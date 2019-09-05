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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (967) Путин (25020)

 "Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука. ВИДЕО

Путин заявил, что если украинская власть будет "преследовать" партию Медведчука, то это будет огромной ошибкой президента Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Путин заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.

"Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.

"Если сегодняшняя власть начнет преследование оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится… Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - добавил Путин.

Отметим, что Путин назвал партию ОПЗЖ "парламентской оппозицией, имеющей за собой доверие значительного количества избирателей, подтвержденное в ходе демократических выборов, голосованием". 

Ранее Путин заявил, что переговоры между Россией и Украиной по поводу взаимного обмена удерживаемыми лицами выходят на финальную стадию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин совершил очередное преступление, - Умеров об отказе в последний момент проводить обмен военнопленными

Источник: https://censor.net.ua/v3146641
 
 
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Посмотрим как он запоёт, когда у Медведки найдут доказательства огромных финансовых махинаций и преступлений
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Кто найдёт? Тот суд, что сегодня Цемоха отпустил? Под "личное обязательство". Мертветчуку даже на залог тратиться не пришлось.
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сранный цемах не стоит и ногтя наших ребят..что в застенках раши...
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Ога, нада толька перестать стрилять (с)
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А вот Путин считает, что стОит. Странно, не правда ли?
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Кацапня,якийсь комент у тебе дебільний.Яким боком ти до наших хлопців?А якщо ти про ваших,то ваша паРаша - ви і розбирайтесь.
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Что, зеленые боты запели по бругому? НАТО и ЕС не стоят наших ребят. Санкции против рашки не стоят наших ребят. Отвественность за сбитый боинг не стоит наших ребят. Независимость Украины не стоит наших ребят. Вообще теперь ***** может хватать заложников - и зеленое быдло будет кричать - надо слушаться ***** - а то ведь наши ребята.
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Суд только сегодня запустился. Покупайте попкорн и садись поудобнее, скоро все будет.
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если Путя орет не трогать значит то что Мертвечук не Памятник это не заслуга Мертвечука а недоработка картельной системы Украины....
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Если ты считаешь Зелемойского ангелом, а политику чистой, то неизвестно - кто из вас больший идиот.
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интересно ты намекаешь на Лукашенко ну тогда к тебе приедут товарищи из КГБ республики... "Ризикують наступити на ті самі граблі, що й Порошенко", - Путін не радить Зеленському чіпати свого кума Медведчука - Цензор.НЕТ 6508 вот тогда точно посомтрим кто самый вумный у нас тут....
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Ну положим политика априори не может быть чистой. Такова се ля вие.
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согласен полностью - какие люди наивные и мне их просто жаль
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И кто найдет - Аваков?!
Не смешите мои тапочки!
"Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука - Цензор.НЕТ 8214

