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 Политика Украины, Общество
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Все про:Лондон (284) лечение (649) Гонтарева (752)

 Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло. ВИДЕО

Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева записала видео, сделанное в палате лондонской клиники, в которой она проходит лечение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гонтарева показала свою палату, медоборудование, виды Лондона, костыли и инвалидное кресло.

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Видео НВ

Кроме того, Гонтарева прокомментировала поджог машины ее сына сегодня в Киеве.

"Эта машина принадлежала моей невестке, у которой такое же имя, как у меня - Валерия Гонтарева. Я вас прошу, прекратите все инсинуации, и пусть наша полиция займется хоть когда-то своим делом и раскроет хоть одно преступление в нашей стране", - сказала Гонтарева.

Источник: https://censor.net.ua/v3146667
 
 
 Топ комментарии
 
От её болезни нет лекарства...алчность, жадность, отсутствие совести не лечатся...Это так же как у её подельника Порошенко.
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Да у нас тут один артист и не такое показывал, обмотанный одеялом изображая дохлую селедку
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А чого вона у Супрун не лікується,у своєї подружайки?
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А чого вона у Супрун не лікується,у своєї подружайки?
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Чому російськомовна Лерка-облігація Гонтарева не звинувачує Коломойського у організації нападів на неї? А тому що немає фактів і все це пустопорожня болтовня! А машину мабуть самі родичи Гонтаревою і спалили, щоб додати трагізму ситуації.
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Супрун пошлет на прививку от жадности, а это больно.
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От её болезни нет лекарства...алчность, жадность, отсутствие совести не лечатся...Это так же как у её подельника Порошенко.
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о каком порошенко вы пишите?
Не о том ли за которого проголосовало 54% мудрого и простого нарида..., нет?
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это ещё вместе с чинушами у кормушки и админресурсом
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Он всех ****** вместе с Фирташем, Лёвочкиным, Кличко.............
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Да у нас тут один артист и не такое показывал, обмотанный одеялом изображая дохлую селедку
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ця ідіотка взагалі людей ні за що має!!?!?!?! ми вже такого надивились і наслухались про "сльозні соплі" від різних посадовців-пройдисвітів, що ця клоунада навіть посмішку не викличе в пересічного українця. а може це вона коломойші шо проспорила.(цьому фантіку випало..... .)
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ох и умеют таки прибедняться. на вид - как будто шекель потерял (и не нашел)
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А баночка откуда идёт система... с мочёй, наверное, да???
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Инвалидное кресло, как непременний атрибут украинского политбомонда
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Роман, с языка снял! а ещё юля еле живая выезжала! страна больных воров!
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Мдя, осталось раздвинуть ноги и сразу все простят)
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Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло.



Начался плач Ярославны?
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Политическое убежище наверное собирается просить . Для этого сама устроила весь спектакль.
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Ничего ..... и на кресле будем рады видеть на скамье подсудимых.
Ограбила 42 000 000 человек и в Лондон.
Надеюсь правоохранительные органы британии разберутся в ситуации.
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Они уже разобрались - все счета бени заморозили Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 5328
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Интересно, какая неизлечимая болезнь даст о себе знать, когда Порохлячий гетьман лишится депутатской неприкосновенности и отправится в суд? Или всерьез возьмется за карту диабета, которой 5 лет прикрывался его алгоколизм? Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 3043
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1. На родину Гонтарєвої скоєнно замах. 2. Відпустили Цемеха. 3. Заарештували Гудименка ось, приблизно, що нас чекає. Але *****, прорвемося, і не таке гівно скидали
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Пора менять имя и фамилию и делать пластику.
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Цирк. Уплыли рабы ваши денюжки в Лондон. А вы думали она останется в Украине жить с наворованным и с вами поделится? Что то не вижу коментариев от порохосрани. Ауууу!!! Пецеботы, ето вы сделали вместе.
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Если налетят, то будут задавать вопросы типа: "А ты рядом был, когда она воровала и всё видел?" Ну или подобные вопросы будут задавать...
Мне уже сегодня вопросов сто таких задали...
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сын без парко-места живет...от укрозлыдень!
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Скажите спасибо ей что машину отогнала в безопасное место прежде чем поджечь. Могла бы и весь дом на нее обрушить вместе с жильцами или в подземном паркинге поджечь вместе с сотней других машин.
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Расскажи лучше, почему в Лондон сбежала. Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 4476 Дорого ведь там все. И откуда деньги на лондонскую недвижимость. Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 4476
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Как говорила Гонтарева, не вижу ваших денег. Не держите деньги под матрасами, несите их в банк Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 5766
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Так для красивых женщин там все бесплатно))
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Дык красивым и у нас жисть не в тягость.
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Ну вот же.....Петин цирк шапито разбрелся по миру Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 4766 и веселит публику онлайн!
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Лучше бы сиськи показала.Ради смеха.А педофилов после таких показов и кастрировать ненадо ))
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как только кого-то с своры мародера берут за жопу, сразу они в больничку, ничего нового
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У одного клечатое одеяло, у другой пижама в горошек (видимо поможет)!
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б*же(
такой попробуй кредит не отдай - заколебаешься стирать постель, если начнет сниться)
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Особенно вид Лондона понравился Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 7471
И качество съемки тоже, чтоб разборчивей было видно. Нокия 3210 не иначе Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 8298
Особенно страшная конструкция экзоскелета на ноге.
Позорище вобщем.
Если в таком стиле пойдет и дальше - скоро мы таки узнаем что петя всё украл Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 6638
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Преступление, а именно обвал гривны в 3 раза при правлении Гонтаревой во главе НБУ, должно быть раскрыто.
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За такие бабки тебя на руках будут носить и на х....... тебе костыли. МРАЗЬ.
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цирк на дроти, видели мы уже в коляске, а потом побежала))
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Зачем мне её костыли и всё такое? Пусть людям не брешет! И пусть не думает, что кто-то её будет жалеть! Она вон какая радостная. Сейчас её фейс изменят и никто не услышит о ней ничего. Очень хочется обозвать её крепким словцом... Наглая и трусливая баба.
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Горе то какое! Горе..!!Не могу,... приму триста капель валерьянки..и прилягу!
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Ну, лиса Алиса с костылем из "Буратины" нервно курит в сторонке!))
Ждем очередного персонажа - слепого Базилио) Представляю эту парочку в Антикорупционном суде!)Вопить будет точно так-же: "Подайте инвалиду! Бедному, несчастному слепому!"
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3,14здец!!!!
Да этот шедевр надо на Оскара выставлять!!!!!! Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 2609 Не каждый в Болливуде даже так может сыграть... Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 2609
Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 6122
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следующее видео Угги должна снять в СИЗО. надо осваивать профессию бльохера. Гонтарева записала відеозвернення з британської клініки, показавши свої милиці та інвалідний візок - Цензор.НЕТ 5863
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Якщо вона і дійсно є хворою, ніхто в це не повірить, після юліного шоу у інвалідному візочку на шпильках та раптовим виздоровленням.
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, видно, что Лерка помолодела..
видать не дают бухать в их больничках.. ))
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