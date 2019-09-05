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 Политика Украины
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Все про:митинг (2321) Нацсовет_ТРВ (434) Newsone (57)

 Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты собрались у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания на акцию протеста о необходимости запретить вещание телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Также под зданием Нацсовета по ТРВ проходит акция в поддержку данных телеканалов. Между митингующими произошла стычка.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сегодня Национальный совета по вопросам телевидения и радиовещания должен рассмотреть результаты проверки телеканала News One. Согласно проекту решения, регулятор планирует обратиться с иском в суд об аннулировании лицензии канала. Также повесткой дня предусматривается рассмотрение вопроса о группы региональных телеканалов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Проект решения по NewsOne предусматривает обращение Нацсовета по ТРВ в суд относительно аннулирования лицензии канала, - Костинский. ВИДЕО

Под зданием Нацсовета по ТРВ проходят акции против телеканалов и в их поддержку.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "News One и 112 - марионетки Москвы", "Смотришь каналы Медведчука = поддерживаешь агрессора", "Начни утро из 112 и News One - закончи жизнь на Соловках". Сторонники телеканала News One и "112 Украина" держат в руках плакаты с надписями: "Нацсовет - это угроза независимым СМИ", "Атака на News One - это политический заказ старой власти".

Правопорядок обеспечивают около полусотни полицейских и воины Нацгвардии. Тем не менее между протестующими возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате был задержан активист "Демсокиры" Гудыменко.

Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 01
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 02
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 03
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 04
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 05
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 06
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 07
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 08
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 09
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 10
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 11
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 12
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 13
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 14
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 15
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 16
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 17
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 18
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 19
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 20
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 21
Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3146611
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.!
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Нанятые постоять за НьюсВаньку прячут морды за плакатами.
Молодые, здоровые не могут заработать сотню гривен не проституцией?
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ага, ясно.. я так і думала, що жодний ватнюх не постраждав..
отже знову будуть люди гинути через дурне зе-бидло
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15 минут назад Юрій Гудименко был задержан на акции против телеканала newsone и доставлен в выкрученными руками в отделение полиции. ну, шош, з репресіями Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 1546
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ага, ясно.. я так і думала, що жодний ватнюх не постраждав..
отже знову будуть люди гинути через дурне зе-бидло
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Так для аваковської мусорні ми всі "бєндєровци"
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Спасибо жителям Кривбасса за президента п@дараса.!
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Кстати, а где "националисты"..?. Нацжёны, нацкорпус? Не проплачено? Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 3896
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Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 9514

Це необеркут ? Що в нього за птах на руці ?
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Нанятые постоять за НьюсВаньку прячут морды за плакатами.
Молодые, здоровые не могут заработать сотню гривен не проституцией?
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Ось мені цікаво електорат опоблоку за кого голосував у другому турі президентських виборів? Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка - Цензор.НЕТ 1164
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80%-90% за Зе в самых ватных регионах четко показывают за кого голосовал лохторат гопоблока.
Радость Добкина и ему подобных после победы Зе тоже показательна.
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задержан активист "Демсокиры" Гудыменко

Правда странно, что при зеленой власти задерживают проукраинских активистов и не трогают прожженых ватников?
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зараз понабігають зелені і будуть верещати, що патріотів б'ють пси аваківські
так же ж ?
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Ну Гудыменко вчера в блоге кликал людей прийти и немного порехтовать Рабиновича и Шуфрича на этом сходняке.

Видимо ЗЕлюпе не хочется обижать своих основных партнеров и спонсоров. А Аваков шо... Аваков выполняет политический заказ.
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Тепер ви розумієте навіщо ЗЕ поручився за Авакова.
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Тертвечук 1 ТВ, Мертвечук 2 ТВ, Мертвечук 3 ТВ...на очереди Интер и Прямой-Кривой.
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Очередной информационный удар по Украине как конвульсии некрофилов
Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Четверг, 5 сентября 2019, 11:11
Украинские СМИ в лучших традициях некрофилов пользуются давно умершими фейками с мертвых сайтов, дабы предать немного жизни в бездарную компанию по дискредитации Украины в глазах западных партнеров.

