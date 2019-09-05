 "Я пока не дотягиваю", - Путину рассказали о 95-летнем предельном возрасте политиков в Малайзии. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, присутствующий на форуме президент РФ Владимир Путин отреагировал на это словами о том, что еще не дотягивает до этого возраста.

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