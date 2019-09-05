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 В Днепре задержаны 5 членов этнической ОПГ, которая занималась похищением людей и вымогательством денег, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Днепре полицейские разоблачили организованную преступную группу, которая занималась похищением людей и вымогательством денег.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Несколько месяцев назад в полицию обратился местный житель и сообщил о вымогательстве у него крупной суммы денег. По данному факту было открыто уголовное производство. При получении от потерпевшего первой части денег был задержан один из лидеров группы. Одновременно с этим в разных частях Днепра полицейские задержали других членов преступной группы, созданной на этнической основе.

В Днепре задержаны 5 членов этнической ОПГ, которая занималась похищением людей и вымогательством денег, - Нацполиция 01

Как было установлено, злоумышленники, применяя физическое и психологическое насилие, занимались вымогательством и похищением людей. В состав группы входили мужчины в возрасте 20-30 лет. Был проведен ряд обысков по месту жительства и в автомобилях задержанных. В квартире одного из мужчин полицейские изъяли травматический пистолет с патронами.

В Днепре задержаны 5 членов этнической ОПГ, которая занималась похищением людей и вымогательством денег, - Нацполиция 02

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В Днепре задержаны 5 членов этнической ОПГ, которая занималась похищением людей и вымогательством денег, - Нацполиция 03

Сейчас двое лидеров банды задержаны в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос о юридическом статусе и мере пресечения для других участников группы. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Также полицейские устанавливают других участников преступной группы.

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Источник: https://censor.net.ua/v3146760
 
   
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если пасередине таки договорятся,то скоро,совсем скоро этнической братвы из нарасии наедет столько,что выборци новых облыч прозреют от новых для себя открытий и ощущений.. :D
забыли 90-е ? вэлкам только девочки в приусах вам не помогут
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Чурбаны кацапские зае.... али. Но менты и судь их покрывающие больше.
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мееестньіе?? криворожские.. или чьи???
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