Что называется не прошло и полгода, а российские пропагандисты, а точнее через украинские медиа площадки решили вспомнить историю с уничтоженными в Ливии украинскими транспортными Ил-76ТД. Как помните, российская пропаганда тогда сначала через вбросы в микроблоках, а позже на уровне региональных и далее - федеральных СМИ, пыталась обвинить Украину в контрабанде оружием в Ливии, тем самым дискредитировав нашу страну в глазах Западных партнеров.
Но, как известно, получилось это у них крайне коряво и топорно, а потому, операция, в которой была задействована масса ресурсов, в итоге оказалась информационным пшиком.
Между тем, сама идея дискредитировать Украину в глазах Запада не покидает умы гибридных соседей, а потому, в лучших традициях информационных некрофилов они достали труп сгнившей темы и реанимировали его через украинскую площадку UAINFO , а так же From-UA, Інформатор и пр. При этом в очередной раз вспомнили инцидент от 26 июля в районе аэропорта Аль-Джуфра, где в результате удара с турецкого БПЛА Bayraktar TB2 были уничтожены два Ил-76ТД украинской авиакомпании "Европа Эйр".
Примечательно, что ресурс позволил себе в опубликованном материале упоминание не серьезных медиаресурсов с репутацией, а такой же третьесортной площадки для вбросов как "Новини", с отсылкой в виде первоисточника на сайт NEWS, он же Selebricon, на котором 4 сентября был опубликован материал с упомянутым набросом на Украину по теме Ил-76ТД.
Но, вот дилемма, NEWS - Selebricon, как я уже сказал, это не серьезный медиаресурс с репутацией, а площадка на которой публикуется… И это самое интересное! За 4 сентября было опубликовано 10 новостей, за 3 сентября 1 новость, за 2 сентября тоже 1 новость, а потом - разрыв в публикациях аж до 7 апреля 2018 года, с учетом того что данной ресурс вообще был создан в марте 2018!
То есть, сайт, который больше года был мертвым, а просуществовал полноценно всего месяц, внезапно оживает, публикуя 2 и 3 сентября по 1 новости, а 4 сентября сразу 10, создавая видимость активности и одной из которых становится новость дискредитирующая Украину и тут же оказывается в ленте UAINFO , а так же From-UA, Інформатор и пр.
Что так же примечательно, "оживает" этот сайт под аккомпанемент вступления России в Совбезе ООН в качестве главенствующей и сделанного 4 сентября заявления постпреда РФ Василия Небензя о необходимости строго соблюдать эмбарго на поставки оружия в Ливию и активизации болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, специализирующейся на распространении оружейных фейков, о чем я сегодня утром уже писал. Надо же какое совпадение!
Знаете, подобный топорный наброс мне напоминает недавний дешевый фейк от Страна.UA, которые сослались на подставной блог подполковника ВС США, начальника "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" (JMTG-U) Роберта Трейси, якобы критикующего военнослужащих ВСУ. Фейк долго не прожил, но схема один в один такая же, а именно создание ресурса (либо реанимация мертвого) исключительно для осуществления вброса, который подхватывают СМИ, ссылающиеся на некие англоязычные площадки.
В случае с очередным набросом на Украину, по теме Ил-76ТД, была выбрана мертвая площадка Selebricon, с нулевым доверием и репутацией. Но, удивительным образом, как оказалось, журналисты UAINFO за этой площадкой прямо таки с апреля 2018 следят, ждут, когда же будут опубликованы сенсационные новости!
Также будет очень интересно кто еще с украинских ресурсов потянет этот наброс и как он уже после легализации в украинском информационном пространстве перекочует в российские СМИ.
Что тут скажешь… Скучно девочки!
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А шо мовчить маларос? Кого з них він проплатив і де це нацжони?
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А аваковские титушки пока не нужны. Белецкий тоже стал резко холоден к украинским вопросам.

