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 Политика Украины
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 Призываю коллег из Антикоррупционного суда быть готовыми к давлению, - Сытник. ВИДЕО

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник призвал коллег из Высшего антикоррупционного суда быть готовыми к давлению.

Об этом говорится в размещенном на странице НАБУ в Facebook поздравлении директора НАБУ по случаю начала работы ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Сытник отметил, что сегодня ВАКС начинает работу.

"Этот процесс начинался очень давно. Еще в мае 2016 года мы начали подчеркивать, что Украина нуждается в создании независимого судебного антикоррупционного института. Поскольку последние 3 года показали, что действующая судебная система просто не готова к тому, чтобы рассматривать те дела, которые расследует Антикоррупционное бюро", - сказал он.

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Директор НАБУ добавил, что раньше таких дел никогда не было и судебная система не знала, что с ними делать.

"Надеюсь, что Антикоррупционный суд заработает очень быстро, качественно. И я призываю коллег из Антикоррупционного суда быть готовыми к давлению. Но единственный способ этому давлению противостоять - это работа исключительно в соответствии с требованиями закона", - отметил Сытник и пожелал судьям успеха.

Источник: https://censor.net.ua/v3146634
 
 
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закликаю судів не розслабляти булки а готуватися до оборони, до обмеження впливу та прав зі сторони нової пречесної влади та найчеснішого преза, в них є специ аля портнов, які ще не такі реформи зроблять. у вас , як у верховного суду є одна превелика біда- усі ви наслідки судової реформи пєці, а отже вам ...ець
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Неосторожное заявление... Они судьи, какие они тебе коллеги?
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Поросячьи подстилки верещат, значит все Зеля правильно делает
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Конечно придет смотрящий за всей судебной системой Богдан и будет диктовать правильные решения по правильным людям. и буде суд работать на власть аж бигом
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