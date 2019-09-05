EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Российские террористы сбили Боинг Команда Зеленского против Кличко Украинские заложники в РФ Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  4268  89
Все про:Порошенко (17762) Россия (73761) минские соглашения (2624)

 Сегодня Россия пытается заставить Украину принять капитуляцию, - Порошенко напомнил о подписанном пять лет назад минском протоколе. ВИДЕО

Россия сегодня пытается забыть о минском протоколе, который был подписан пять лет назад, и таким образом игнорирует выполнение своих обязательств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Пять лет назад подписан минский протокол - первый документ из пакета т.н. минских договоренностей. И все эти пять лет Россия пытается всячески замолчать, забыть, не замечать этой первой важной договоренности. Ведь в минском протоколе за подписью Российской Федерации были зафиксированы ключевые элементы мирного плана президента Порошенко: немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывода российских войск и оружия с территории Украины. Как и немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц", - говорится в сообщении.

Он отметил, что отвага украинских военных на Донбассе и мастерство украинской делегации в Уэльсе заставили Россию поставить свою подпись 5 сентября в Минске.

"Именно тогда на саммите НАТО состоялись критически важные встречи с мировыми лидерами, в частности в уникальном формате Большая 5+ Украина. Именно тогда Украина наконец сплотила международную поддержку, получив готовность союзников и партнеров, как через применение санкций, так и военной помощи, давить на Россию - не только политически, но и конкретными мотивационными мерами. Мы впервые на практике проверили эффективность формулы - решительность Украины, умноженная на поддержку союзников дает сдерживания России из-за увеличения для нее цены агрессии", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что сегодня Россия пытается забыть про этот протокол и соответственно игнорировать выполнение своих обязательств, чтобы навязать свой порядок урегулирования, заставив Украину принять капитуляцию, и разбить международную солидарность.

"Развитие украинского войска, интеграция в ЕС и НАТО путем реформ и укрепление международной коалиции в поддержку Украины - это залог победы и процветания Украины. Это то, от чего новому руководству ни в коем случае не надо отступать, какие бы обещания, гарантии или заверения не шли из Москвы", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Посольство США призывало РФ выполнить свои обязательства согласно Минским соглашениям

Сегодня Россия пытается заставить Украину принять капитуляцию, - Порошенко напомнил о подписанном пять лет назад минском протоколе 01

Источник: https://censor.net.ua/v3146631
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко ты сейчас нужен как никогда. Зеленский освободил Цемаха и сливает Украину. Сывочолый гетман, нам нужна твоя помощь и мудрый совет!!!
 показать весь комментарий
 
Пєтья,твій Минський протокол,тільки на підтирку.
 показать весь комментарий
 
Петя, це вже тебе не стосується, шуруй на допит )))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пєтья,твій Минський протокол,тільки на підтирку.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко ты сейчас нужен как никогда. Зеленский освободил Цемаха и сливает Украину. Сывочолый гетман, нам нужна твоя помощь и мудрый совет!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Якщо б Порох в 2014 р. мав 170 тис. навчені, досвідчені, добре озброєні Сухопутні війська які має сьогодні шмаркля - ми б під Уралом вже стояли, а не будували мости сєпарам.
 показать весь комментарий
 
 
порохобот тебе нужно срочно обратиться к психиатру
 показать весь комментарий
 
 
Мінський протокол порошенка був першою сходинкою до зрадницьких Мінських угод, якими підписали капітуляцію України! Тому те що весь ідіотський Мінський процес відходить в історію це наздвичайно добре! Україну не влаштовують Мінські угоди та протоколи - бо вони не виконуються терористами! Україні потрібні не угоди і не протоколи, а військова допомога по знищенню терористів путіна і самого путіна!
 показать весь комментарий
 
 
То розповідай це своему припіЗЕденту.
То він розповідає про перемир'я, розведення сил ,(яке навіть сліпе ОБСЄ фіксуе як односторонні) і відновлення інфраструктури для російських терористів.
 показать весь комментарий
 
