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 Общество, За рубежом
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Все про:Путин (25020) возраст (7)

 "Я пока не дотягиваю", - Путину рассказали о 95-летнем предельном возрасте политиков в Малайзии. ВИДЕО

94-летний премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад во время экономического форума ВЭФ-2019 рассказал о том, что в его стране предельный возраст для политиков составляет 95 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, присутствующий на форуме президент РФ Владимир Путин отреагировал на это словами о том, что еще не дотягивает до этого возраста.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3146687
 
 
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да тебе скоту черти уже давно прогулы в аду ставят...пора подыхать...
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заметь, х.ло... не мы это сказали (и не дотянешь!)
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А хотелось бы, да? Вова. Мне москалыкы, конечно, пофигу, но думаю, что это даже для них перебор. Ннльзя же так издеваться.
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Не являюсь фантом Путина, но нравится его стрессоустойчивость. Всегда корректен. Он больше похож на немца.
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Не желаете про нравившуюся вам "стрессоустойчивость" Путина на других сайтах писать?
Желательно, на российских...
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Он похож на финна. Чухонь белобрысая.
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а які в нього стреси, йому просто пофіг на росіян, втопився човен- пофіг, дітей в Беслані повбивали - пофіг, єдине ще коли Боїнг завалили, до Обами дзвонив з переляку.
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Ну да, настоящий от стресса собаку в ванной нанизывает, а один из его двойников стрессоустойчивость перед камерой изображает...
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премьер малайзии в гости к карлику, ни слова о боинге, вполне мирная беседа. а нидерланды там пухнут в одиночестве. грязное это дело политика.
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А Зеленському лише до віку ***** ще 20 років правити.
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"Я пока не дотягиваю", - Путину рассказали о 95-летнем предельном возрасте политиков в Малайзии" - значит, этот плешивый гэбушник собирается сношать 140 млн овец ещё долго, до тех пор пока тупая орда будет молиться на своего преступного, выжившего из ума от безнаказанности, идола.
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Мужчина как бессмертник может цвести всю жизнь.
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Думав москалі тільки глід **********, а вони і цмин приймають.
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