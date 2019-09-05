 Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гонтарева показала свою палату, медоборудование, виды Лондона, костыли и инвалидное кресло.

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Кроме того, Гонтарева прокомментировала поджог машины ее сына сегодня в Киеве.

"Эта машина принадлежала моей невестке, у которой такое же имя, как у меня - Валерия Гонтарева. Я вас прошу, прекратите все инсинуации, и пусть наша полиция займется хоть когда-то своим делом и раскроет хоть одно преступление в нашей стране", - сказала Гонтарева.