 Сегодня Россия пытается заставить Украину принять капитуляцию, - Порошенко напомнил о подписанном пять лет назад минском протоколе. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Пять лет назад подписан минский протокол - первый документ из пакета т.н. минских договоренностей. И все эти пять лет Россия пытается всячески замолчать, забыть, не замечать этой первой важной договоренности. Ведь в минском протоколе за подписью Российской Федерации были зафиксированы ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывода российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.
Он отметил, что отвага украинских военных на Донбассе и мастерство украинской делегации в Уэльсе заставили Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске.
"Именно тогда на саммите НАТО состоялись критически важные встречи с мировыми лидерами, в частности в уникальном формате Большая 5+ Украина. Именно тогда Украина наконец сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров, как через применение санкций, так и военной помощи, давить на Россию - не только политически, но и конкретными мотивационными мерами. Мы впервые на практике проверили эффективность формулы - решительность Украины, умноженная на поддержку союзников дает сдерживания России из-за увеличения для нее цены агрессии", - подчеркнул Порошенко.
Порошенко отметил, что сегодня Россия пытается забыть про этот протокол и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию, и разбить международную солидарность.
"Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО путем реформ и укрепление международной коалиции в поддержку Украины - это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству ни в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы", - подытожил Порошенко.
То він розповідає про перемир'я, розведення сил ,(яке навіть сліпе ОБСЄ фіксуе як односторонні) і відновлення інфраструктури для російських терористів.
Цемаха отпустил аппеляционный суд Киева - созданный в 2018 по представлению "сывочолого" из числа наиболее достойных судей.
А "сливает Украину" нужно писать жирным и заглавными - иначе слабый караул получается.
https://www.youtube.com/watch?v=tOY3I7_c-ig&t=5s
итоги 5 лет - экономики нет, гривна лежит, война продолжается, олигархи приватизировали ресурсы, народ Украины нищий и тд
Зеленскому, и любому другому на его месте - трудно исправить тот беспредел, что творила все 5 лет подельница пукигна по развалу и грабежу Украины - лолита вальцман)))
А она вообще о нем когда нибудь "помнила"?
Она свою сторону вообще выполнять никогда и не собиралась!
Цель минска - повесить лугандон на шею Украины на условиях рашки!
Наверно ты из тех ольгинских троллей которые считают народ за быдло, а царь от бога.
Ой ржу не могу...... Спалил очередного петиного рашка тролля!
Пєтя а ти сам то за це проголосуєш?
Хоч зебіли своїм скудним мозком не можуть в це повірити.
История часто делает спиральные ходы.
Единственный плюс от этой сделки: украинцы окажутся дома (большой плюс, действительно).
А якщо Цемаха привезуть в Гаагу, а він там відмовиться говорити? у вас є відповіді на такі питання?
Якщо дотримано процедури ст 225 КПК, то це достатній та належний доказ.
Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні
1. У виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Причем здесь Гаага вообще?
Кто то подавал дело про этот боинг в Гаагу?
но зЕленая падаль этого не понимает
прокуроры должны выяснить все, что творил поросенко против Украины, и скоро мы все узнаем..
Слава Україні !
Р.S. Зє-олігофренам прохання не турбуватися.