Хотя не факт, что потасовку не устроили именно те же "нацжоновцы", которые типа пришли поддержать говно-каналы. Пятнашку с надписью снял - и обычный ватный быдлан в спортивках.
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я не понял. кто там кому свинотитушка а кто мыролюбный реформатор?
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Мусора пакуют активистов с плакатами прям как на Рашке. Давайте посмеемся? Украина не ррасия?
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Свободой слова и не пахнет. Долго еще ждать свободы. Пока только в интернете что то близкое к свободе слова.
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Порошенко отдал украинские каналы путинским пропагандонам, ушлепок. Не удивитнльно что Жопаблок набрали столько голосов на выборах Раду.
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Слушал русский клуб, который любит Путин - это валдай. и там эти эксперты говорят, что чья реальность победит, тот и выиграет. То бишь, чья правда будет сильнее - это пропаганда и т.п. тот и выиграет войну! Россия создает свою правду и свою реальность и навязывает ее миру! Это психологическая война!!! Это культурная война! Война СМИ!! Война экспертов, политологов и т.д. И у России во всех странах засланные свои политологи, которые навязывают свою реальность! Даже взять туже Германию и там политолог знаю есть, которые регулярно участвует в пропагандистских шоу Соловьева и он на русском говорит и на немецком и он рассказывает, что на шоу в Германии они обсуждают и он полнейший ватник и льет эту пропаганду кремлевскую лживую с серьезным лицом, чтобы ему верили и чтобы немцам было пофиг на Украину и Украина нищая страна и там туристам не ездить потому что убьют и т.п. и что немцы должны снять санкции и торговать с РФ ибо это выгодно, а Украину надо предать, чтобы Украина это поняла и чтобы Украина сама к РФ вернулась в сферу влияния и т.д. и т.п. и это он немцам рассказывает прямо на немецких шоу постоянно! Украине надо своих политологов иметь в каждой стране для защиты своих интересов! И нужно создать Украине с странами НАТО союз помимо военного - это НАТО, то нужен еще союз спецслужб, чтобы вместе скоординированно бороться с российской агентурой! И на всех уровнях! Потому что РФ ведет горячую и холодную и агентурную и информационную и троли и газеты и интернет сми и тв и радио и людей вербуют, чтобы те целыми днями ездили в транспорте общественном и говорили громко, что США враг и что РФ друг и прочую кремлевскую пропаганду и потом люди приходят домой и обсуждают, что вот люди говорят так, а это не люди на самом деле, а агентура! и партизанскую войну ведет и ЧВК. И ведет войну культурную и даже музыка и фильмы должны вызывать вербовку или ностальгию и т.п. Чтобы люди хотели быть ближе к РФ. И еще куча всего используется, как оружие в руках РФ. Даже РФ нанимает уличных музыкантов, которые должны на улицах играть музыку пророссийскую и это должно действовать на людей подсознание, а не сознание! То бишь человек проходит и сознание не обращает внимание, а в подсознании оно должно оказывать эффект, что Россия заложила или ностальгию по совку или что один народ и т.п. Потом РФ использует уже давно всякие памятники, как оружие на массовое влияние и пенсионеры и прочие ходят цветы кладут и потом там люди внедряются вербованные, которые вербуют всех остальных у которых была изначально цель или дань отдать, а в результате они должны быть за Россию. Церковь и веру тоже используют, как оружие и управление массами. и так далее и тому подобное! Россия по всем этим технологиям уже в 100 кратно обогнала СССР и постоянно модифицирует и постоянно увеличивает все это. Они поняли, что надо захватывать не физически, а нужно захватывать мозги и людей и властей и т.д.
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а шо за тупа тьотка читайє дибільний тєкст - вона ж позорить те, про шо читає!!!
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Давно пора было закрыть этот кацапский рассадник..., только почему то Пётр Алексеевич тормозил..., к чему бы это.. ???
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ТУПА АКЦІЯ!!! ПІСЛЯ ТАКОГО МІТІНГА ХОЧЕЦЯ МОРДУ НАБИТИ ТАКИМ МІТІНГАРЯМ!!!!
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Сам факт того, что в нашей ВОЮЮЩЕЙ стране возможны любые "ватные" проявления, повторю - любые, даже не говоря о последних президентских выборах, внушает настойчивую мысль об полном отсутствии света в конце нашего темного и вонючего тунеля, по которому мы движемся уж более 350 лет.
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