 
В існуючий ситуації відведення сил ЗСУ нічого глобально не змінює і навіть якщо терористи займуть в результаті раптового наступу ще 1-2 км української землі, це нічого абсолютно не змінить в глобальній ситуації - війна буде продовжуватись, терористи будуть знищені, санкції будуть посилені! Для України зараз вигідно щоб путін бикував, йшов у наступ, захоплював нові позиції, щоб отримати від США та ЄС нову допомогу, ввести додаткові санкції проти путіна та росії, об'єднати проти путіна нову групу держав, перетягнути на бік України КНР, Індію, Бразилію, інші великі країни, як ще не займають в ООН однозначної проукраїнської позиції! Потрібно дати путіну шанс проявити свою печерну дикість та агресивність, щоб всі планета нарештів відвернулась від путіна і дала йому потужного копняка під сраку! Тому особисто мене всі ці недолугі пропозиції Зеленського тільки тішать, бо вони провокують путіна на ще більший прояв агресії і як наслідок на ще більшу ізоляцію тупорилого маніяка і його придурошної країни! А небажання путіна виконувати Мінські угоди та протоколи - так це взагалі подарунок долі, бо нам Мінські угоди як серпом по яйцям - ну яке може бути фінансування терористів в ДНР та ЛНР по захищенним статтям українського національного бюджету? Ну які можуть бути автономії ДНР та ЛНР в складі України? Не буде цього і путін допомагає нам позбутись цього ярма, нав'язаного нам тупим порошенком!
 показать весь комментарий
 
Повторяй эту молитву перед своей иконой святого Петра Мальдивского, известного покровителя воров и мародеров, каждый час, и все наладится!
 показать весь комментарий
 
 
И к вопросы к тебе, сывочолый молдованин, по Иловайску все растут.
 показать весь комментарий
 
 
У "ольгинских" калоедов раздвоение, им надо одновременно "мочить" и Зеленского и Порошенка. Так можно подвинуться рассудком.
 показать весь комментарий
 
 
Хулио, тебя все еще не уволили? Поздравления!!!
 показать весь комментарий
 
По Иловайску, это к Хомчаку, он там командовал.
 показать весь комментарий
 
А ты шоколадку с ликом Святого Пэтра Рошенко поцеловал после написания этих слов? Россия пытается всячески забыть о минском протоколе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3527 Если нет, что низачёт!! Давай истчо старайся.
 показать весь комментарий
 
 
фи мадам - где ваши манеры - хоть спину держите прямо )))
 показать весь комментарий
 
 
еще в жопу поцелуй..сивочаплого...или посмокчі шоколаднофалосного
 показать весь комментарий
 
 
Пiдлога, ты гражданский? Потому, что был совет "гражданских отсечь"
Цемаха отпустил аппеляционный суд Киева - созданный в 2018 по представлению "сывочолого" из числа наиболее достойных судей.
А "сливает Украину" нужно писать жирным и заглавными - иначе слабый караул получается.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗЕБОБИК только на внеочередном послании к Новой Раде 9 созыва употребил словосочетание окупированный анексированный Россией Крым и все точк..по Домбассу ни звука что там война военный конфликт вооруженная агрессия России при участии военных и денег России ни звука даже шепотом и про себя.... сомтрел канал Нудный ПЕнс на Ютуб оказалось что есть целая программа разработанная в СССР называется КАРНАВАЛИЗАЦИЯ так вот Горбачев и распад СССР это то самое Зеленский такжде выполняет ту же задачу Карнавализация распадом Украины... вот ссылка....
https://www.youtube.com/watch?v=tOY3I7_c-ig&t=5s
 показать весь комментарий
 
 
В нього зараз всі поради тільки ненормативною лексікою. Слухати будеш? Сьогодні Росія намагається змусити Україну прийняти капітуляцію, - Порошенко нагадав про підписаний п'ять років тому мінський протокол - Цензор.НЕТ 543
 показать весь комментарий
 
В ответ на новые условия кремля(выдать В.Цемаха) нужно выставить свои условия - возврат Крыма и деоккупация Донбасса. Мяч будет на стороне Х**ла, пусть чешет свою плешивую репу.
 показать весь комментарий
 
вальцман вылез, виновник сдачи Украины по всем направлениям в течение 5 лет..

