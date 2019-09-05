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 Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре. ФОТО

После скандала вокруг фирмы, начавшей реконструкцию Нового моста в Днепре, многие горожане интересовались, кто же занимается ремонтом сейчас и можно ли доверять этим подрядчикам.

Как передает Цензор.НЕТ, журналисты местного издания "Наше місто" собрали полное досье на специализированное предприятие "Маст-Буд", а также пообщались с его директором Михаилом Беккером. Он заверил, что ремонт моста они выполняют по самым современным технологиям, с использованием качественных материалов, и срок гарантии на все их работы составляет, как минимум 20 лет.

Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 01
Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 02

Компания "Маст-Буд" работает на строительном рынке Украины уже четверть века. Но создавать себе репутацию она начало намного раньше: в далеких 80-х в Мариуполе открыли филиал Киевского предприятия "Маст-Буд". В советские времена в Украине было всего три крупных плавающих мостоотряда – в Киеве, Днепропетровске, Николаеве и небольшой в Одессе.

"В 1993 году после реорганизации Мариупольского прорабского участка мостоотряда №33 треста "Мостострой" мы стали самостоятельной фирмой, — вспоминает Михаил Беккер. — На новом предприятии "Маст-Буд" работали всего 18 человек. А все наше имущество состояло из шести единиц изношенного технологического оборудования — двух старых самосвалов, трактора К-700, двух автокранов грузоподъемностью по 16 тонн и передвижной электростанции мощностью 10 кВт. Поскольку в Советском Союзе нормального спецоборудования не было, я поехал с коллегами в Германию, чтобы договориться о покупке современной техники в рассрочку, лизинг".

Если до этого у "Маст-Буда" была узкая специализация – строительство мостов, то теперь начали активно осваивать гидротехнику.

Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 03
Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 04

"Пригласили в Мариуполь для совместного выполнения работ в морском торговом порту бригады "плавающего" Николаевского мостоотряда, — продолжает Беккер. — Три года перенимали опыт, затем выкупили часть их оборудования, модернизировали, приобрели еще более современное за рубежом и стали работать самостоятельно. Сегодня в сфере гидротехники и оснащенности нам нет равных не только в Украине — некоторая наша техника существует в мировом масштабе всего в двух-трех единицах. Это позволяет выполнять любые трудоемкие и сложные работы гораздо качественнее и в несколько раз быстрее других специализированных фирм. Воплотилась в жизнь моя давняя мечта и поставленная задача — заказчик всегда должен быть доволен нашей работой".

Кстати, построенные "Маст-Буд" гидротехнические объекты получили высокую оценку у немецких и других зарубежных специалистов. Михаила Беккера вместе с главным инженером даже приглашали в качестве почетных гостей осмотреть в Германии строительство Бременского порта, в частности, сооружение кайзеровских шлюзов. Тогда он убедился, что во многом его фирма не уступает немецким, но кое-что из их передового опыта, как всегда, взял на заметку.

Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 05
Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 06

Предприятие "Маст-Буд", где трудятся 1200 профессионалов своего дела, оснащено самым современным технологическим оборудованием, строительной техникой, специальными агрегатами отечественного и импортного производства, что обеспечивает проведение строительно-монтажных работ высокого уровня сложности, в том числе в экстремальных технологических и погодных условиях.

А строят здесь такие гидротехнические сооружения, как причалы, пирсы, укрепления, а также сооружения транспорта — мосты, путепроводы и все, что связано с буровыми, свайными, подводно-техническими работами. У предприятия – огромный опыт возведения объектов в Азовском и Черноморском морских бассейнах, на реках Кальмиус, Кальчик, Зеленая, Северский Донец, Днепр, крупных металлургических заводах и стройках Мариуполя, Донецка, Одессы, Херсона, Днепра, Киева, Крыма и Карпат.

"Определенной фишкой "Маст-буд" стало внедрение эффективных технологий по устройству фундаментов в сложных горногеологических условиях, в условиях открытого моря и больших рек с быстрым течением, в стесненных условиях, — рассказывает Михаил Беккер. – Предприятие сертифицировано по Системе управления качеством в строительстве известной в мире международной сертификационной компанией SAI GLOBAL и Регистром судоходства Украины. После того как девять лет назад мы выиграли тендер у титулованных претендентов за право строить сложнейшие причалы в открытой акватории Черного моря — контейнерные терминалы на Карантинном молу в Одесском порту, предприятие поднялось на более высокую ступень развития. Благодаря постоянному развитию и расширению сферы деятельности мы сегодня лидируем в этом направлении".

Важным толчком для дальнейшего развития "Маст-Буд" стало и строительство масштабной по своим объемам, новизне и сложности эстакады на участке от ул. Кайдацкий шлях до автодороги Киев—Луганск—Изварино в Днепре. Значимыми были победа в торгах по реконструкции причала в Феодосийском порту и начало строительства внеклассных мостов через Днепр в Запорожье.

