его дискредитации, - Безсмертный о вопросе взаимного освобождения удерживаемых лиц между Украиной и РФ. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, считает бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
"Президента затягивают в ловушку, суть которой - дискредитация президента Украины", - сказал Безсмертный в программе "Право на владу" телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу.
По словам Безсмертного, речь идет о подготовленной и продуманной операции, начиная от гибели под Павлополем четырех украинских морских пехотинцев.
"Нам навязали качалку Сенцов - Вышинский. Я предупреждал, что эта качалка приведет к Цемаху. Знаете, что дальше будет на Норманди (встрече президентов в "нормандском формате". – Ред.)? Он (Зеленский. - Ред.) пойдет на встречу с Пасечником и Пушилиным (главари ОРДЛО. - Ред.)", - спрогнозировал Безсмертный.
Он подчеркнул, что "часть окружения президента заигралась с одной из башен Кремля".
"Это перешло в Минский процесс, поэтому там мешал Безсмертный. В это втянуты сейчас Париж и Берлин, поэтому такими стали позиция Макрона и позиция Меркель", - сказал Безсмертный.
По его словам, по каким угодно вопросам можно было спорить с пятым президентом Петром Порошенко, "но преемственность в этом деле надо было держать и ее надо сейчас возвратить, эту преемственность, этой линии надо придерживаться".
"Только я еще хочу сказать одну фразу президенту - можно вытянуть десять, а погубить тысячи в этой ситуации. Его ведут этой дорогой", - отметил Безсмертный.
Напомним, 5 сентября киевский апелляционный суд освободил из-под стражи фигуранта по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимира Цемаха под личное обязательство.
Рідкісне дурачйо, добре якщо не зрадники!!!
06.09.2019, 07:30 • 998 • 2
Хочется надеяться, в команде президента понимают, что они делают, и отличают популизм от государственных интересов
Отпустили из под стражи Цемаха. Обращаю внимание: пока еще не передали в Россию, пока только отпустили из под стражи. Понятно, что сделано это для того, чтоб дать Москве сигнал о готовности Киева на серьезные компромиссы ради обмена пленными.
Теперь те, кто принимал политическое и юридическое решение должны понимать, что они взяли на себя ответственность за жизнь ценного свидетеля по делу о международном терроризме.
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Наверняка Путин хочет передачи Цемаха РФ по обмену, но я, например, не вижу такой юридической возможности, даже если бы Киев захотел сделать Кремлю такой подарок. Ведь Цемах - гражданин Украины, и инкриминируют ему нарушение украинского законодательства. Более того, передача свидетеля в процессе международного трибунала стране, подозреваемой в причастности к организации расследуемого теракта, может быть расценена как нарушение международного права, поскольку все страны обязаны способствовать установлению истины в международном суде.
Нет, конечно, Зеленский может принять такое волевое решение, но тем, кто будет его реализовывать нужно помнить, что это сегодня власть Зе кажется бесконечной, а когда власть поменяется, за Цемаха кто-то может и ответить...
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Ну и цинично, но реалистично: трибунал по боингу может быть серьезным ударом по Кремлю. Если мы (даже ради свободы соотечественников) ослабляем этот удар, то мы бьем по Украине. Ведь наши военнопленные и политзаключенные потому и попали в российские тюрьмы, что руководство России является врагом Украины. Оно делало и делает все, чтоб уничтожить нашу государственность, подчинить Украину Российской империи. Оно убивает наших людей! И если мы будем помогать им уйти от ответственности, будем помогать им решать их проблемы с международными судами, то рискуем в конце концов променять свободу 35 человек на свободу 40 миллионов. Тем более, что ресурс для обмена у кремлевских шулеров практически неисчерпаем, - что в Крыму, что на Донбассе...
Надеюсь, что в команде президента понимают, что они делают, и отличают популизм от государственных интересов...
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Сергей ГАРМАШ
даже, если Зеленский не справится, то проворовавшееся ******** поросенко - сбитый торт, больше никогда от украинцев не получит власть.
но пока, Зеленский все делает правильно, в той тяжёлой ситуации, в котором ему досталась Украина..
пусть вытащат на свет эту странную историю, и многое другое, когда пойманных рашистов, поросенко и его режим под руководством мертвечука отпускал, украинцы даже были не в курсе..
Здесь идет речь о дискредитации всей страны! И прекращение помощи,с таким трудом заработанной порохом - только начало.
Соответственно в украинских СМИ развёртывается широкая компания "наши хлопцы дороже малазийского Боинга!"
На войне, голуби мира, солдат убивают.
Их можно спасти. Ценой капитуляции на условиях врага.
ВЫ ГОТОВЫ?
Правда, тогда становится бессмысленной гибель всех погибших с 2014 года, но те таке.....
Война - это страшно. Всегда. Любая война.
Некоторые тут пишут, закатываясь в истерике, а вам не жалко наших ребят в застенках российского гестапо?
Твою мать, да жалко! И страшно! И врагу не пожелаешь!
И если меня спрашивают, как домохозяйку, то таки да, я возьму в руки скалку и готова всем подряд мозги выносить... И не надо переводить на личное и на близких, я умею это делать и сама!
Но если бы я была государственным деятелем, то на мне бы лежала ответственность за судьбу целого государства и я бы думала иначе. Я бы просто не имела права думать частными случаями. Сила и мудрость личности у власти, определяет очень многое в судьбе государства и определяет её направление и развитие, порой на столетия.
Так как мы должны рассуждать, как домохозяйки или думать о судьбе государства?
Будем мыслить как домохозяйки и будем тогда государством вельмишановних солох и архаичных кумів з чаркою горілки и смачним анекдотом.
Специальная следственная группа во главе с "bulldog Trevort" уже в Киеве. Они привезли официальные бумаги освещающие статус гражданина Украины Вадимира Цемаха в деле специального расследования № [не раскрывается] "Рейс 370 Malaysia Airlines". Цемах - подозреваемый, а не свидетель. Выдача подозреваемого стороне подозреваемой в совершении преступления - это уже совсем другая степень ответственности.
Администрация Трампа с грохотом сдала Зеленского и увязывает свое появление в Нормандском формате с "достижением результатов в переговорах с Россией со стороны Украины:".
Великобритания занята собственными внутренними делами и им не до этого.
Канада в лице Трюдо, после визита туда Зеленского, не хочет даже чтобы о ней упоминали рядом с ним. Мы писали об этом.
("Игры идиотов. Зеленский теряет Канаду" https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/blog-post_7.html ) Конгресс украинцев Канады тут не в помощь - он сам шокирован поведением Зеленского.
Шанс стимулировать Германию выступить на стороне Украины в связи с убийством и задержанием российского киллера на ее территории есть, но для его реализации нужно время, которого почти нет.