А журналисты все давным давно уже нашли.
Вспомните хотя бы, сколько нефтяного бизнеса у Оксаны Марченко.
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поросенко и мертвечушь - это одинаковые гниды, паразитирующие на Украине..
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Зеленомразь и мертвечук вот где одинаковые мрази любители поживится у кацапов
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А может гниды те, кто ставит в один рдя президента, который сохранил страну с кумом *****?
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поросенко использовал власть в целях личной наживы))
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ставлю 50грн на те, що скорше в пороха з*явиться пару нових справ, ніж одна в кума пуйла. бо по перше кум пуйла недоторканний, по друге багато чого зна про Зе команду, по трєтє має вплив на пуйла, ну і наостанок- хто ж союзиків то зачіпа)))
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А что так мало ставишь, боишься проиграть?
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Ты балаболишь!
Медвед бизнеспартнер пети......
А по Зеленскому у них общ интересов и бизнеса еще никто не нашел!
Или у тебя есть факты и доказательства обратного!
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крышевание киностудии в москве не является бизнесинтересом?
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А ну... ну дай доки на киностудию, которая принадлежит Зеленскому и которую крышуют?
Ты вообще знаешь, что киностудия это недвижимость?
Или ты вообще чайник и лох?
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А поподробнее можно,какой общий бизнесс в пети и мертвечука?
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Как мне тут порохолизы заявили - тебе шо, гугл отключили?
Ищи сам порохолиз!
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А у тебя факты о партнерстве пороха и медветчука есть , или это так лишбы перднуть. То что ты сейчас ннастрочиш , так это тоже , что на заборе пишут.
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Как мне тут порохолизы заявили - тебе шо, гугл отключили?
Ищи сам порохолиз!
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ну вот прикиньте сколько мрази в нашей стране если эти ублюдки занимают второе место в рейтинге партий
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Это мертвечук оппозиция сегодняшнему режиму? "Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука - Цензор.НЕТ 6602
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***** умеет тролить, это зебилы думали, что Зелемойский тролит *****...
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петя не тільки не чіпав медведчука - а ще й створив тому максимально тепличні умови для антиукраїнської діяльності.. Як поведе себе Володимир щодо цього - побачимо..
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мы уже видим, слив украинских интересов, дискредитация страны на международной арене
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очки купи - Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодня шняя власть начнет с преследования оппозици, то ничего хорошего из этого не получится", - заявил Путин.Источник: https://censor.net.ua/v3146641
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Ты так веришь пуйлу? Может тебе на лента.сру?
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и потому пуйло предупреждает не гонять медведчука как предыдущая власть? 2+2*2=?
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А Парашенко разве трогал Мертвечука? "Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука - Цензор.НЕТ 954 Может наоборот, если Зеленский будет вылизывать жопу Мертвечуку так же как и Парашенко то его ждет та же участь что и Парашенка?
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можно подумать, что пэппо морщил мертвячука..и бизнес с ним не мутил и не видел как тот каналы скупает..
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Да пишите уже как есть: Не советует, а приказывает. После Цемаха че там уже скрывать то.
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Яка мерзота обрала його до парламенту?
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Зебіли, а то як?! Виходить, Порошенко таки переслідував ту всю мерзоту, за що і поплатився, а ви Путіну в тому помогли. Тварюки, ви це зробили. разом!
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Парашашенка..тоговала со СВньей чуркой с рашистами,
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Это позорное днище (хоть и ожидаемое) - порохосрань путену в рот смотрит, ловит каждое слово и потом к нему аппелирует.
Тьфу - мерзость какая!
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Ти, гидото, нічого не перепутав? Це ж хто Путіну навіть не в рот, в задницю заглядає? От, пілять, тварюки кацапські... Зебіли, то з ваших?
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- Как скажете, барин! (с) В. Зеленський
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Это Путлер кому то говорит о преследовании оппозиции????
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при поросенко мертвечушь вылезло на полит арену, именно поросенко - виновен в том, что шестерка пукина - мертвечушь - не сидит, а вякает, гадя Украине))
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убогое зе-било, хватит Пороха вспоминать.
Возьми и ПОСАДИ Мертведчука!!!
Порох о таких полномочиях и такой власти как сейчас у Зели не мог даже МЕЧТАТЬ!
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вальцманоид, когда у Зели появилась та власть, а? пару дней назад? поросенко и его шавки постоянно саботируют все решения новой власти, наплодили ботов по всем сайтам, мешая сломать коррупцию, которую развел поросенко..
когда поросенко будет в тюрьме, тогда и вспоминать поросенко не будем))