итоги 5 лет - экономики нет, гривна лежит, война продолжается, олигархи приватизировали ресурсы, народ Украины нищий и тд
Зеленскому, и любому другому на его месте - трудно исправить тот беспредел, что творила все 5 лет подельница пукигна по развалу и грабежу Украины - лолита вальцман)))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
гдє зе коніца здєсь марадьора паказивают Россия пытается всячески забыть о минском протоколе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 227
 показать весь комментарий
 
 
вову відбілюють.бо он букін тихенько забрав з собою жирне підприємство, а вова навіть оком не зморгнув. он цемаха на волю. тож срочно придумують план пєціного путчу
 показать весь комментарий
 
 
Петя, це вже тебе не стосується, шуруй на допит )))
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зо бібики, як вам букін? як він хвацько вивів успецеспорт з укроборонпрому, і його абрамавічус навіть оком не змигнув, Зе навіть слова не казав, баканов жодного чорта не допитав кажете свинаручки??? та он перед носом , прямо- і жодного поруху від чесної Зе влади Россия пытается всячески забыть о минском протоколе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8355
 показать весь комментарий
 
 
Ой ржу не могу!!!!!!
А она вообще о нем когда нибудь "помнила"?
Она свою сторону вообще выполнять никогда и не собиралась!
Цель минска - повесить лугандон на шею Украины на условиях рашки!
 показать весь комментарий
 
 
Зебільчик, а чому тоді досі їх не повісили нам на шию? І чому маме зараз, коли ЗЕ став гідрантом, це стає можливим. Ху*ло само сказало, що все йде пучком, після того як ЗЕ дав команду відпустити Цемаха.
 показать весь комментарий
 
А ты как та бл-ть (женщ-на без соц ответственности) даже сопротивлятся не собираешься?
Наверно ты из тех ольгинских троллей которые считают народ за быдло, а царь от бога.

Ой ржу не могу...... Спалил очередного петиного рашка тролля!
 показать весь комментарий
 
Раздался голос мародера из помойки Россия пытается всячески забыть о минском протоколе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5997
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
на помойке скоро виявимся ми всі...а він поїде собі і гіспанію. а ви будете зельонку глкушити та пороха клясти. лох ета судьба
 показать весь комментарий
 
 
Какая разница. Как хвастался сам *****, *мы говорим одно а делаем другое*. То что вы там подписали ето ваши же проблемы. ***** своего добивается и уже добился шаг за шагом. И кому нужен тот минский протокол никем не признаный. Да и минский протокол ето та же сдача Украины так или иначе.
 показать весь комментарий
 
 
Це та бумага де про повну амністію найманців і особливий статус донбасу?

Пєтя а ти сам то за це проголосуєш?
 показать весь комментарий
 
 
Да ты же там такого понаписовал, шо и сам не мог разобраться. как говорится через Ж...... . и к чему это все привело.
 показать весь комментарий
 
 
босому подзатыльник дай - как это ,сегодня четверг ,а он не работает))))
 показать весь комментарий
 
 
Или Порошенко верил, что руские будут выполнять подписанное , тогда он идиот (слабоумный), или он это знал и все равно подписывал, тогда он лжец. Третьего не дано.
 показать весь комментарий
 
 
То же самое можно и про Зелю сказать: если верит в мир с рашкой и разумные договрённости с тупиным, то ... дальше ты знаешь.
 показать весь комментарий
 
 
Есть третье, о нем многие и говорят - это отдельные договоренности и очередность их выполнения.
 показать весь комментарий
 
Мародер страну спасает, ему некогда на допросы ходить!
 показать весь комментарий
 
 
ПНХ урод,це ти привів до влади цих блаЗнів
 показать весь комментарий
 
 
когда мы уже забудем о Порошенко??? и будем знать что они сидит на зоне и на долго!!!
 показать весь комментарий
 
 
та если бы цапы не зашли и не начали войну регулярной армией, то к сентябрю 2014, все было бы закончено
 показать весь комментарий
 
і шо, тепер він буде так постійно вискакувати як чиряк на сраці? )))
 показать весь комментарий
 
 
Гряде друге пришестя Петра.
Хоч зебіли своїм скудним мозком не можуть в це повірити.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Пришестя куди? В сортир? Пєця в день по декілька разів сере? А ти рахуєш?
 показать весь комментарий
 
 
Когда уже это переместится на шконку.Задолбала эта лживая морда везде свой пятак совать.Мынск твой ещё долго расхлёбывать будем.
 показать весь комментарий
 
 
Дайте Пєцє особливий статут Донбасу, бо він спати без нього не може. І жерти теж. Мабуть і срати не може.
 показать весь комментарий
 
 
і чого всі так не ******* цього Порошенка? це ж реформатор.
 показать весь комментарий
 
В 1919-м они не любили Петлюру; а в 1933-м ели своих детей.
История часто делает спиральные ходы.
 показать весь комментарий
 
