 Гонтарева записала видеообращение из британской клиники, показав свои костыли и инвалидное кресло. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Гонтарева показала свою палату, медоборудование, виды Лондона, костыли и инвалидное кресло.
Видео НВ
Кроме того, Гонтарева прокомментировала поджог машины ее сына сегодня в Киеве.
"Эта машина принадлежала моей невестке, у которой такое же имя, как у меня - Валерия Гонтарева. Я вас прошу, прекратите все инсинуации, и пусть наша полиция займется хоть когда-то своим делом и раскроет хоть одно преступление в нашей стране", - сказала Гонтарева.
Не о том ли за которого проголосовало 54% мудрого и простого нарида..., нет?
Начался плач Ярославны?
Ограбила 42 000 000 человек и в Лондон.
Надеюсь правоохранительные органы британии разберутся в ситуации.
Мне уже сегодня вопросов сто таких задали...
такой попробуй кредит не отдай - заколебаешься стирать постель, если начнет сниться)
И качество съемки тоже, чтоб разборчивей было видно. Нокия 3210 не иначе
Особенно страшная конструкция экзоскелета на ноге.
Позорище вобщем.
Если в таком стиле пойдет и дальше - скоро мы таки узнаем что петя всё украл
Ждем очередного персонажа - слепого Базилио) Представляю эту парочку в Антикорупционном суде!)Вопить будет точно так-же: "Подайте инвалиду! Бедному, несчастному слепому!"
Да этот шедевр надо на Оскара выставлять!!!!!! Не каждый в Болливуде даже так может сыграть...
видать не дают бухать в их больничках.. ))