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Всього кілька днів, а стільки встиг...
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ху#ло-уже в открытую стращает "гнусавую шмарклю",но это оно-зря,она и так от перепугу обосралась.
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То Шо ***** там лепече мені якось до одного місця, а от Шо в тому залі робить самА мертвичатина, це вже вопрос...
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Их посадить в тюрьму надо через одного. А Медвечуку максимальную засидку.
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Получили Зебилы? 5 колонна официально в парламенте +Президент который отбелил мордор в боинге выпустив Цемаха СДАЛ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ так как без решение Зе даже такой продажный суд не выпустил ключевого свидетеля ,там тоже не дураки,и пуйло через полчаса заявил что с Украиной дружить надо и тд а порох будет ещё 5 лет гадить в штанишке Зебилу и вешать лапшу избирателям
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ваш обосранец Цемах.ж.не стоит и пальца наших ребят..что сидят в застенках раши..из-за дебильных приказах говнокомандующего пАрАшенка
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Кстати, да, ещё военнослужащих сними с фронта, чтобы не убивали, зебил пафосный.
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Парашенко уничтожил только националистические партии и добровольческое движение. Мертвечук же был у него как мост в кремль. Вот и радуйтесь что имеете. Порохосрань, вы сделали ето вместе. Если Мертвечук еще 5 лет побудет у власти то на Украине можно ставить крест.
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дядя, ти дурак? какие партии уничтожил порошенко?
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Им а лахте паленой Бояркой зарплату выдали, судя по всему.
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Наверное партию любителей бояры и блинов с лопаты,в которой этот чел состоял.
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8 тысяч или сколько там атошников, посаженных Порошенко в тюрьмы, так и сидят до сих пор?
Уже больше 100 дней новый преЗедент правит.
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Когда?
Кто-то из беспрерывно оравших о них уже озаботились их судьбой, подали иски-опротестования, написали петиции царю?
Каждый день в тюрьме - мука.
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У Вас устаревшие данные, ко второму туру дошли до цифры 8700...
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Фанаты Камертона лепят все по методичке под этим постом "Рискуют наступить на те же грабли, что и Порошенко", - Путин не советует Зеленскому трогать своего кума Медведчука - Цензор.НЕТ 2440
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Есть адекватная и здравая логика. Если хотите выжить- делайте все наоборот чего хочет кремль.
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Его не трогать надо , а просто выдворить из страны к своему куму .
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Не выйдет. Он сюда приедет с какой-нибудь танковой армией, а то и не с одной.
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Схоже, це гарантії повернення бранців
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А ну, зебилы. Вы же большие герои. Бегом выкорчевывать Медведчука из его логова. Все силовики теперь под командованием скомороха. Вот и глянем, на что вы способны. Да и способны ли? Вот он, тест на то, отличаете ли вы реальность от своего зеленого виртуального мирка, в который вы загнали Украину.
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Не так нужно, ой не так.
"К ноге, Владимир Александрович!. Кому сказано!"
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А с чего это вдруг Путин бросился защищать украинскую оппозицию? С какой радости? 1. Медведчук кум, а куму подсобить - святое дело. 2. Медведчук гнет ту же линию, что и Путин. Значит линии партий схожи по цели достижения.
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Оказывается уже новой "зеленой" властью начинает руководить тот, на руках которого кровь десятков тысяч украинцев и русских на Донбассе, потому что жертвами этой авантюры Путина являются не только украинцы,но и российские граждане,погибавшие там не понятно за что. Наставления кровавого московского узурпатора "зеленой" власти - это яркое свидетельство слабости данной власти, ее способности к капитуляции перед внешним врагом.
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Ждем ответа нашегот ЗеГидранта с выпучеными глазами.
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Та то он пошутил. Шуток не понимаете?
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-дядя, путин, я уже летчик?
-молчи, пропеллер
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Да, при Порошенко Медведчук как сыр в масле катался, все ему с рук сходило, несколько каналов ТВ работали на него. Путлер хочет чтобы все остовалось по-прежнему.
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скажите кто-нить вове пуйло, что у нас уже целых 100 дней новый през, тоже вова. Удивительные дятлы - Порох им до сих пор покоя не дает!
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Ну що, Вофка... Ти мужик чи шмата для підлоги? Передзвони до ***** і поспитайся в нього грізно, як ти це вмієш - " Чево еще изволите, мой господин ?"
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Пристрелить как собаку бешаную, такое дерьмо в тюрьме Украинцы не долны содержать со своих налогов
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Кумхуйло частіше їздить на злучку зі своїм господарем ніж буває в Україні.
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Медведчука можно отправить на Московию,чтобы он занимался проблемами украинской Кубани и украинского Крыма
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