На счету ведущего в Украине предприятия — сотни важных объектов. Среди них реконструкция станции Донецк, строительство Ясиноватской развязки на автодороге Киев—Луганск—Изварино, капремонт 13-го и 8-го причалов в Мариупольском порту, строительство путепроводов на автодороге Запорожье—Донецк, реконструкция моста через реку Волчью в Павлограде, строительство 3-й и 4-й очередей обхода Донецка. Из объектов, которые возводятся в последние три года, специалисты гордятся мостами на дороге государственного значения Н-01 Киев—Знаменка, 1-й очередью пылеугольного топлива на "Азовстали", мостом через реку Казенный Торец на автомобильной дороге Киев—Харьков—Довжанский, 675 км. В прошлом году начали реконструкцию причалов №4 в Мариупольском порту и №1-z в Одесском.

Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 07
Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 08

Качество работы "Маст-Буд" подтверждают многочисленные награды, которых удостоено предприятие и его руководитель. М. Л. Беккер награжден орденами "За розбудову України" им. М. Грушевского, двумя орденами "Слави на вірність Вітчизни", международными дипломами популярности и качества "Золотая Фортуна".

Стоит также отметить, что предприятие сертифицировано по Системе управления качеством в строительстве известной в мире международной сертификационной компанией SAI GLOBAL и Регистром судоходства Украины.

Специалисты предприятия отстроили разбитые во время войны мосты под Мариуполем и в Семеновке, возвели новые в Новокраснянке и Доброполье.

Во время сбора информации о предприятии журналисты также пообщались и с его рабочими. 

Никита Заволик, начальник участка:

"Я работаю в "Маст-Буд" всего восемь лет, но уже серьезно продвинулся по служебной лестнице, поскольку начинал монтажником. Руководство поддерживает молодежь, поэтому со временем меня назначили мастером, затем прорабом, а в Днепре я возглавил участок, где у меня в подчинении 150 человек. Видимся с Михаилом Леонидовичем часто, ведь он лично контролирует ремонт моста и бывает здесь регулярно. Мне нравится, что любой вопрос можно всегда задать напрямую и ответ будет исчерпывающим.

Я поражаюсь не только его профессиональным качествам, но и человеческим. Когда начались бомбежки, мне пришлось оставить в Горловке трехкомнатную квартиру, вещи, мебель… Важно было вывезти из города беременную жену и четырехлетнего сына. Поскольку я на тот момент был на строительном объекте в Запорожье, Михаил Леонидович помог и семью туда перевезти, и вопрос с жильем решить. И не мне одному. Он и производство спасал тогда, и людей. Мы это всегда будем помнить".

Александр Горбань, главный инженер:

"У меня с Никитой похожая история, поскольку я тоже родом из Горловки. И если бы мне пришлось начинать трудовую деятельность заново, как и семнадцать лет назад, сделал бы это под началом удивительного во всех отношениях руководителя Михаила Беккера. Рядом с ним у истоков производственного процесса стоял мой отец Виктор Григорьевич. Сегодня он возглавляет производственный отдел на "Маст-Буд". В свое время директор помог нашей семье с покупкой дома, подставляет плечо в трудные моменты и сейчас, как, впрочем, и всем, кто в этом нуждается. Знаю много случаев, когда он сам предложил людям помощь, что в наше время огромная редкость. А еще мне нравится, что в свои семьдесят наш директор продолжает учиться сам и остальных вдохновляет. Разве не потрясающе?"

Александр Товкач, заместитель главного инженера:

Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре 09

"Мой путь на "Маст-Буд" начался двадцать лет назад после окончания ДИИТа с совместного с Беккером проекта в Днепре, откуда я родом. Когда Михаил Леонидович пригласил меня к себе на постоянную работу, даже не раздумывал, поскольку уже тогда оценил его деловые и человеческие качества. Все эти годы мне комфортно работается с ним, поскольку в слово "комфорт" я вкладываю культуру и порядочность и в отношениях, и в производстве. Все мы строим так, чтобы не только качество объекта, а и его внешний вид глаз радовал. Сейчас в Полтавской области заключен договор на строительство 13 объектов. Уникален мост через речку Псел. Мы круглосуточно с директором на связи, без перерывов и выходных – до десяти раз в день общаемся. Если у меня нет вопросов, он сам обязательно на связь выйдет – гиперответственный человек. Стараемся соответствовать.

Источник: https://censor.net.ua/v3146709
 
   
 Топ комментарии
 
по моему, данная статья должна быть помечена "на правах рекламы"
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20 лет... это не ах какой срок для моста
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скан вашого "коменту"був відправлений до СБУ!
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Надеюсь,то не они мост монтажной пеной задули.
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надєюсь вазражєній са старани ігарь валєрічя нєбило
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Мост требовал изгиба ? К чему ? Лица стремные.Особенно у нижнего.
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покажи свое личико, "Гюльчатай" из Донецка!
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а, так это и есть твое личико, физиономист?!
Хотя, это ваш собирательный образ.
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скан вашого "коменту"був відправлений до СБУ!
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круууто! отак філатова під монастир підвів Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре - Цензор.НЕТ 3503
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по моему, данная статья должна быть помечена "на правах рекламы"
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Это если за деньги, а у них с Филатовым по любви. Гарантия 20 лет, и даже больше: подрядчик гордится капитальным ремонтом моста в Днепре - Цензор.НЕТ 893
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