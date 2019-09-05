 "Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.
"Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.
"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - добавил Путин.
Отметим, что Путин назвал партию ОПЗЖ "парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием".
Ранее Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.
Не смешите мои тапочки!
А журналисты все давным давно уже нашли.
Вспомните хотя бы, сколько нефтяного бизнеса у Оксаны Марченко.
Медвед бизнеспартнер пети......
А по Зеленскому у них общ интересов и бизнеса еще никто не нашел!
Или у тебя есть факты и доказательства обратного!
Ты вообще знаешь, что киностудия это недвижимость?
Или ты вообще чайник и лох?
Ищи сам порохолиз!
Ищи сам порохолиз!
Тьфу - мерзость какая!
Возьми и ПОСАДИ Мертведчука!!!
Порох о таких полномочиях и такой власти как сейчас у Зели не мог даже МЕЧТАТЬ!
когда поросенко будет в тюрьме, тогда и вспоминать поросенко не будем))
Уже больше 100 дней новый преЗедент правит.
Кто-то из беспрерывно оравших о них уже озаботились их судьбой, подали иски-опротестования, написали петиции царю?
Каждый день в тюрьме - мука.
"К ноге, Владимир Александрович!. Кому сказано!"
-молчи, пропеллер