 
не сравнивай прокремлевскую лолиту с патриотами Украины))
 показать весь комментарий
 
 
ахахах мощные реформы. Как и Гонтарева с Яоесько
 показать весь комментарий
 
 
А как в том анекдоте про еврея, которому боженька с небес ответил: А вот не нрависся ты мне, не нрависсся.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Капитуляция уже состоялась. "Квартал-95" пытается отсрочить неминуемый финансовый крах, продав Цемаха за неназванную сумму.
 показать весь комментарий
 
 
Это разные вещи. Одно дело он давал бы лично показания в Гааге; другое дело - покажут видеозапись, про которую РФ скажет что это фейковый фотомонтаж.
Единственный плюс от этой сделки: украинцы окажутся дома (большой плюс, действительно).
 показать весь комментарий
 
 
РФ і так і так скаже, що його примусили.
А якщо Цемаха привезуть в Гаагу, а він там відмовиться говорити? у вас є відповіді на такі питання?

Якщо дотримано процедури ст 225 КПК, то це достатній та належний доказ.

Стаття 225. Допит свідка, потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні
1. У виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань свідка чи потерпілого під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я свідка чи потерпілого, їх тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити їх допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такого свідка чи потерпілого в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит свідка чи потерпілого здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворого свідка, потерпілого в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Не буду спорить, просто потому что после прихода к власти этих либертарианцев-новомалороссов, полная капитуляция Украины - вопрос лишь времени.
 показать весь комментарий
 
 
Так пусть его запросит Гаага?
Причем здесь Гаага вообще?
Кто то подавал дело про этот боинг в Гаагу?
 показать весь комментарий
 
Там зрада стоїть така у повітрі, що хочь сокиру вішай. Навіть жертви є - декілька порохоботів потрапили в спам з розірваними дупами Сьогодні Росія намагається змусити Україну прийняти капітуляцію, - Порошенко нагадав про підписаний п'ять років тому мінський протокол - Цензор.НЕТ 3422
 показать весь комментарий
 
 
вот как то слабо о марадьорє Сьогодні Росія намагається змусити Україну прийняти капітуляцію, - Порошенко нагадав про підписаний п'ять років тому мінський протокол - Цензор.НЕТ 4270 толі мєтодічькі надо пєрєдєлать толі смєна нє савсєм
 показать весь комментарий
 
 
тут Порох прав..
но зЕленая падаль этого не понимает
 показать весь комментарий
 
 
Порки, как кацап! Его в дверь, а он в окно! ********* уже. Как я понимаю БОгдана, который видел это всё живьём и аж отжестикулировал)
 показать весь комментарий
 
 
Ти оформив капітуляцію в мінську, і за це теж повинен сидіти козел
 показать весь комментарий
 
 
Цемаха-отпустили,ЗЕбилы-вы сделали это вместе.
 показать весь комментарий
 
цемаха отпустил рефхормированный суд поросенка))
 показать весь комментарий
 
 
Почему при Порошенко-никого не отпускал?
 показать весь комментарий
 
отпускал, а Патриотов сажал за решетки, других Патриотов, выдавал рашке..
прокуроры должны выяснить все, что творил поросенко против Украины, и скоро мы все узнаем..
 показать весь комментарий
 
 
Подписание минска было предательства интересов Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Все вірно сказав Президент України Петро Порошенко . Погоджуюся з кожним його словом. І незважаючи на те, що сьогодні до влади завдяки зомбоящику тимчасово дорвалася зелена нечисть , Україна всерівно переможе у війні з кацапо-рашистською ордою бо з нею Бог і Правда.

Слава Україні !

Р.S. Зє-олігофренам прохання не турбуватися.
 показать весь комментарий
 
Ти хоч читало ті мінськи папірці? Там амністія і особливий статус Донбасу.
 показать весь комментарий
 
сволота свынохряк пойдешь под трибунал вместе со своим подельником ****** за преступный сговор и геноцид украинского народа
 показать весь комментарий
 
Зеленський просрав не лише напрацювання Пороха!Гідність,за яку гинули на Майдані,зупинена агресія Росії,яку Зеленський так і не озвучив і яка забрала тисячі життів,робота спецслужбщо "витягли"Цемаха котрого сьогодні відпустили-все просрано і це ще не кінець!
 показать весь комментарий
 
 
Скажи куратору, шоб навчив тебе пробєли ставити між реченнями. Це така велика клавіша внизу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх