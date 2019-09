 Нацсовет по ТРВ пикетируют сторонники и противники NewsOne: между митингующими произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня Национальный совета по вопросам телевидения и радиовещания должен рассмотреть результаты проверки телеканала News One. Согласно проекту решения, регулятор планирует обратиться с иском в суд об аннулировании лицензии канала. Также повесткой дня предусматривается рассмотрение вопроса о группы региональных телеканалов, которые вещают под логотипом "112 Украина".

Под зданием Нацсовета по ТРВ проходят акции против телеканалов и в их поддержку.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями: "News One и 112 - марионетки Москвы", "Смотришь каналы Медведчука = поддерживаешь агрессора", "Начни утро из 112 и News One - закончи жизнь на Соловках". Сторонники телеканала News One и "112 Украина" держат в руках плакаты с надписями: "Нацсовет - это угроза независимым СМИ", "Атака на News One - это политический заказ старой власти".

Правопорядок обеспечивают около полусотни полицейских и воины Нацгвардии. Тем не менее между протестующими возник конфликт, который перерос в потасовку. В результате был задержан активист "Демсокиры" Гудыменко.













































